Xbox voitti Daytime Emmy -palkinnon Power On: The Story of Xbox -dokumentistaan

Xbox voitti Daytime Emmy -palkinnon 20-vuotisjuhlavuoden dokumentistaan.

Viime vuonna YouTubessa debytoinut Power On: The Story of Xbox voitti Daytime Emmy -palkinnon erinomaisesta yhden kameran editoinnista (Outstanding Single Camera Editing). Daytime Emmy -palkinnot jaetaan parhaille päiväsaikaan esitetyille yhdysvaltalaisille televisio-ohjelmille.

Power On: The Story of Xbox on kuusiosainen dokumenttisarja, joka kattaa Xboxin koko kaksikymmenvuotisen historian. Dokumentissa esitellään valtava määrä arkistomateriaalia ja haastatellaan kaikkia alustan historian merkittäviä henkilöitä.

Koko Power On: The Story of Xbox -dokumenttisarjan voi katsoa Xboxin YouTube-kanavalta.