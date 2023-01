Alkaneet kloonisodat ovat – arvostelussa lautapeli kaukaisesta, kaukaisesta galaksista

Galaktisen tasavallan jedisoturit pääsevät käyttelemään Pandemic-sarjasta tuttuja mekanismeja Star Wars: The Clone Wars -lautapelissä, jossa astutaan samannimisestä animaatiosarjasta tuttujen jedien avaruussaappaisiin komentelemaan kloonisotilaiden joukkoja.

Pelilaudoille nousi taisto separisteja ja sithejä vastaan, kun Z-Man ja Asmodee julkaisivat viime vuoden lopulla Star Wars: The Clone Wars -lautapelin, joka perustuu kriitikoidenkin vuolaasti ylistämään Pandemic-yhteistyötaktikointiin. Star Wars: The Clone Wars tekee hienoa työtä ottamalla Pandemic-järjestelmän ja muokkaamalla sen galaktiseen sotaan, jossa jedit taistelevat droidiarmeijoita vastaan sen sijaan, että spesialistit kohtaisivat taudinaiheuttajia.

Joukkoja asetellaan muun muassa Anakin Skywalkerin ja Obi-Wan Kenobin rinnalle Clone Wars -tarinoista tuttuihin paikkoihin. Arkielämä tulee aivan liian usein leppoisan peli-illan tielle, mutta Star Wars: The Clone Warsia voi pelata vaikkapa ihan yksikseen. Allekirjoittanut testasi sekä soolokokemuksen että kolmen hengen tiimimittelön. Pelinkulku on yhdelle hengelle laajuudeltaan ja ajaltaan lähes identtinen kavereiden kera pelaamisen kanssa, mikä oli aikamoisen positiivinen yllätys. Yksi sessio kestää tunnista puoleentoista.

Star Wars: The Clone Warsin suunnitellut Alexandar Ortloff-Tang on kertonut ensimmäisenä katsoneensa kokonaisuuden perustana toimineen animaatiosarjan alusta loppuun pitääkseen yksityiskohdat ja tunnelman tuoreessa muistissa. Tämä näkyykin erityisesti galaksikartan planeetoissa ja tehtävien asettelussa. Suuri osa lautapelin taiteesta perustuu sarjan kohtauksiin, ja viittauksia lähdemateriaaliin tulee luonnollisesti vastaan joka hetki.

Star Wars: The Clone Warsiin mahtuu kerralla mittelemään yhdestä viiteen pelaajaa, joiden suositusikärajaksi on määritelty 14 vuotta. Alussa valitaan se omasta mielestä paras jedi, jolla tasavaltaa edustetaan sekä kloonisodan aikainen pahis, josta otetaan mittaa. Kutakin hahmoa ilmentää kauniin yksityiskohtainen miniatyyrihahmo. Nätisti veistetyt tyypit sisältävät yhteensä seitsemän jediä (Anakin, Yoda, Obi-Wan Kenobi, Mace Windu, Aayla Secura, Ahsoka ja Bariss Offee), neljä pimeän puolen kulkijaa (Darth Maul, Grievous, kreivi Dooku ja Asajj Ventress) sekä kolme saartominiatyyria. Taisteludroideja on kolmekymmentäkuusi ja kortteja reilut satakolmekymmentä. Hahmojen värityksen puuttuminen harmitti aluksi hieman, mutta ne ovat komeita ylväässä yksivärisyydessäänkin.

Ennen aloitusta jaetaan vielä kloonisotilaiden ja -ajoneuvojen ryhmät sekä valitaan tehtävät, minkä jälkeen konflikti voi viimein kiehahtaa. Pelaajien kohtalon sanelevat nopanheitot, jotka määrittelevät sekä onnistumisten että vahinkojen määrän. Kukin vuoro on jaettu neljään vaiheeseen: korttien valmistelu, neljä eri toimintoa, pahiksen aktivointi ja planeettojen valloitus. Terveen ja sydämellisen kilpailun hengessä koko peliporukka voi voittaa, mikäli kaikki saavat tehtävänsä suoritettua ennen kuin tasavaltaan kohdistuvat hyökkäykset käyvät ylitsepääsemättömiksi.

Koska pääosin animaatiosarjaan perustuvia tehtäviä on kaksikymmentäneljä, peli ei käy tylsäksi useidenkaan uusintamatsien jälkeen. Vaikka paketin fyysinen ulkoasu on upea, pelattavuus on vähintään yhtä vaikuttavaa. Helposti ymmärrettävä, mutta sopivan monipuolinen Star Wars: The Clone Wars on ehdottomasti suositeltavaa ajanvietettä, myös Tähtien Sota -universumia tai animaatiosarjaa tarkemmin tuntemattomille.