FAR: Changing Tides sai julkaisupäivänsä, joka ei ole KAUKANA – seikkailu nähdään tuoreeltaan myös Game Passissa

Arvostelussamme viisi tähteä napanneen FAR: Lone Sailsin jatko-osa, FAR: Changing Tides, on saanut julkaisupäivänsä.

Sveitsiläisen Okomotive-studion tuleva nimike vie pelaajansa maailmaan, joka on jäänyt massiivisten tulvavesien alle. Tuotoksen Steam-sivusto kuvailee peliä tunnelmalliseksi purjehdusseikkailuksi, jossa on tunteita herättävä tarina. "Tulvan iskiessä kotimaailmaasi sinun on otettava komentoosi ainutlaatuinen alus ja lähdettävä etsimään uutta kotia", jatkuu kuvailu.

Juuri julkaistu traileri kertoo pelin saapuvan päivämäärällä 1.3.2022. Alustoina seikkailulle toimivat PC, PlayStation 4, Switch ja Xbox One. Saapuupa nimike myös suoraan Xbox Game Pass -palvelun tarjontaan.

Sarjan edellinen osa, FAR: Lone Sails, sai arvostelussamme (klik) viisi tähteä viidestä. Teos sai kehuja muun muassa tunnelmastaan, joskaan tekemisentäyteisimmäksi kokemukseksi ikinä sitä ei voinut kutsua.