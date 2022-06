Zorro sivaltelee nyt koko perheen Zorro The Chronicles -seikkailupelissä

Perheystävällinen Zorro The Chronicles sai tuoreen trailerin julkaisunsa kunniaksi.

Samannimiseen animaatiosarjaan perustuva Zorro The Chronicles on sekä suoraa taistelua että hiljaista hiippailua vaativa koko perheen toimintapeli. Zorron uusi seikkailu tarjoaa pelaajille monenlaisia hahmoja, mukaan lukien päähenkilö teini-ikäinen Don Diego eli itse Zorro ja tämän sisar Ines. Jokaisella hahmolla on omat erityskykynsä, joita voi käytellä oikeuden tuomiseen 1800-luvun espanjalaiseen Kaliforniaan.

Zorro The Chronicles julkaistaan PlayStation 5:llä, PlayStation 4:llä, Xbox Seriesillä, Xbox Onella, Nintendo Switchillä ja PC:llä tänään, 16. kesäkuuta.

Ikärajaa PEGI 7 kantavan Zorro The Chronicles -pelin julkaisutrailerin voi katsastaa alta.