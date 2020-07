Jämäkkä perusmikki kotistudioon - Thronmax MDrill One

Streamaamisen, video-blogien ja podcastien muuttuessa yhä useamman harrastukseksi kasvaa myös tarve laadukkaille mikrofoneille. KonsoliFIN sai testattavaksi Thronmaxin MDrill One -mikrofonin, joka pärjää hyvin puheäänen kanssa.

Mitä on MPora syönyt

MDrill One on heti ensisilmäyksellä vakuuttavan näköinen kapistus: lähes 700 gramman painoisena ja 22,5 cm korkeana se huokuu uskottavuutta. Etupuolta koristavat äänitilan ja mikrofonin mykistyksen merkkivalot sekä signaalinvahvistuksen ja äänenvoimakkuuden näyttö. Lisäksi etupuolen napeista saa mykistettyä mikrofonin ja vaihdettua äänitilaa. Takapuolella puolestaan ovat äänenvahvuuksien säätimet.

Äänenvoimakkuuden säätö onnistuu lennossa takapuolen potikoilla

Äänitiloja on neljä: Yksin streamaava tai vaikkapa etäpalaveriin osallistuva voi valita joko suoraan edestä ääntä nappaavan tai stereotilan. Haastatteluja varten mikrofonin voi säätää kuuntelemaan sekä sen edessä että takana pölöttävän henkilön ääntä, ja yhden pöydän joka puolella mesoavaa porukkaa varten mikrofoni osaa kuunnella kaikkialla ympärillä kuuluvia ääniä.

Virran MDrill saa USB-C-kaapelista, jonka toisessa päässä on perinteinen USB-A-liitin, jota useimmat tietokoneet edelleen sitkeästi tukevat. Äänentarkkailua varten on pohjaan ympätty myös stereo-plugi, johon voi tökätä suosikkikuulokkeensa. MDrillin voi myös ruuvata kiinni standardin mukaisiin mikrofonijalkoihin tai -telineisiin. Lisäksi pohjassa on led-valo, johon voi tunnelman mukaan valita jonkin seitsemästä väristä.

Mikin pohjassa on liitännät USB-johdolle, erillisille kuulokkeille ja mikrofonitelineelle sekä nappi, jolla voi vaihtaa led-valaistuksen väriä

Millaista ääntä se äänittää?

Kuten todettu, MDrilliä voi käyttää neljässä eri tilassa. Seuraavassa ääninäytteessä on havainnollistettu näiden tilojen toimintaa soittamalla musiikkia vajaan metrin päässä mikrofonista sen ympäri kävellen. Ääni on tallennettu Audacity-ohjelmalla, ja siitä on poistettu huoneen kohina Noise Reduction -ominaisuudella. (Musiikki: Raving Energy by Kevin MacLeod, Link: incompetech.filmmusic.io/song/5029-raving-energy, License: creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Varsinkin vähänkään etäämmältä mikin kyky tallentaa musiikkia ei häikäise, mutta puheen kanssa se pärjää vähintäänkin mallikkaasti. Seuraava katkelma on nauhoitettu noin 20 sentin etäisyydeltä ja myös siitä on kohina poistettu jälkikäsittelyssä. Yhtään vakavammin otettava harrastaja varmasti akustoisi nauhoitustilansa kaikujen ja taustakohinan minimoimiseksi, mutta ilmankin MDrill ajaa asiansa.

Käyttökelpoinen kapine vai paperipaino?

Testailun perusteella MDrill One vaikuttaa hyvin peruspätevältä laitteelta siihen tarkoitukseen, mihin se on suunniteltu, eli puheääntä tallentavalle harrastelijalle, joka haluaa panostaa jonkin verran laatuun, mutta ei aio upottaa audiolaitteistoon pientä omaisuutta. Erillisellä telineellä MDrillin saa sijoitettua naaman lähelle, mikä tietysti parantaa tulosta, mutta ihan omalla jalustallaankin mikrofoni välttää.

Tietokone, ilmainen Audacity-ohjelma, mikrofoni ja hyvät kuulokkeet on kaikki mitä tarvitaan oman internet-radio-show'n tuottamiseen

Kokeilin jopa MDrillin toimivuutta ultramobiilin studion mikrofonina, mutta ainakaan oma tablettini ei ilmeisesti vajavaisesta virransyötöstä johtuen saanut nauhoitettua ääntä kuin kolmisen sekuntia kerrallaan. Omakohtaisen kokemuksen perusteella suosittelisin siis mieluummin läppärin nappaamista mukaan nauhoitusmatkalle.

Jos haaveena on podcast-tähden tai seuraavan suuren tubettajan ura, Thronmax MDrill One voi olla hyvä hankinta ensimmäiseksi oikeaksi mikrofoniksi. Vähän reilun satasen hintaisena se sopii lähes kaikkien kukkarolle ja ulkonäönkin puolesta se antaa kotistudiolle uskottavuutta.