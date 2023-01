Tarinavetoinen seikkailu eläinhahmojen asuttamassa maailmassa tuo ympärilleen hyvää mieltä – testissä lautapeli Lands of Galzyr

Lautapeli Lands of Galzyr on Seppo Kuukasjärven ja Sami Laakson suunnittelema tarinavetoinen, avoimen maailman seikkailu.

Eräänä iltana mietiskelin itsekseni, mitä suomalaisia lautapelejä on olemassa. Ensimmäisenä mieleeni juolahti tietysti Afrikan tähti, mutta tuon välähdyksen jälkeen aivoissa hiljeni. Aloin kaivelemaan asiaa enemmän ja huomasin, että suomalaisten suunnittelemia lautapelejä on itse asiassa olemassa ihan kiitettävä määrä.

Lands of Galzyrin takaa löytyy suomalainen Snowdale Design -niminen julkaisija. Heidän katalogiinsa kuuluvat uutukaisen lisäksi tarinavetoinen lautapelielämys Dawn of Merchants sekä pakanrakennukseen keskittyvä Dale of Merchants -pelisarja.

Laatikosta paljastuu muun muassa suuri pelilauta, kasa värikkäitä noppia ja lähes 500 kappaletta kauniisti kuvitettuja pelikortteja, jotka sisältävät esimerkiksi tehtäviä, esineitä sekä tapahtumia. Onneksi mukaan on pakattu myös kaksi tyylikästä mustaa laatikkoa, joihin kortit saa näppärästi aseteltua. Laatikot helpottavat korttien järjestelemistä huomattavasti – jos niitä ei olisi, muuttuisi pelin pelaaminen katastrofaalisen hankalaksi.

Alkuvalmistelut ovat nopeat, ja suurin osa ajasta kuluukin korttien järjestelemiseen. Tämä homma tehdään onneksi ainoastaan kerran, ennen ensimmäistä pelikertaa.

Peli on tarkoitettu yhdestä neljään pelaajalle. Kahdestaan se on hauskaa koettavaa ja sopii vallan hyvin myös yksinään pelattavaksi. Neljän hengen voimin en sitä kokeillut, mutta niin monella pelaajalla vuorot venyvät luultavasti turhan pitkiksi, ja muut pelaajat joutuvat odottelemaan omaa vuoroaan aika kauan.

Sovellus helpottaa pelaamista

Pelaamista helpottaa älylaitteeseen QR-koodin kautta ladattava näppärä sovellus, joka sisältää suurimman osan pelin tarinasta. Meille suomalaisille englannin ääntäminen tuottaa joskus pienoisia vaikeuksia, eikä englanninkielistä tekstiä lue mielellään ääneen, mutta ei hätää! Sovelluksesta pystyy valitsemaan lukijaksi ihan siedettävän kuuloisen robottiäänen, joten rallienglannin vääntämistä karsastavat henkilöt voivat huokaista helpotuksesta.

Tietysti olisi ollut hienoa, jos tarina olisi kokonaisuudessaan ääninäytelty, mutta silloin lautapelin hinta olisi luultavasti noussut aivan liian korkeaksi.

Sanoja kerrakseen

Sovellus, eli digitaalinen satukirja sisältää lähes 400 haarautuvaa kertomusta ja yli 650 000 sanaa. Koettava ei siis lopu kesken ihan hetkessä. Tämän lisäksi sovelluksesta löytyy parituntinen ääniraita. Sen eeppiset sävelet sopivat täydellisesti taustamusiikiksi suureen seikkailuun.

Itse pidän lautapelien kanssa käytettävistä älysovelluksista, sillä ne yleensä helpottavat pelaamista – varsinkin, jos pelaajamäärä on vähäinen. Osaa pelaajista ne saattavat kuitenkin ärsyttää, sillä kaikki eivät halua sekoittaa ”nykyaikaisia”, teknisiä vempeleitä perinteisiin lautapeleihinsä.

Seikkailu sijoittuu Daimyria-nimiseen maailmaan. Lands of Galzyrissa, kuten Snowdale Designin muissakin teoksissa, pääosassa ovat söpöt eläinhahmot. Peruspelin mukana tulee neljä sankaria: näätäeläin Bumir, lisko Mor, kuningaskalastaja Aysala sekä vesilisko Keridai. Jokaisella hahmolla on oma persoonansa, taustatarinansa sekä syy lähteä suurelle seikkailulle.

Pitkiä ja lyhyitä kertomuksia

Ensimmäisen kertomuksen aikana hahmoihin tutustutaan paremmin. Tämän jälkeen uusia tehtäviä kerätään pelilaudalta. Mukana on vähän lyhyempiä, noin yhden pelivuoron kestäviä kertomuksia sekä vähän pidempiä, syvällisempä tarinanpätkiä.

Säännöt ovat hyvin yksinkertaiset, ja pelaamisen opettelu sujuu muutamassa minuutissa.

Pelimekaniikoiltaan Lands of Galzyr on kevyttä koettavaa. Omalla vuorollaan liikutaan pelilaudalla, seurataan tarinaa sekä tehdään valintoja noppia heittämällä – eikä oikeastaan muuta. Allekirjoittanutta tämä ei haittaa tippaakaan, mutta kaikkiin tämä ei ehkä vetoa. Peli ei sisällä minkäänlaista taistelua, vaan koko kokemus keskittyy erityisen taidokkaasti kirjoitettuihin tarinoihin.

Kinkkisiä valintoja

Valinnoilla on seurauksensa ja osa niistä kantautuu nykyisen pelin lisäksi tuleviin peleihin. Juuri sillä hetkellä hyvältä tuntuvalla valinnalla saattaa olla kauaskantoiset seuraukset, jotka eivät aina ole positiivisia.

Suurin valituksen aihe on se, että teoksesta puuttuu kunnollinen päämäärä. Maailmassa on kiva seikkailla ja tutustua uusiin hahmoihin, mutta tälle ei ole ultimaattista syytä – paitsi kuuluisaksi seikkailijaksi nouseminen. Kaipaisin kuitenkin jotain syvällisempää.

Lands of Galzyr iski omaan makuhermoon juuri sopivasti, sillä rakastan tarinavetoisia teoksia niin lauta- kuin videopeleissäkin. Pelillisiltä ominaisuuksiltaan se on kuitenkin varsin kevyt, mikä rajaa osan pelaajakunnasta pois.

Jos haluaa tuntea viilentävän kesätuulen henkäyksen kasvoillaan ja sukeltaa syvälle jännittävien seikkailujen syövereihin, kannattaa Lands of Galzyriin ehdottomasti tutustua.

Peli-info:

Pelaajamäärä: 1–4 pelaajaa

Ikäsuositus: 14+ vuotta

Pituus: 60–150 minuuttia