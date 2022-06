Epic Games -pelikaupan viikon ilmaispeli on torstaiseen tapaansa mennyt vaihtoon.

Seuraavan viikon ajan ladattavissa on Portalin, Zeldojen ja Metroidin sekoitukseksi kuvailtu Supraland. Viikon päästä torstaina tarjolle heitetään vuorostaan A Game of Thrones: The Board Game Digital Edition sekä Car Mechanic Simulator 2018.

Nappaa Supraland talteen Epicin kaupasta, täältä.