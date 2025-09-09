The Sims 4:n tulevassa Seikkailu kutsuu -laajennuksessa ladataan akkuja ja vietetään aikaa mielikuvitusystävien kanssa

The Sims 4:n tulevassa Seikkailu kutsuu -laajennuksessa otetaan etäisyyttä arjen askareisiin ja lähdetään lomalle Gibbi Pointin naapurustoon.
Uudella Gibbi Pointin loma-alueella simit voivat onkia vuoristopurojen äärellä, jakaa nuotiotarinoita muille simeille sekä ladata arjen tyhjäksi imaisemia akkuja kauniissa maisemissa. Tarjolla on kolme valmista loma-aluetta ja niitä on myös mahdollista suunnitella ja rakentaa itse.
Lisäosa on suunnattu erityisesti nuorille simeille. Lapset ja lapsenmieliset pääsevät muun muassa leikkimään piilosta, kivi-sakset-paperia sekä kokeilemaan jousiammuntaa. Myös yksinäisille lapsille on ilouutisia: lisärin myötä mielikuvitusystävät saapuvat peliin!
The Sims 4 Seikkailu kutsuu -laajennus julkaistaan 2. lokakuuta PC:lle, Macille sekä Xbox- ja PlayStation-konsoleille.
