Xbox valmistautuu paljastamaan isoja uutisia Tokyo Game Show’ssa – Forza Horizon 6 huhujen keskiössä

Xbox kiusaa paljastavansa isoja uutisia Tokyo Game Show’ssa tässä kuussa.
Microsoft on vahvistanut, että Xbox Tokyo Game Show 2025 Broadcast -lähetys järjestetään torstaina 25. syyskuuta kello 13.00 Suomen aikaa. Lähetyksessä nähdään päivityksiä Xboxin omilta studioilta sekä yhteistyökumppaneilta Japanista, ympäri Aasiaa ja muualta maailmasta.
Yhtiön mukaan pelaajille on luvassa runsaasti Aasia-vaikutteista sisältöä ja kurkistus tulevien pelien luovaan osaamiseen. Tapahtumassa on myös konkreettista pelattavaa: messukävijät pääsevät kokeilemaan ensimmäistä kertaa Ninja Gaiden 4:ää sekä testaamaan ROG Xbox Ally- ja Ally X -käsikonsoleita.
Suurin huomio kohdistuu kuitenkin siihen, että Xboxin odotetaan viimein esittelevän Forza Horizon 6:n, jonka huhutaan sijoittuvan Japanin teille ja kaupunkeihin.
Tokyo Game Show järjestetään 25.–28. syyskuuta, ja siihen osallistuvat muun muassa Sega, Capcom, Square Enix ja PlayStation.
Xbox Tokyo Game Show 2025 Broadcast on katsottavissa suorana ympäri maailmaa, esimerkiksi Xbox UK:n YouTube-kanavalla. Tarkempia tietoja löytyy Xbox Wiren postauksesta.