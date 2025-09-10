Hollow Knight: Silksong muuttuu pian helpommaksi

Hollow Knight: Silksongin ensimmäinen päivitys korjaa pelin vaikeustasoa.
Supersuositun Hollow Knight: Silksongin kehittäjä, Team Cherry, on paljastanut, että seuraava päivitys tekee pelin alusta helpomman. Noin viikko sitten julkaistu peli on osoittautunut monille pelaajille liian haastavaksi.
Päivityksen myötä muutamien alkupään pomojen vaikeustaso helpottuu sekä osa vihollisista tekee vähemmän vahinkoa.
Päivityksen beta-versio on jo nyt saatavilla PC:lle Steamissa ja GOGissa. Kaikille alustoille sen on määrä saapua ensi viikon keskivaiheilla. Kaiken päivityksen sisällön voi kurkata pelin Steam-sivustolta.
Hollow Knight: Silksong on saatavilla PC:lle, Switchille, Switch 2:lle, PlayStation 4:lle, PlayStation 5:lle, Xbox Onelle sekä Xbox Series X|S:lle.