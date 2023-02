: Pelivinkit helmikuulle 2023

PlayStation VR2 ja sen julkaisupelit tarjoavat viihdettä kuun loppupuolelle.

Helmikuu 2023

Blanc (14.2.)

Mustavalkoinen, käsinpiirretty Blanc esittelee lämminhenkisen eläinseikkailun lumisissa maisemissa. Sudenpentu ja pieni peuranvasa etsivät reittiä takaisin kotiin, yhdessä.

Saatavilla: Nintendo Switch, PC

Moss: Book I ja Book II (22.2.)

Aiemmin PC:n VR-päähineille ja PlayStation VR:lle julkaistut Moss-seikkailut saapuivat myös PSVR2:n julkaisuun. Sympaattinen ja kekseliäs tasoloikkasarja tarjoaa sopivasti haastetta ja oikeaoppista virtuaalitodellisuuden hyödyntämistä.

Saatavilla: PlayStation VR, PlayStation VR2

Sons of the Forest (23.2.)

Sons of the Forest jatkaa yllätyshitti The Forestin selviytymiskauhun tiellä. Helmikuulle aiottu julkaisu muuttui Early Access -muotoon kalkkiviivoilla, mutta sisältöä on silti jo kiitettävästi tarjolla.

Saatavilla: PC

