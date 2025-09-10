Tämä on mainospaikka. Maksamme sivuston palvelinkulut mainoksilla. Ethän blokkaa, kiitos!

Hollow Knight: Silksong nostokuva

Hollow Knight: Silksong muuttuu pian helpommaksi
Lähettänyt Ke 10.09.2025 - 12:53 käyttäjä Senja Littman

Hollow Knight: Silksongin ensimmäinen päivitys korjaa pelin vaikeustasoa.

Supersuositun Hollow Knight: Silksongin kehittäjä, Team Cherry, on paljastanut, että seuraava päivitys tekee pelin alusta helpomman. Noin viikko sitten julkaistu peli on osoittautunut monille pelaajille liian haastavaksi.

Päivityksen myötä muutamien alkupään pomojen vaikeustaso helpottuu sekä osa vihollisista tekee vähemmän vahinkoa.

Päivityksen beta-versio on jo nyt saatavilla PC:lle Steamissa ja GOGissa. Kaikille alustoille sen on määrä saapua ensi viikon keskivaiheilla. Kaiken päivityksen sisällön voi kurkata pelin Steam-sivustolta.

Hollow Knight: Silksong on saatavilla PC:lle, Switchille, Switch 2:lle, PlayStation 4:lle, PlayStation 5:lle, Xbox Onelle sekä Xbox Series X|S:lle.

Pelit: 
Hollow Knight: Silksong
Alustat: 
Xbox Series S/X
PS5
PC / Windows
Nintendo Switch
Nintendo Switch 2
PS4
Xbox One
Studiot: 
Team Cherry
Lähde: 
Eurogamer

