Hullunkurista puuhastelua, räiskintää ja eeppisiä seikkailuita – nämäkin pelit ilmestyivät PSVR2:n julkaisussa

Pari viikkoa sitten julkaistu PlayStation VR2 tarjoaa hienoja kokemuksia, vaikka julkaisutarjonta ei uusia, maata mullistavia nimikkeitä sisälläkään. Joonatan käsitteli PSVR2:n ominaisuuksia ja muutamaa sen julkaisupeliä laitearviossamme sekä tutustui julkaisutarjontaa toisessa artikkelissa . Nyt on vuorossa muutamia indiejulkaisuja sekä käännöksiä muilta alustoilta.

Monet julkaisunimikkeistä tuntuvat edelleen luottavan (liikaa) ensimmäisen persoonan näkökulmaan, räiskintöihin ja hektiseen toimintaan. Itselle vapaa liikkuminen VR-maailmassa aiheuttaa teknologian kehityksestä huolimatta epämukavaa oloa – varsinkin nopeatempoisissa kohtauksissa. Ensimmäisen PSVR:n Astro Bot Rescue Mission ja Moss-seikkailut todistavat, että varsinkin tasoloikat toimivat erinomaisesti virtuaalitodellisuudessa, joten toivoisinkin enemmän teoksia, joissa pelaajan rooli on olla sivustaseuraaja – kamera – suurien seikkailujen keskellä.

Tentacular

On 16-vuotissyntymäpäiväsi, kun äitisi kertoo, että olet adoptoitu. Ja kaiken lisäksi et ole ihminen, vaan valtava, hyväsydäminen lonkerohirviö. Kuten lähtökohdat vihjaavat, Tentacular ei ota itseään turhan vakavasti. Teos päästää pelaajan suorittamaan erilaisia pulmia ja fysiikkapohjaisia tehtäviä kahden imukuppeja täynnä olevan lonkeron avulla. Tavoitteena on löytää itselleen (työ)paikka La Kalman saarikaupungissa, joka kuhisee elämää.

Tentacular vaatii olohuoneesta selkeän pelitilan, jottei lonkeroillaan kolhi seiniä tai kattolamppua. Hahmoa pystyy onneksi liikuttamaan myös ohjaintateilla paikasta toiseen, mutta monet tehtävistä vaativat silti kyykkimistä, nojailua ja epämääräiseltä näyttävää puuhastelua. Välillä tasapainotellaan merikontteja pinoihin, ammutaan sähkölangoista rakennetuilla ritsoilla räjähteitä ja tutkitaan mystistä lentävää lautasta. Värikäs, sarjakuvamainen ulkoasu toimii ja tarjoaa paljon yksityiskohtia. Aiemmin Meta Quest 2:lle and SteamVR:lle julkaistu Tentacular on hauska pulmailu, joka nojaa ehkä hieman liikaakin erilaisten rakenteiden kasaamiseen.

Job Simulator

Job Simulator on varmasti monelle tuttu, sillä onhan se julkaistu lähes kaikille alustoille mukaan lukien alkuperäinen PSVR. Nimensä mukaisesti nimikkeessä tehdään erilaisia "töitä". Tosin hommat ovat pääasiassa humoristisia taskeja, joita tehdään kieli poskessa tekoälyn epämääräisiä ohjeita seuraten.

PS5-versio parantaa alkuperäisen julkaisun resoluutiota, päivittää kontrollit Sense-ohjaimille ja paketti sisältää myös Infinite Overtime -lisäosan. Job Simulator on ehdottomasti yksi parhaista nimikkeistä nuoremmille pelaajille, kunhan kielitaito on sillä tasolla että ymmärtää työnkuvaukset. Ja aina voi kokeilla kaikkea ja epäonnistua mitä hulvattomilla tavoilla.

Moss ja Moss: Book II

Moss ja Moss: Book II olivat PSVR:n parhaita julkaisuja, ja parannellut uusintajulkaisut vahvistavat väitteen. Pienen hiiren tasoloikka mallintaa loistavasti satumaisen maailman ja sen valtavat mittasuhteet. Quill-hiirulainen pyrkii pelastamaan enonsa suurelta vaaralta, mikä on vain lähtöaskel eeppiselle taistelulle pahuuden voimia vastaan.

PS5-versiot parantavat pelien graafista ilmettä, lyhentävät latausaikoja ja monipuolistavat kontrolleja. Sense-ohjaimilla ohjaaminen onnistuu huomattavasti tarkemmin kuin vanhoilla Move-kapuloilla. Teokset tarjoavat sopivassa suhteessa haastavia taisteluita, kevyttä pulmanratkontaa ja yleistä tutkimista. Ja sympaattinen pääsankari hurmaa eläväisellä animaatiollaan. Ehdoton suositus kaikille VR-pelaajille.

What the Bat?

What the Golf? -pelin tekijöiden What the Bat? jatkaa samaa huumori- ja fysiikkavetoista pulmailua. Pelaajan kädet korvataan pesäpallomailoilla, joilla pitää sitten suorittaa eri tehtäviä rikkomalla samalla kaiken tieltään. Yksi kaikkia tavoitteita yhdistävä tekijä on mailalla lyöminen, mutta monet tehtävistä yllättävät silti kekseliäisyydellään. Värikäs ulkoasu ja yleisfiilis muistuttavat vahvasti Job Simulatoria pienellä tvistillä.

Nimike vaatii 2x2m tilan, jotta käsiään voi vapaasti heilutella ja ottaa ajoittain muutamia sivuaskeliakin, mutta muuten What the Bat? on helposti lähestyttävä, pienimuotoinen pulmatehtävien kavalkadi.

Altair Breaker

Verkkomiekkailu Altair Breaker osuu kategoriaan "idea on huikeampi kuin lopputulos". Miekan ja kilven heiluttelu sekä varjoliitimellä liihottelu kuulostavat paperilla paremmilta, mutta todellisuudessa erilaiset iskut, sarjat ja liikkeet eivät tunnu luonnollisilta. Tähän päälle vielä todella nopeatempoista siirtymisiä paikasta toiseen, niin herkempien ruokavalio lähestyy uudelleen purukalustoa.

Altair Breakerin punainen lanka on taistella verkkomittelöissä avatarillaan, piestä robotteja ja haalia parempaa kalustoa. Harmittavasti toteutus ei ole tarpeeksi viimeistelty, ja kuten jo aiemmin sanottu: virtuaalitodellisuus ei ole parhaimmillaan tämän tyylisissä mittelöissä.

Zombieland: Headshot Fever Reloaded

Zombieland-elokuvien maailmaan sijoittuva Headshot Fever Reloaded tarjoaa ysärimäistä valopyssyräiskintää. Huone kerrallaan etenevä ammuskelu palkitsee pääosumista sekä tarkkuudesta ylipäätänsä. Laahustavien zombien lisäksi vastaan astelee monia eri variaatioita laahustavista kuolleista. Ampuminen ja ennätyspisteiden haaliminen on hauskaa puuhaa, mutta harmittavasti aseiden käsittely tuntuu turhan kömpelöltä. Varsinkin kakkospyssyn vetäminen vyöltä epäonnistuu usein juuri kriittisissä tilanteissa.

PSVR2-versiota varten studio on pistänyt tekstuurit uusiksi, monipuolistanut tarjontaa ja lisännyt muun muassa silmäseurannan. Elokuvan tähdet näyttävät itseltään, vaikka eivät ääniään tarinalle olekaan antaneet. Hauskana anekdoottina: Woody Harrelsonin hahmoa tulkitsee hänen veljensä. Zombieland edustaa virtuaaliräiskintöjen kärkipäätä.

Jurassic World Aftermath Collection

Kahden ensimmäisen Jurassic World -elokuvan väliin sijoittuva Aftermath Collection heittää pelaajan takaisin Isla Nublar -saarelle vapaana riehuvien dinosaurusten joukkoon. Teos keskittyy hiiviskelyyn, selviytymiseen ja pieniin puzzleihin. Putkimaisia kenttiä edetään kääntelemällä kehoa toisella tatilla ja liikkumalla toisella.

Meta Quest 2:n tekniset rajoitteet näkyvät PSVR2-versiossa, sillä tarjolla ei ole realistista graafista ilmettä, vaan cel shadingiin luottava visuaalinen ilme. Jurassic Worldin ystäville mielenkiintoinen, joskin hieman tylsä seikkailu tarjoaa muutamaksi illaksi viihdettä, mutta ei luo ensimmäisen Jurassic Parkin kaltaista vau-efektiä, vaikka virtuaaliset hirmupedot pyrkivätkin iholle.