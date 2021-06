Onnellisuus ja RTX 3080

10.12.2020

Rakas päiväkirja,

tajusin tänään, että vanha GTX 970:ni on tullut kypsään ikään. Cyberpunk 2077 -kokemukseni surkein osa ei ollut peilistä irvistävä hiukseton V tai koomiseen T-asentoon juuttuvat sivuhahmot, vaan suosiolla minimiasetuksilla pyörivä maailma, josta haisee läpi upea graafisuus – suodatettuna matalaresoluutiofiltterin läpi. Vastahan vanha näytönohjaimeni oli aivan uusi... ja pyöritti todella sulavasti CS:GO:ta... joka on julkaistu vuonna 2012.

Kaikkien pelaajien ystävä Nvidia on onneksi julkaissut uudet Ampere-arkkitehtuurilla varustetut näytönohjaimet, joten ei muuta kuin valitsemaan. RTX 3070 vaiko peräti RTX 3080, pitäisikö laittaa haisemaan? Mutta ohhoh, onpa näillä hieman hintaa ja pitkät jonot. Nyt on varmaan parempi jäädä odottamaan, teknologian hinta tulee aina alas ajan myötä. Eikö vain?

1.2.2021

Rakas päiväkirja,

olin tänään optimistinen ja tilasin itselleni 4K-näytön. Rahaa ei ole kertynyt tarpeeksi säästöön näytönohjainta varten, mutta sopivan näytön voisi kuitenkin ostaa napsauttaa. Arvonnan voitti Samsungin LU28R55, joka on paitsi HDR-valmis 4K-resoluutiolla varustettu IPS-näyttö, myös fyysisesti melko iso. Käytin kaksi päivää esitellen upeaa näyttöä vaimolleni: "Kulta, katso miten iso minulla on! Se on hieno ja iso!" Vaimoni hymyili ja taputti päätäni.

Tajusin myös olevani idiootti, sillä en voi tehdä tällä varsinaisesti mitään. Displayportinkin versioksi paljastui 1.2, joten en ole varma saako HDR-kuvaa toimimaan ilman säätöä muuten kuin HDMI:n kautta. Onneksi 4K-näyttö taipuu natiivisti 1080p-pelaamiseen, joten pääsenpä nauttimaan ainakin näytön tyydyttävästä koosta.

Näytönohjaimien saatavuus vaikuttaa edelleen hieman heikolta, joten nyt on parasta jäädä säästämään rahaa varsinaista pääostosta varten. Sitä paisi teknologian hinta tulee aina alas ajan myötä. Eikö vain? Vaan minkähän vuoksi Verkkokauppa.com on nostanut komponenttien hintaa näin paljon? Ja mikä tämä Taiwanin kuivuusjuttu oikein on?

13.4.2021

Rakas päiväkirja,

olen massikeisari. Tai siis, tilille on tullut säästettyä tarpeeksi rahaa, jotta voin maksaa läväyttää näytönohjainta tilaukseen. 4K-näytön kanssa on turha puljata pikkuvehkeiden kanssa, joten ostoslistalle on syytä laittaa suoraan RTX 3080. Mutta hetkonen, mistäs näitä vehkeitä oikein saa? Ja miksi syksyllä tilanneet eivät ole vielä saaneet laitteitaan?

Kevään mittainen toiveajattelu ja silmien taktinen sulkeminen on johtanut ensin lässähdykseen ja sitten epätoivoon. Nvidian johtajien puheet tilanteen ratkeamisesta "pian", "pääsiäiseen mennessä" tai "ensimmäisen kvartaalin aikana" ovat selvästikin olleet samaa toiveunta kuin itselläni – ja minä kilttinä suomipoikana uskoin kaiken. Tilanne on muuttunut vain huonommaksi, mikäli mahdollista.

Tilanteen ratkeamisesta ei ole minkäänlaista tietoa. Joe Biden puhuu siitä, että Yhdysvaltoihin pitäisi perustaa omat puolijohdetehtaat tällaisen tilanteen välttämiseksi, joten tilanne selkenee varmastikin neljän vuoden kuluessa. En ole suunnitellut arvostelevani pelkkiä indiepelejä, joten jonkinlainen ratkaisu tilanteeseen on löydyttävä.

Laitteita olisi myynnissä huutokaupassa, mutta näidenkin hinta tuntuu nousseen kovasti. Ja jonkin verran rahaa pitäisi jäädä ainakin virtalähteeni päivittämiseen, jotta se ei muodosta turhaa pullonkaulaa kovilla tehoilla pyöritettäessä.

Hikoilun ja reflektiopuheluiden päätteeksi totesin ainoaksi vaihtoehdoksi valmiskoneen ostamisen. Budjettini paukkuu kuin koronapassiivisuuden turvottama vyötäröni, mutta ainakin samalla tulee päivitettyä myös prosessori ja SSD-levy. Valinnaksi valikoituu Lenovo Legion T7, jonka arvioitu toimitusaika on kesäkuun puolivälissä – rahat pitää tietysti maksaa välittömästi. Vaihtoehtoina ovat siis makaronikuuri tai odotus. Pitäisikö vain luottaa siihen, että teknologian hinta tulee aina alas ajan myötä?

13.6.2021

Rakas päiväkirja, jätän tämän vain tähän. Koko pömpeli maksoi 2699 euroa, pelkkä näytönohjain olisi tällä hetkellä 2100 euron hintainen. Tuntuu kuin olisin väistänyt luodin – tältä tuntuu onnellisuus: