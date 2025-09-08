Kenties kaikkien aikojen rauhoittavin pelivideo esittelee Ghost of Yōtein satumaisen nättejä maisemia

Sucker Punch esittelee tulevan Ghost of Yōtein maisemia tunnelmallisella videolla.
Kymmenen minuutin mittainen Journey Through The Edge Of Japan -video on piristävä mutta samalla sitäkin rauhallisempi poikkeus pelitrailereiden hektisessä maailmassa. Taiteellista tunnelmaa huokuvalla maistiaisella käydään läpi tapahtumapaikkana toimivan Ezon maisemia taustallaan Toma Otowan The North -sävellys, pelistä tietysti sekin. Tunnelmoinnin äärelle voi heittäytyä uutisen loppuun upotetun videon kautta.
Ghost of Yōtei julkaistaan PlayStation 5:lle lokakuun 2. päivä.