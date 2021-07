Unohda Battlefieldit – Enlisted rokkaa

Sotaräimettä bottitiimillä – hauskempaa kuin uskoisi!

Muun muassa War Thunderin ja IL-2 Sturmovikin taustalla oleva Gaijin on lähtenyt haastamaan äärimmäisen kilpailtua toisen maailmansodan räiskintäkenttää. Kun seuraava Battlefield sijoittuu tulevaisuuteen, jää markkinoille juuri sopiva kolo korkeatasoiselle kilpailijalle. Enlisted on sellainen – ja vieläpä ilmaisena avoimessa beetassa.

Kapteeni käskee

Pelaaja ohjaa yksittäisen sotilaan sijaan ryhmää, johon kuuluu kahdesta seitsemään sotilasta. Varsinaisia alikessun natsoja ryhmänjohtajalla ei ole, vaan pelaaja saa itse valita kontrolloitavan hahmon. Loput juoksentelevat tietokoneen ohjauksessa, keskimäärän yhtä hyvin kuin botit nyt osaavat kulkea. Botteja voi yrittää paimentaa muutamalla peruskäskyllä, mutta tämä puoli on ainakin beetassa vielä alikehittynyt.

Vaikutus dynamiikkaan on huima: voimafantasia tempaisee mukaansa, sillä bottien vuoksi tappoja syntyy taitaviakin vihollisia vastaan. Menoa helpottaa se, ettei omia sotilaita voi vahingoittaa ja tietokoneen ohjaamien sotapoikien läpi voi myös kulkea. Tämä ei estä botteja peittämästä tulilinjaa, mutta yleensä ne ovat lähtökohtaisesti harmittomia. No, onnistuvat ne joskus muutaman vastustajan ampumaan.

Erilaisten jalkamiesten lisäksi mukana on myös ajoneuvoja, mutta ne ovat rajoitetussa roolissa. Taistelukentällä saattaa vilahtaa tankki tai pari sekä jokunen lentokone, mutta mistään massiivisesta konevyörytyksestä ei ole kyse. Ohjaaminen on myös hyvin kiikkerää, joten lentelyhommat jätin parin syöksyn jälkeen muille – tankit sentään ovat melkoisia tappokoneita, kunhan piipun kääntelyn oppii. Kasapanos tekee silti selvää jälkeä puolisokeasta teräslaatikosta ilman jalkaväen apua.

Sotilaat kuolevat todella nopeasti. Yksi osuma tiputtaa sotilaan maahan, josta palautuminen on mahdollista kertakäyttöisen ensiapulaukun avustuksella. Pääosuma tiputtaa suoraan taivaallisiin sotajoukkoihin. Jos pelaajan ohjaama hahmo nuupahtaa, jatkuu peli muilla ryhmän jäsenillä, kunnes kaikki ovat mullan alla. Uusi kierros käynnistyy kymmenessä sekunnissa, tosin kuollut ryhmä joutuu olemaan jäähyllä kotvasen verran.

Peliä ja metapeliä

Alussa käytössä on lähes pelkästään perustason kiväärimiehiä. Vaikka konepistoolimiehiä sun muita avautuu nopeasti käyttöön, pyörii suuri osa joukosta kivääri kourassa. Ryhmän varusteet ovat rajoitettuja, mutta kokemuspisteiden myötä käyttöön avautuu uusia aselajeja. Kaikkien sotilastyyppien avaaminen käyttöön vaatii melko paljon pelaamista. Intensiivisestä pelaamisesta huolimatta en ehtinyt avata aivan kaikkia yksiköitä.

Taisteluiden välillä pyörii kokemuspisteisiin perustuva metapeli. Sekä joukkueet että yksittäiset sotilaat keräävät kokemuspisteitä. Joukkueen tasojen myötä avautuu mahdollisuus kasvattaa ja monipuolistaa ryhmää uusilla sotilastyypeillä. Lisäksi ryhmäkokemuksen avulla voi parantaa tietyn aselajin, kuten tarkk'ampujien, sotilaiden maksimitasoa. Yksittäiset soltut taas saavat kokemuksen myötä simppeleitä prosenttiparannuksia.

Myös sotilaiden varusteet ja uusien sotilaiden kutsuminen joukkueeseen vaativat manageerausta. Sekä aseet että sotilaat voivat olla 1-5 tähden arvoisia. Tämä on maksimitaso, joten potentiaali tulee realisoida sotimalla ja buustaamalla aseita varaosilla. Kolme samantasoista sotilasta voi uhrata akatemiaan, jolloin takaisin palaa yksi satunnainen, mutta korkeampitasoinen ukko.

Enlisted on ilmainen pelattava, mutta mukana on niin monta erilaista parantelua ja buustia, että kärsimättömämmän pelaajan kannattaa ostaa suosiolla kolikoita tai kausikortti. Edes kokemuspisteitä kasvattava kympin hintainen premium-paketti ei tuota pikavoittoja. Ryhmien kasaamisesta ja treenaamisesta saa yllättävän paljon hupia irti. Useat ottelut tulee pelattua B-sarjan miehillä ihan vain kokemustasojen vuoksi, joten monotonista yksittäisen super-Rokan koulutusta ei tarvitse harjoittaa.

Moninpeliä voimafantasiana

Suurin motkotuksen aiheeni on kommunikointimahdollisuudet. Viestintä vaikkapa kartan ja hiiren keskipainikkeen avulla ei ole käytössä. Botteja voi paimentaa olennaisesti joko pysymään tässä tai hyökkäämään, mutta P-kauden läpäisyä en heille lupaisi. Kolikon kääntöpuolena tämä tarjoaa moninpeleille harvinaista voimafantasiaa, sillä yksittäinen konepistoolimies voi hyvistä asemista lanata koko vihollisryhmän, joista vain yksi on ihmisen kontrollissa.

Enlisted tavoittelee eräänlaista realismia, jossa ajoneuvojen ohjaaminen on kiikkerää ja kuolo koittaa käytännössä yhdestä laukauksesta. Tästä seuraa nopeatempoinen meno, jossa yhdellä kranaatilla ja konepistoolimiehellä voi tyhjentää rakennuksen nopeasti. Pelimuotoina toimivat erilaiset alueenvaltaukset, jotka eivät sisällä ihmeempää innovaatiota. Rintama aaltoilee ripeästi eestaas, mikä tuottaa mukavasti säpinää.

Olennaisinta on se, että jo beetavaiheessa tarjolla on todella nautittavaa sotimista. On harvinaista herkkua, että jopa tappiollisessa pelissä lähes jokainen pelaaja onnistuu saamaan ainakin vähäisiä onnistumisen kokemuksia bottien listimisellä. Tämä yhdistettynä mielenkiintoiseen sotilasryhmien kokoamiseen on ohittamaton kombo. En voi antaa arvosanaa ennen lopullista julkaisua, mutta todella viiden tähden arvoista menoa on tarjolla jo tässä vaiheessa.