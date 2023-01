The Last of Us, NieR: Automata, Twisted Metal ja monta muuta – nämä ovat tämän vuoden varmat ja potentiaaliset peliaiheiset sarjat

Tänä vuonna saadaan katsottavaksi vähintään viisi peliaiheista elokuvaa, kenties enemmänkin, kuten aiemmin tällä viikolla selvittelimme (klik) . Mutta mikä lie tilanne sarjojen kanssa?

Toisin kuin elokuvien kanssa, ei sarjoille lyödä lukkoon julkaisupäiviä monia kuukausia tai jopa vuosia etukäteen. Ainakaan julkisesti. Ei siis ole satavarmaa, että kaikki listatut tuotannot nähdään tänä vuonna.

Katsotaan mitä on varmasti tulossa, mitä on tälle vuodelle lupailtu ja mitkä tuotokset voivat päästä yllättämään.

Nämä saapuvat varmasti

Seuraaville tuotoksille on jo julkaisuajankohdat selvillä.

The Last of Us - 15.1.

The Last of Us -sarjan peleihin perustuva tuotanto saapuu heti tammikuussa. Maailmanlopun jälkeiseen maailmaan sijoittuva tarina ammentaa isolla kädellä lähdemateriaalistaan, kuten oheisesta trailerista voikin päätellä. Tarinan keskiössä on Joel, joka päätyy suojelemaan teini-ikäistä Ellie-tyttöä vaarallisella matkalla.

Pääosissa nähdään muun muassa Pedro Pascal (Joel), Bella Ramsey (Ellie), Merle Dandridge (Marlene), Gabriel Luna (Tommy) sekä Nick Offerman (Bill). Projektia luotsaavat Chernobyl-sarjan luonut Craig Mazin sekä The Last of Us -peleistäkin vastannut Neil Druckmann.

The Witcher, kausi 3 - kesällä

The Witcher -kirjoihin (kotimaisittain Noituri) perustuva The Witcher -sarja on pelaajille tuttuakin tutumpi samaa nimeä kantavien pelien ansiosta. Blood Origin -lisänimellä kuvailtu kolmas tuotantokausi on viimeinen kerta, kun Henry Cavill nähdään pääosassa Geraltin roolissa. Tämän kauden jälkeen pääosan murahtelut ja miekkataituroinnin hoituvat Liam Hemsworthin toimesta.

Kolmannen kauden lumisissa maisemissa.

NieR: Automata Ver 1.1a - Japanissa 8.1., muualla myöhemmin

NieR: Automata -peliin perustuva anime saapuu katsottavaksi Japanissa jo heti tammikuun alussa. Oheisen trailerin saateteksti lupailee tuotosta katsottavaksi Crunchyroll-palveluun tammikuun aikana.

Tälle vuodelle lupaillut

Vuodelle 2023 on lisäksi lupailtu yksi sarja, jonka tarkkaa julkaisuajankohtaa ei ole selvillä.

Knuckles

Sonic the Hedgehog 2 -elokuvassa nähty Knuckles saa oman näytellyn sarjansa lupailujen mukaan tänä vuonna. Filmin tapaan myös tällä kertaa punaisen nokkasiilihahmon äänenä kuullaan Idris Elba. Lopputuloksen on määrä saapua Paramount+ -palveluun.

Jokerikortit

Kuten todettua, ei sarjoille ole tapana ilmoittaa julkaisuajankohtaa monia kuukausia tai vuosia etukäteen, joten on vielä kysymysmerkkinä mitä tuotantoja pääsemme vuoden puolivälin paikkeilla ja jälkeen katsomaan. Oheiset sarjat voivat mahdollisesti tehdä tuloaan tänä vuonna.

Arcane: League of Legends, kausi 2

Kehuja keränneen Arcane: League of Legendsin ensimmäisen kauden työstämisessä meni kuulemma kuusi vuotta. Kakkoskautta ei sarjan tekijöiden mukaan tarvitse odottaa yhtä kauan, mutta sen tarkempaa infoa julkaisusta ei vielä ole. Oli miten oli, jatkoa kannattaa odottaa, mikäli tätä viime vuonna julkaistua juttuamme (klik) on uskominen. Tulossa Netflixiin sitten joskus.

Halo, kausi 2

Halo-räiskintöihin perustuvan sarjan toinen kausi on tulossa, joskin tarkka ajankohta on vielä hämärän peitossa. Kauden kuvaukset kuitenkin käynnistettiin syyskuussa 2022 Islannissa, joten uutta materiaalia on satavarmasti tulossa. Saapuu Paramount+ -palveluun sitten joskus.

Twisted Metal

Kaahailua, toimintaa ja tuhoa täynnä olevat Twisted Metal -pelit kääntyvät sarjaksi. Tuotanto saatiin pakettiin kuuleman mukaan viime syksynä, joten on mahdollista, että lopputulosta päästään katsomaan jo tänä vuonna. Saapuu ainakin Atlantin toisella puolella Peacock-palveluun.

Päärooleissa nähdään Anthony Mackie (The Falcon and the Winter Soldier) John Doen roolissa, Stephanie Beatriz (Brooklyn 99) Quietina, Thomas Haden Church (Sideways) Agent Stonen hahmossa ja Richard Cabral (American Crime) Loud-roolissa. Pelien ikonisena Sweet Tooth -korstona nähdään ruudulla painija Samoa Joe, mutta hahmon äänenä toimii Will Arnett.

Tomb Raider

Netflixiin saapuu aikanaan Tomb Raider -seikkailuihin perustuva anime-sarja, joka sijoittuu uudempien pelien maailmaan. Lara Croftin äänenä kuullaan muun muassa Agent Carterista sekä tulevasta Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One -filmistä tuttu Hayley Atwell.

Splinter Cell

Netflixin uutisoitiin vuonna 2020 työstävän Tom Clancy's Splinter Cell -peleihin perustuvaa anime-sarjaa. Tämän jälkeen tiedonjyvästen kuuleminen on ollut vähäistä, joten nähdäänkö Sam Fisheriä seikkailemassa tänä vuonna? Ei vaikuta todennäköiseltä, mutta mistäpä tuota tietää.

Gears of War

Gears of War -toimintapelit muunnetaan sekä elokuvan että aikuisille suunnatun animaatiosarjan muotoon. Tämän enempää Netflixiin saapuvasta tuotannosta ei vielä ole tietoa, joten on hyvin mahdollista, ettei näitä tuotantoja nähdä vielä vuoden 2023 puolella.

Fallout

Kyllä, Fallout-peleihin perustuva sarja on toden totta työn alla. Amazon Prime -palveluun aikanaan saapuvan tuotannon pääosissa nähdään ainakin Walton Goggins (The Shield, The Righteous Gemstones), Ella Purnell (Yellowjackets) ja Kyle MacLachlan (Twin Peaks, Dune). Mutta saapuuko tämä eepos katsottavaksi tänä vuonna? Vaikuttaa epätodennäköiseltä.

Maailmanlopun jälkeiseen aikaan sijoittuvan pelisarjan uusin osanen on Fallout 76.

