The Sims 4:n tulevassa Seikkailu kutsuu -laajennuksessa ladataan akkuja ja vietetään aikaa mielikuvitusystävien kanssa
Lähettänyt Ti 09.09.2025 - 13:27 käyttäjä Senja Littman

The Sims 4:n tulevassa Seikkailu kutsuu -laajennuksessa otetaan etäisyyttä arjen askareisiin ja lähdetään lomalle Gibbi Pointin naapurustoon.

Uudella Gibbi Pointin loma-alueella simit voivat onkia vuoristopurojen äärellä, jakaa nuotiotarinoita muille simeille sekä ladata arjen tyhjäksi imaisemia akkuja kauniissa maisemissa. Tarjolla on kolme valmista loma-aluetta ja niitä on myös mahdollista suunnitella ja rakentaa itse.

Lisäosa on suunnattu erityisesti nuorille simeille. Lapset ja lapsenmieliset pääsevät muun muassa leikkimään piilosta, kivi-sakset-paperia sekä kokeilemaan jousiammuntaa. Myös yksinäisille lapsille on ilouutisia: lisärin myötä mielikuvitusystävät saapuvat peliin!

The Sims 4 Seikkailu kutsuu -laajennus julkaistaan 2. lokakuuta PC:lle, Macille sekä Xbox- ja PlayStation-konsoleille.

