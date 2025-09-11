Tämä on mainospaikka. Maksamme sivuston palvelinkulut mainoksilla. Ethän blokkaa, kiitos!

Näyttäisimme tässä kohtaa mainoksia. Maksamme sivuston palvelinkulut mainoksilla. Ethän blokkaa, kiitos!

peli, uutinen, peliuutinen, ps plus, playstation plus, wwe 2k25

Extra- ja Premium-jäsenten syyskuun PS Plus -lisäykset paljastettiin
Lähettänyt To 11.09.2025 - 12:41 käyttäjä Jaakko Herranen

Sony on paljastanut syyskuun PS Plus -lisäykset.

Extra- ja Premium-jäsenyyksiä omaavia asiakkaita hemmotellaan taas isolla läjällä pelejä niin PlayStation 4:lle kuin PlayStation 5:lle. Tarjolla on niin ropellusta, vapaapainia, selviytymistä, tieteisseikkailua kuin kevyttä kauhuakin. Kaikki lisäykset voi heittää lataukseen syyskuun 16. päivä alkaen.

Game Catalog – Extra- ja Premium-jäsenille:

  • WWE 2K25 (PS4, PS5)
  • Persona 5 Tactica (PS4, PS5)
  • Green Hell (PS4, PS5)
  • Fate/Samurai Remnant (PS4, PS5)
  • Crow County (PS4, PS5)
  • The Invincible (PS5)
  • Conscript (PS5)

PlayStation Plus Premium:

  • Legacy of Kain: Defiance (PS4, PS5)

Lisätietoja tuttuun tapaan PlayStation Blogista, täältä.

PlayStation Plus Game Catalog for September: WWE 2K25, Persona 5 Tactica, Green Hell, Fate/Samurai Remnant, and more 

Kirjaudu kommentoidaksesi

Pelit: 
WWE 2K25
Persona 5 Tactica
Green Hell
Fate/Samurai Remnant
Crow County
The Invincible
Conscript
Legacy of Kain: Defiance
Alustat: 
PS5
PS4

Tähän liittyvää

Lisää sisältöä

KonsoliFIN – Peliuutiset, peliarvostelut, pelikeskustelut – Pelaamisen keskipiste!

Lista sivulta löytyvistä peleistä

Tietoa sivustosta

Toimitus

Evästevalinnat

KonsoliFINin arvostelut aggregaattisivuilla:
OpenCritic - Metacritic