Komeaa ääntä kovaan hintaan – testissä Astro A50 -pelikuulokkeet

Vanha viisaus kuuluu, että kunnolliset kuulokkeet ovat etenkin verkkoräiskinnöissä se tehokkain – tai ainakin laillisin – keino saada merkittävää kilpailuetua vastustajiin. Kun kotiteatterin tai pahimmassa tapauksessa television yleistä meteliä korvissaan suodattava vastapuoli keskittyy lähinnä näkemäänsä, voi luureilla havaita häämöttävän vaaran askeleet jo nurkan takaa.

Suurimmalle osalle pelaajista kuitenkin yleisen immersion luominen on lopulta se tärkein syy investoida hyviin kuulokkeisiin. Langaton Astro A50 tarjoaa loistavan kokonaisuuden niin kilpahenkisille kapulan puristajille kuin puhtaasti elämyksistä nauttiville.

Ohjeet ovat amatööreille

Ainoa isompi kynnys ostoksille rientämiseen paljastuu hintalapusta, sillä yli 300 euroa kuulokkeista saa monet kääntymään edullisempien vaihtoehtojen pariin. Omakin historia erinäisten luurien kanssa sijoittuu niin ikään sadan euron molemmin puolin hinnoiteltuihin huokeampiin malleihin. Päässä ovat viihtyneet esimerkiksi Sonyn ja Microsoftin viralliset langattomat tuotteet kuin myös Turtle Beachin luomukset. Rehellisyyden nimissä on myönnettävä, että raha korreloi tässä tapauksessa laatua: Astro A50 pesee kyseiset kilpakumppaninsa äänenlaadun ja käyttömukavuutensa suhteen kirkkaalla marginaalilla.

Hinnakas setti ei jää kaupan hyllyllä huomaamatta suurehkon ja tyylikkään ulkokuorensa vuoksi. Asiallisella arvokkuudella pakatusta ja Xbox Onen tunnuksin kuorrutetusta laatikosta paljastuu lopulta yllättävän vähän mitään ylimääräistä: Kuulokkeiden lisäksi mukana toimitetaan niiden telakka, latauskoodi Dolby Atmosin aktivointiin, optinen kaapeli, USB-johto sekä varsin minimalistiset ohjeet.

Xboxille pyhitetty versio Astro A50:stä toimii moitteetta myös PC:llä aina mikrofonia myöten. Ennen kytkemistä kannattaa laite joka tapauksessa käyttää tietokoneen päässä, ja noutaa tuoreimmat päivitykset Astro Command Centeristä, vaikka pelaisikin puhtaasti konsolilla. Sama pätee luonnollisesti PlayStation 4 -brändättyyn versioon.

Käyttöönotto muodostuu varsin yksinkertaiseksi toimenpiteeksi päivityksillä tai ilman, mutta mukana seuraavat alle metrin pituiset piuhat vaikuttavat lähinnä huonolta vitsiltä. Onneksi kaapin uumenista löytyi valmiiksi pidempiä vaihtoehtoja, joten telakka asettui nopeasti lopulliselle paikalleen olohuoneen sopivaan nurkkaukseen. Virta annostellaan USB:llä ja Xboxin signaali siirtyy mieluiten optista kaapelia pitkin. Telakka on mahdollista kytkeä mihin tahansa äänilähteeseen myös AUX-liitännällä, mutta pikaisen testauksen perusteella laatu ei ole lähimainkaan optisen liitäntätavan tasolla.

Kevyitä säveliä

Hieman muovisen ja jopa heiveröisen oloiset kuulokkeet eivät vielä hypistelyvaiheessa vakuuta laadullaan. Keveys kuitenkin muuttuu valtiksi välittömästi, kunhan luurit asettuvat päähän. Yksinkertaisesti todettuna mukavuus edustaa huippuluokkaa, eivätkä korvat hikoile pidempienkään sessioiden päätteeksi. Sekä pääpanta että varsinaiset tyynyt on pehmustettu äärimmäisen mukavasti, ja säätövara riittää vaivatta isommankin kupolin ympärille. Pehmusteet ovat vaihdettavissa, mikäli alkuperäiset eivät miellytä – myyntipakettiin ei kuitenkaan valinnanvaraa sisällytetä.

Keveyden ja pehmoisuuden varjopuolena ainakaan peruskupit eivät vaimenna ulkopuolelta kantautuvaa melua käytännössä lainkaan, vaan vierustoverien normaalit puheäänetkin suodattuvat miltei sellaisenaan. Toki läpitunkevuus on monessa taloudessa käytännön perhesovun kannalta positiivinen juttu, mutta aidosti kilpahenkisessä tilanteessa – tai tilassa – voisi kuvitella vaimennustarpeen nousevan tärkeään rooliin.

Kuulokkeiden kaikki toimintanäppäimet sijoitetaan oikean käden ulottuville. Toimintalogiikka maltetaan pitää riittävän yksinkertaisena, eikä nappikavalkadia lähdetä paisuttamaan ainakaan ulkonäkösyistä. Virtakytkimen lisäksi tarjoillaan pari painiketta audiotilojen vaihtamiseen, balanssin veivaamiseen sekä mukavan helppokäyttöinen ja laajasäätöinen rulla äänenvoimakkuudelle.

Pikanäppäimen alta paljastuvassa Dolby Audio 3D -tilassa ääni muuntuu selkeästi surround-henkiseksi. Moodi on tarkoitettu selkeästi fiilispelaajille, sillä se kuulostaa elokuvamaisen komealta, mutta heikentää erottelua nimenomaan taktisuutta vaativissa tilanteissa. Astron Xbox-painoksen mukana ostajat saavat bonuksena kahden vuoden Dolby Atmos -lisenssin, joka ehostaa surround-vaikutelman mainospuheiden mukaan uusiin sfääreihin.

Lisenssin lunastuksen jälkeen konsolille ladattavaan sovellukseen avautuvat demopätkät tarjoilevatkin erittäin komeita audiovälähdyksiä, joissa tilaäänen tuntu ja kuulokkeiden erinomainen erottelukyky käyvät vahvasti ilmi. Applikaation avulla pääsee myös hienosäätämään taajuuskorjaimen asetuksia mieleisekseen tai luomaan valmiita profiileita eri tarkoituksiin, kuten esimerkiksi leffakäyttöön.

Dolby Atmosta virallisesti tukevissa peleissä, kuten Gears of War 5:ssä, äänimaisemat ovat sanalla sanoen jylhiä. Lisenssin aktivoimisen vaikutusta on kuitenkin rehellisyyden nimissä vaikea erottaa, sillä lähtökohta on jo muutoinkin erinomainen. On mielenkiintoista nähdä – tai kuulla – seuraavan konsolisukupolven vaikutus korvien hemmotteluun, mikäli spekulaatiot entistä isommista panostuksista audio-osastoon rautapuolelta lähtien pitävät paikkansa.

Kiitettävä kokonaisuus

Kokonaisuutena Astro A50 on yksinkertaisesti toimivan laadukas paketti. Se tärkein, eli äänenlaatu on kiitettävällä tasolla niin hiljaisemmalla volyymilla kuin isomman rytinän ja basson paukkeen keskellä. Moninpelaajia ajatellen mikrofoni toimii moitteetta, ja sen automaattinen kytkeytyminen pelkän asennon perusteella on fiksu ratkaisu.

Paketin toisen puoliskon, eli telakan edut ovat myös kiistattomat. Kuulokkeet pysyvät kunnollisen alustan avulla keskimääräistä paremmin oikealla säilytyspaikallaan ja aina valmiina. Magneettikiinnityksen ansiosta luurit istahtavat vaivattomasti oikeaan koloonsa latautumaan seuraavaa käyttökertaa varten. Akunkestoa luvataan joka tapauksessa yli 15 tuntia, joten pienet unohdukset telakoitumisen suhteen eivät nouse kohtalokkaiksi ihan heti.

Astro A50:tä on kovin vaikea olla suosittelematta kenellekään pelien suurkuluttajalle. Kirkasta ja pätkimätöntä ääntä tarjoillaan harvoin yhtä mukavasti päähän istuvassa sekä kaikin puolin toimivassa paketissa. Miltei konsolin verran euroja pelkistä kuulokkeista on erittäin kova satsaus, mutta toisaalta hinta tuntia kohden saattaa innokkaalla käyttäjällä painua lopulta varsin pieneksi. Talouspuolen järkevyyden jokainen saa päättää itsekseen – laatu on joka tapauksessa kohdallaan.