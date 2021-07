Näppärä matkaopas fantastisiin videopelikaupunkeihin – lukunurkassa Virtual Cities: An Atlas & Exploration of Video Game Cities

Oletko koskaan halunnut matkustaa lomamatkalle oman suosikkipelisi maisemiin? Reissuun ei kannata lähteä tyhjin käsin, vaan uimahousujen ja aurinkorasvan kaveriksi reppuun kannattaa pakata kartta sekä matkaopas. Yksi verraton vaihtoehto kartastoksi on Konstantinos Dimopouloksen Virtual Cities: An Atlas & Exploration of Video Game Cities, joka kätösissään ei videopelituristi pääse eksymään!

Silent Hillin kaupunki pelistä Silent Hill

255-sivuinen teos sisältää karttoja, maalauksia ja esittelytekstejä yhteensä 45:stä videopeleissä esiintyvästä kaupungista. Mukana on tunnettuja kaupunkeja kuten The Witcher 3:n Novigrad ja Skyrimin Whiterun sekä vähän tuntemattomampia lokaatioita kuten The Long Darkin Milton ja Ant Attackin Antescher. Kaupunkien varsin yksityiskohtaiset kuvailut on kynäilty kyseisen pelin maailmassa asuvien henkilöiden näkökulmista, mikä saakin kaupungit tuntumaan todentuntuisilta ja eläviltä – aivan kuin ne olisivat oikeasti olemassa. Tämän lisäksi jokaisesta kaupungista on kirjoitettu lyhyt, tekninen tekstinpätkä, jossa kerrotaan alueen suunnittelusta pelintekijän silmin.

Turvallista matkustelemista ilman karanteeneja

Teos ei sisällä kuvakaappauksia tai virallisia taidekuvia peleistä, vaan kirjan sivuja koristavat kreikkalaisen Maria Kallikakin värikkäät mustemaalaukset. Kuvitus näyttää ensisilmäyksellä sangen yksinkertaistetulta, mutta tarkemmalla tarkastelulla maalauksissa huomaa erilaisia vivahteita. Kaupunkien kuvissa on käytetty juuri sen pelin maailman tunnelmaan sopivia värejä, ja esimerkiksi Batman: Arkham City -pelistä tuttu Gothamin synkeä vankila-alue Arkham City on maalattu käyttäen erilaisia tummanpuhuvia sävyjä.

Silent Hillin kartta

Kirjan sivuilta löytyy monia minulle rakkaita kaupunkeja, mutta yksi alue on reippaasti ylitse muiden: vanhana World of Warcraftin fanina tykästyin eniten Horden pääkaupungista Orgrimmarista kertovaan tekstinpätkään. Itse pelissä Orgrimmar tuntuu valitettavan pieneltä, mutta Dimopouloksen taidokkaasti kirjoittama kuvaelma vei minut keskelle suurkaupungin hälinää: Näin sieluni silmin Horden karskit soturit marssimassa pitkin Orgrimmarin hiekkaisia katuja ja kuulin korvissani The Broken Tusk -majatalossa juhlivien örkkien iloisen mölinän. Teksti sai pääkaupungin tuntumaan juuri siltä metropolikselta, mikä se oikeasti Warcraftin taustatarinan mukaan onkin. Vaikka itse pelaankin pääasiassa Alliancen puolella, niin myös Horden kaupungit ovat tulleet minulle varsin tutuiksi. Paikka, jonka kirjailija tekstissään kuvailee, on juuri se tuntemani ja rakastamani Orgrimmar, jossa olen viettänyt satoja tunteja istuen mustan raptoriratsuni selässä.

Lisää täytettä kirjahyllyyn

Kreikkalainen kirjailija ja kaupunkisuunnittelun taitaja Konstantinos Dimopoulos on aiemmin työskennellyt muun muassa The Sinking Cityn, Seed MMO:n sekä Cybergankedin pelisuunnittelun, karttojen ja kaupunkien parissa. Kirjan kuvittanut Maria Kallikaki on maisemakuvien muste- ja öljymaalaamiseen erikoistunut kuvataiteilija, jonka kädenjälkeä voi ihastella erilaisissa kirjoissa, julisteissa ja videopeleissä.

Virtual Cities: An Atlas & Exploration of Video Game Cities on vallan mainio lisä videopelaajan kirjahyllyyn. Kauniisti kuvitettu ja taidokkaasti kirjoitettu teos ei ehkä mahdu videopelituristin takataskuun, mutta se tarjoaa matkaajalle runsaasti informaatiota monista tutuista ja tuntemattomista virtuaalisista kaupungeista.