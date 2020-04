Eliittilaatua, eliittipelaajille – testissä Astro C40 TR -peliohjain

Alati kiihtyvä eSports-skene ja pelaajien kiristyvät rautavaatimukset ovat nostaneet viime vuosina laadukkaiden lisälaitteiden kysyntää huomattavasti. Yhdysvaltalainen ASTRO Gaming pyrkii S40 TR -ohjainmallillaan syrjäyttämään Microsoftin Elite-kapulan jokseenkin kiistattoman johtotähden paikalta.

Eliittiä suoraan laatikosta

PC- ja PlayStation 4 -pelaajille suunnatun Astro C40 TR -ohjaimen parinsadan euron hintalappu näkyy heti laitetta tyylikkäästä ja kivasti aukeavasti laatikosta kaiveltaessa. Kapula on kätketty jämäkkään, vetoketjulla suljettavaan kuljetuslaukkuun, jossa vaihdettavat osaset ja muut tarvikkeet on aseteltu näytille nätisti Eliten tapaan. Mukana on peräti kuusi erilaista analogitattia, joiden joukosta jokaisen luulisi löytävän omat suosikkinsa eri peligenrejä ajatellen. Kantolaukusta löytyvä pieni kuusiokoloavain herättää tosin heti kättelyssä ihmetystä – vaatiiko osasten vaihtaminen todellakin käyttäjältään ruuvien vääntämistä ja kääntämistä?

Keksi tähän itse joku hauska tattivitsi

Kyllähän se vain näin on: tattien vaihtaminen ei ole aivan yhtä helppoa kuin Microsoftin Elite-ohjaimessa, jossa osaset naksahtavat hetkessä omille paikoilleen magneettikiinnityksen ansiosta. Astro C40:n tattienvaihtoprosessi vaatii neljän eri ruuvin avaamista (ohjekirjasen mukaan vieläpä tietyssä järjestyksessä), etupaneelin irrottamista, itse osien paikoilleen laittoa ja lopuksi etupaneelin kiinnittämistä takaisin kohdilleen. Eihän tämä parin minuutin projekti niin työläs ole kuin miltä se auki kirjoitettuna vaikuttaa, mutta ehkä helpompiakin ratkaisuja olisi voitu tähän kehittää. Xbox-ohjaimeen tottuneelle oli muuten suorastaan ilon ja onnen päivä huomata, että vasemman reunan tatin ja ristiohjaimen paikkoja voi vaihtaa päittäin – näinhän sen pitäisikin olla!

Tuntumaltaan C40 on heti kättelyssä ehdotonta huippuluokkaa, valovuosia esimerkiksi aavistuksen lelumaista DualShock 4:ää edellä. Karhennettu nahkapinnoite on käsille miellyttävä pidemmissäkin pelisessioissa. Liipaisinten liikerataa voi pienentää Elite-ohjaimen tapaan, mutta valitettavasti tämän ominaisuuden hyödyntäminen tuntuisi uupuvan lähes kaikista muista paitsi sukkelia refleksejä vaativista räiskintäpeleistä. Niin kovin usein murheenkryyniksi osoittautuva ristiohjain hoitaa hommansa ehkäpä paremmin kuin missään muussa kokeilemassani ohjainkapulassa. Kosketuslevy ja sen kumminkin puolin sijoitetut share- ja options-napit ovat reilusti paremmin hollilla kuin DualShock 4:ssä, jossa erityisesti viimeksi mainittua saa monesti haeskella kissain ja koirain kanssa jostain oikean tatin ja nappien takaa.

Kun perusnapit eivät riitä

Siinä missä Sony on tuonut markkinoille oman lisälaitteensa takaliipaisimia varten, hoitaa C40 tämän kiinteillä, takapaneeliin sijoitetuilla ekstranapeilla. Ohjelmoitavat lisänapit ovat pääosin mainio lisä, joskin vahinkopainalluksia erityisesti hektisten räiskintöjen yhteydessä tulee tehtyä ajoittain. Totutteluahan moisten käyttö myös vaatii, itse en ole vielä kuukaudessakaan oikein päässyt sinuiksi lisäliipaisimiin. Sama tilanne on toki Elite-ohjaimessakin, joten ehkäpä vian voi tässä vaiheessa jo myöntää olevan käyttäjässä.

Koska kyseessä ei ole Sonyn oma tuote, on osalla DualShock 4:n perustoiminnoista joutunut heittämään sitä kuuluisaa vesilintua. PS4:ää ei saa käynnistettyä totutusti langattoman yhteyden ollessa käytössä, eikä myöskään akun tilaa näe suoraan konsolin käyttöliittymästä. On ilahduttava huomata, että C40 sisältää huomattavasti peruskapulaa tujumman akun, eikä ohjainta tarvitse DualShockin tavoin pistää lataukseen käytännössä aivan jokaisen pelisession jälkeen. Aivan 12 tunnin lupauksiin ei ehkä päästä, mutta kiitettävän lähelle kuitenkin.

Nillitystä ansaitsee PC:n puolella Astron oma ohjelmisto, jota en saanut toimimaan useammankaan tunnin tolskaamisen jälkeen. HP:n peliläppäri kyllä tunnisti laitteen hyvin semmoisenaan, mutta auta armias sitä ihmetystä, kun minkäänlaista yhteyttä ei vain enää muodostunut Astron oman ohjelmiston asentamisen jälkeen. Voi veljet, nyt en kyllä suostu ottamaan syytä toimimattomuudesta niskoilleni – ainakaan kokonaan.

Myydään: paljon käytetty DualShock 4, tarpeettomana

Astro C40 TR:n myötä oma DualShock 4 on jäänyt suosiolla pölyttymään hyllyyn – toki suolaiseen parinsadan euron hintaan ei tulisi saadakaan sekundaa. Hintalappuun raapustettu euromäärä saattaa olla peruspelaajalle liikaa, mutta enemmän ja pidempiä pelisessiota harrastaville C40 on mainio ostos.