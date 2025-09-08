Tämä on mainospaikka. Maksamme sivuston palvelinkulut mainoksilla. Ethän blokkaa, kiitos!

Kenties kaikkien aikojen rauhoittavin pelivideo esittelee Ghost of Yōtein satumaisen nättejä maisemia
Lähettänyt Ma 08.09.2025 - 23:10 käyttäjä Jaakko Herranen

Sucker Punch esittelee tulevan Ghost of Yōtein maisemia tunnelmallisella videolla.

Kymmenen minuutin mittainen Journey Through The Edge Of Japan -video on piristävä mutta samalla sitäkin rauhallisempi poikkeus pelitrailereiden hektisessä maailmassa. Taiteellista tunnelmaa huokuvalla maistiaisella käydään läpi tapahtumapaikkana toimivan Ezon maisemia taustallaan Toma Otowan The North -sävellys, pelistä tietysti sekin. Tunnelmoinnin äärelle voi heittäytyä uutisen loppuun upotetun videon kautta.

Ghost of Yōtei julkaistaan PlayStation 5:lle lokakuun 2. päivä.

