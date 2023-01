Oivallinen muotoilu ja tarkka tähtäys – testissä Logitech G502 X Lightspeed -pelihiiri

Olen saanut nyt useamman viikon ajan pelailla erilaisia teoksia uudella hiirulaisella: Logitechin G502 x sisältää jopa 13 nappia, mutta oivallisen muotoilun vuoksi nappuloita ei tule paineltua kuitenkaan vahingossa. Ainakaan usein.

Puhutaanpa heti ensimmäisenä elefantista tässä huoneessa, koska entisen kuvataideopiskelijan sieluni kärsii niin mahdottomasti. Muistan kun avasin paketin ensimmäistä kertaa. Valkoista pelihiirtä minulle luvattiin, mutta ei tämä kyllä valkoinen ole. Väri on harmaa. Eikä mikä tahansa harmaa! Muistatteko 2000-luvun alun putkinäytöt, näppäimistöt ja hiiret? Sellaisia vaalean harmaita möhkäleitä, tummemman harmaita nappeja seassa. Tämä on juuri sellainen, enkä edes tajunnut kuinka mahdottomasti en ole noita värejä kaivannut ennen kuin tämä pallokorva istui pöydälleni. Muotoilu on nykyaikainen, mutta tämän värin vuoksi tuntuu kuin tämä peliväline olisi palloillut postin sijasta limbossa jossain ajan ja ulottuvuuksien välimaastossa. Varsinainen Vinskin irvikuva. Mikäli teillä on varaa ostaa 149,99€ arvoinen pelihiiri, osta se ihmeessä mustana.

Muuta valittamista minulla ei oikeastaan olekkaan. Turhia jouluvaloja ei ole. Hiiri on kevyt, herkkyyttä pystyy tietysti säätämään, ja akkukin tuntui kestävän noin kuukauden päivät ennen kuin siimahäntä simahti. Vajaa tunti piuhan nokassa ja taas liikutaan langattomasti vaikka kuinka pitkään ilman minkäänlaisia nukahteluja. Oikeastaan unohdin koko akun olemassaolon. Muotoilu on tosiaan todella mukava, ja rotta istuu räpylään kuin luuri korvaan. Kuten sanottu, noita lukemattomia nappuloitakaan ei pienen totuttelun jälkeen painele vahingossa, mutta ne ovat myös hyvin hollilla silloin, kun niitä kaipaa. Logitech kertoo, että tuotteessa on tarkka sub-mikroninen Hero 25K -anturi, upouudet optis-mekaaniset Lightforce-kytkimet. Napit voi tietysti ohjelmoida miten huvittaa.

G502 X -mallistoon tehtiin kolme hiirtä: langallinen versio on se halvin, hintaa siunaantuu valkoiselle 69,95€ ja mustalle kymppi enemmän, 79,95 euroa. Tämä arvosteltu versio on hinnaston keskikastia, mutta sitten löytyy vielä sillä jouluvalollakin varustettu Plus-versio, hintaan 169.99€.

Kokeilin hiirulaista erilaisten pelien kanssa. Räiskiminen tuntuu todella kivalta, oikeastaan tähtäykseni taisi parantua tämän kanssa. Herkkyyden voi tosiaan säätää mieleisekseen, mutta kursori myös pysähtyy prikuulleen oikeaan aikaan. En keksinyt minkäänlaista valittamista myöskään isometrisiä ropelluksia kolutessani. Viikkojen kokeilun jälkeen tuntuisi todella oudolta palata takaisin entiseen käyttöhiireeni.

Täytyy toki sanoa, etten itse ihan joka napille keksinyt käyttöä pelaillessani. Mutta varsinkin jos tykkäät pelata strategia- ja MMO-pelejä, tämä kapistus on varmasti oiva lisä laitteistoosi. Muistakaa kuitenkin että värillä on väliä, se mahdollinen lisäkymppi saattaa pelastaa monta psyykettä. Ajattele vaikka lähimmäisiäsi.