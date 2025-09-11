Extra- ja Premium-jäsenten syyskuun PS Plus -lisäykset paljastettiin

Sony on paljastanut syyskuun PS Plus -lisäykset.
Extra- ja Premium-jäsenyyksiä omaavia asiakkaita hemmotellaan taas isolla läjällä pelejä niin PlayStation 4:lle kuin PlayStation 5:lle. Tarjolla on niin ropellusta, vapaapainia, selviytymistä, tieteisseikkailua kuin kevyttä kauhuakin. Kaikki lisäykset voi heittää lataukseen syyskuun 16. päivä alkaen.
Game Catalog – Extra- ja Premium-jäsenille:
- WWE 2K25 (PS4, PS5)
- Persona 5 Tactica (PS4, PS5)
- Green Hell (PS4, PS5)
- Fate/Samurai Remnant (PS4, PS5)
- Crow County (PS4, PS5)
- The Invincible (PS5)
- Conscript (PS5)
PlayStation Plus Premium:
- Legacy of Kain: Defiance (PS4, PS5)
Lisätietoja tuttuun tapaan PlayStation Blogista, täältä.