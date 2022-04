Tähtien sota -korttipeli on rakkauskirje avaruusnörttien kokoelmiin

Suosittuun Love Letter -korttipeliin perustuva ja Tähtien sota -galaksiin sijoittuva Star Wars: Jabba's Palace – A Love Letter Game säilyttää alkuperäisen pelin yksinkertaisen ja hauskahkon mekaniikan, mutta hyödyntää Jedin paluun hahmojen uusia kykyjä.

Justin Kemppaisen suunnittelemat simppelin tyylikkäät kortit saavat kylkeensä komean samettimaisen nappulapussukan. Majesteettinen kokonaisuus nostaa kuitenkin odotuksen itse pelin kulkua kohtaan hieman turhan korkealle. Star Wars: Jabba's Palace – A Love Letter Game on hieno keräilytavarana, mutta ei niin vaikuttava pelinä. Sellainen vaisuhko tunnelma siitä ainakin jäi muutaman tunnin ja kaikkien erilaisten pelikierrosten läpi tahkoamisen jälkeen.

Pakka koostuu 19 kortista, jotka on luontevasti jaettu kapinallisiin ja Jabban joukkoihin. Jokaisessa kortissa on numero nollan ja kahdeksan väliltä sekä kortissa olevan hahmon liittouma. Pelin alussa pakka sekoitetaan, ja jokaiselle osallistujalle jaetaan yksi kortti aloituskädeksi.

Star Wars: Jabba's Palace – A Love Letter Gamen pelaaminen etenee klassisella "vedä kortti, pelaa kortti" -tyylillä. Korteista löytyy liuta ikonisimpia Tähtien sota -hahmoja, mukaan lukien Salacious B. Crumb, Luke Skywalker, Boba Fett ja toki itse Jabba the Hutt. Jokainen hahmo kantaa omia erikoisvaikutuksiaan. Salacious B. Crumbin avulla saa esimerkiksi luvan katsoa toisen pelaajan korttikäden, ja Boba Fett puolestaan antaa ryöstää jonkin toisen pelaajan korteista kokonaan itselleen. Jabbaa ja Lukea voi käyttää eliminoimaan pelaaja, joka pitelee kädessään vihollisliittouman korttia.

Alkuperäisen rakkauskirjepelin klassisten mekaniikkojen lisäksi peliin on heitetty neljä agenda-korttia. Nämä tarjoavat uusia voitto-olosuhteita, jotka lisäävät peliin originaalia versiota strategisemman ulottuvuuden. Pelitapa siis määritellään nappaamalla sattumanvaraisesti yksi agenda-korteista, joka sitten asetetaan kaikkien ihmeteltäväksi keskelle pöytää. Exalted One -agenda-kortti esimerkiksi suo voiton pelaajalle, jolla on eniten kortteja kädessään kierroksen loputtua. Jabba’s Court ja Rescue Mission taasen antavat voiton sille, jolla on eniten palatsi- tai kapinalliset-kortteja pelialueella. Jokainen pelaaja saa lähtötilanteessa myös viitekortin, josta voi luntata pelin edetessä yhteenvedon kaikista korteista, niiden jakautumisesta ja tarkemmista vaikutuksista.

Yksi pelikierros ottaa parikymmentä minuuttia, ja loppu tuntuu jokaisella kerralla jotenkin antiklimaattiselta. Ehkä Star Wars -nörttinä odotukset olivat vain liian korkealla? Mene ja tiedä. Jatkan kuitenkin Star Wars: Jabba's Palace – A Love Letter Gamen lätkyttelyä tulevaisuudessakin, on se niin nätti ja näppärä peli, joka kulkee pussukassaan mukana vaikka puistoretkelle.