: Spiritfarer pyrkii tekemään kuolemasta vähemmän pelottavan asian

Tätä tulevaa peliä et tiennyt kaipaavasi on juttusarja, joka esittelee lyhyesti kehitteillä olevia pelejä, joista toimituksemme jäsen on innostunut, kiinnostunut tai suoranaisen intopinkeänä.

Annetaan Spiritfarerin Steam-sivuilla olevan kuvauksen kertoa mistä pelissä on kyse: "Spiritfarer on kotoisa hallinnointipeli, jonka aiheena on kuoleminen. Tehtäväsi kuolleiden lautturina on rakentaa vene, tutkia pelin maailmaa, auttaa henkiystäviäsi ja opastaa heidät mystisten merien poikki tuonpuoleiseen."

Aihe voi olla synkkä, mutta toteutus sekä ulkoasu ovat puolestaan todella lämminhenkisiä ja sympaattisia. Pelaajan ohjattavana on kuolleiden lautturi ja sielunkaitsija Stella. Homman nimenä on rakentaa omaan pirtaan sopiva laiva, viljellä, kalastaa, nikkaroida ja kokata, sekä tietenkin tutustua erilaisiin matkustajiin.

Mahdollisuus kaksinpeliin löytyy, sillä kakkospelaaja voi ottaa ohjattavakseen Stellan Daffodil-kissan.

Spiritfarer saapuu nykytietojen mukaan PlayStation 4:lle, Xbox Onelle, Nintendo Switchille sekä Steamiin tämän vuoden aikana.

