: Eastward – tässä kirjoituksessa mainittu pelin syntytarina ei välttämättä pidä paikkaansa

Tätä tulevaa peliä et tiennyt kaipaavasi on juttusarja, joka esittelee lyhyesti kehitteillä olevia pelejä, joista toimituksemme jäsen on innostunut, kiinnostunut tai suoranaisen intopinkeänä.

Eastward on kuin kaksi Nintendon pelisarjaa, The Legend of Zelda ja Earthbound, olisivat kohdanneet yhteisen tuttavan vappubileissä, pitäneet toistensa seurasta, käyneet useammilla treffeillä, huomanneet kummankin pitävän roolipeleistä ja sushista, ostaneet yhdessä asunnon hyvältä – joskaan ei liian kalliilta – asuinalueelta, vaihtaneet kihlat, käyneet yhdessä matkustelemassa muun muassa Japanissa että Chicagossa, pelanneet iltaisin räsypokkaa, hankkineet yhteisen pankkitilin, ja saaneet lopulta yhdessä Eastward-niminen mukulan.

Tai jotain sinne päin ainakin? Eastward on kuitenkin kuin yhdistelmä Zeldaa ja Earthboundia. Ehkä myös mangaa ja hitusen Stardew Valleyta päälle ripoteltuna, jos oikein silmiään siristelee.

Pelissä on tehtävänä ohjata John-nimistä työläistä, jonka täytyy ohjata nuorta Sam-nimistä tyttöä läpi useampien vaarallisten kaupunkien. Vaikka nimike sijoittuukin rappiolla olevaan maailmaan, kohdataan matkan varrella eläväisiä hahmoja omine tarinoineen. Genreltään Eastward on seikkailu kyllästettynä roolipelielementeillä. Matkan varrella päästään ratkomaan aivopähkinöitä, jotka vaativat usein ohjattavan hahmon vaihtamista Johnin ja Samin välillä.

Kymmenhenkisen Pixpil-tiimin työstämä tuotos julkaistaan näillä näkymin tämän vuoden aikana PC:lle ja Macille. Katso traileri vekkulilla ulkoasulla varustetusta pelistä alta.

