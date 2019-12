: Luukku 20: Vuoden kiinnostavimmat foorumikeskustelut

Muutama luukku sitten esiteltiin vuoden suosituimpia artikkeleita KonsoliFINin kuluneelta vuodelta, mutta monelle foorumi on varmasti vielä se tärkeämpi osa näitä sivuja. Vilkaistaanpa siis, mitä keskusteluja on käyty lueskelemassa eniten. Tässä vuoden kymmenen eniten luettua foorumiketjua. (Otsikoita klikkaamalla pääset hyppäämään ketjuun.)

Bandicootin vuonna 2016 aloittama ketju elää ja voi hyvin. Yksittäisille peleille ei löytyisi ehkä omaa seuraajakaartia, mutta yhteen paikkaan kerättynä VR-yhteisö löytää toisensa. Koko vuoden keskusteluissa ovat vilahdelleet Beat Saber, Farpoint, London Heist, Astrobot ja vähän vähemmässä määrin Skyrim, Superhot ja erilaiset ajopelit. Säännöllisesti ketjuun ilmestyy tuoreita VR-pelimaailmaan muuttaneita, joille suositellaan aina samaa pelikokoelmaa ja Move- ja Aim-ohjainten hankintaa. Tästä ketjusta onkin muodostunut oma aliyhteisönsä, jossa kaikilla on kivaa ja kaveria jelpitään.

Pitkän odotuksen jälkeen Sony löi Days Gonen julkaisupäivän lukkoon vuoden alussa, mikä antoi pontta keskustelulle. Monien kiihkeästi odottama zombi-seikkailu ei pärjännyt arvosteluissa, mutta peliä itse pelanneet tykästyivät sitä enemmän, mitä pidemmälle pääsivät. Ketjussa kommentoitiin paljon varsinkin rapakon takaisten pelisivustojen arvosanapolitiikkaa, eikä vertailuilta kaikkiin muihin zombi-peleihin voinut luonnollisestikaan välttyä. Jostain kumman syystä keskustelussa nousi toistuvasti esiin myös Red Dead Redemption 2. Ehkä erämaiden läpi matkaaminen teräshepalla ja kauramoottorilla ovat sitten niin rinnasteiset kokemukset, että aiheesta täytyy puhua.

Itse Hideo Kojima kävi tammikuussa Suomessa, mikä noteerattiin ensimmäisessä tämän vuoden puolella ketjuun isketyssä postauksessa. Pari vuotta äärimmäistä hiljaiseloa viettänyt ketju heräsikin tämän jälkeen eloon, kun uusia tiedonjyväsiä kohupelistä alettiin pudotella. Ahkerasta spekuloinnista huolimatta vielä julkaisupäivänäkin monelle tuntui olevan täysi mysteeri, mitä pelissä tehdään. Keskustelu velloi graafisen ilmeen ylistyksestä Conan O'Brienin cameo-roolin aiheuttamaan kummastukseen ja Famitsun täysistä pisteistä Ylen postilakkoarvosteluun. Ja tietysti levyn vihdoin päädyttyä ensimmäisten onnellisten käsiin, riemua haluttiin jakaa kaikille. Nähtäväksi jää, miten ensi kesänä odotettava PC-versio saa pidettyä keskustelun vilkkaana.

Mikäpä vetoaisi pelaajiin enemmän kuin uudet laitteet? No, tämän sijoituksen perusteella ainakin kuusi muuta juttua. Mutta silti eniten kansakuntaa viehättänyt rautakeskustelu koskee seuraavaa PlayStationia. Ja konkreettisen tiedon puuttuessa huhut lentävät. Onko se 4K vai peräti 8K? Tuleeko yksi vai kaksi mallia? Missä haarukassa hinta liikkuu? Näyttääkö se viritinvahvistimelta vai ilmankostuttimelta? Koska se ilmestyy?

Spekulointihan on ihan mahtavaa, ja kun tekniset yksityiskohdat, hinta ja julkaisuajankohta varmistetaan, voidaankin keskittyä kaikkein tärkeimpään, eli kuinka perusteellisesti se rökittää seuraavan Xboxin...

Kaikilla Rockstarin peleillä tuntuu olevan keskimääräistä enemmän ns. "staying poweria", ja kaikkein eniten tämä pitää paikkansa Red Dead -länkkärisaagan kohdalla. Pelin massiivisuuden vuoksi monilla tarinan loppuun asti pääseminen venyi pitkälle tämän vuoden puolelle, ja tarinan vaikuttavuuden vuoksi tunteita täytyy käydä purkamassa välittömästi sellaisille, jotka ymmärtävät, mistä puhutaan. Toisaalta jopa yli sadan tunnin mittaiseen rupeamaan sisältyy helposti ähkyvaiheita, mutta pienen tauon jälkeen pelin pariin palanneet ovat poikkeuksetta löytäneet uuden innon tekemiseen.

Yksinpelin lisäksi keskustelua käydään omassa ketjussaan Online-puolesta. Kaksi melkoisen suosittua ketjua todistavat siitä, että Rockstar on jälleen kerran onnistunut valloittamaan sydämet.

En oikein tiedä, pitäisikö tästä olla kovin yllättynyt vai mitä, mutta vasta heinäkuusta aktiivisena ollut ketju nousi melkein 1300 viestillä (tällä hetkellä) helposti top-5:een. Alkuperäisviestin runoilleen Gunslingerin sanoin "ketju on perustettu, kisoissa tapahtuneen kertomiseen, eikä varsinaiseen peliin liittyvä keskustelu huku näiden tarinoiden sekaan". Parhaimmillaan kertomukset ovatkin jotain, mitä voisi kuvitella kuulevansa Marcus Grönholmin suusta hyvin menneen Korsikan-rallin jälkeen. Välillä sovitaan säännöistä ja kritisoidaan ajokalustoa, kuten asiaan kuuluu. Satunnainen lukija voisi helposti kuvitella keskustelua käytävän ihan oikeasta rallista. E-urheilu muistuttaa hämmentävän paljon lajia, jota se simuloi.

Oletteko huomanneet, että joillekin pelisarjoille on oma omistettu keskustelualueensa: NHL, FIFA, Call of Duty ja Destiny? Selkeästi eniten viestejä on NHL-alueella, mutta ainoana ketjuna peliyhteisöalueilta top-10:een pääsee FIFA 19 -pelin dream teamien kokoamiseen ja vertailuun keskittyvä säie. Virtuaalimanagerien kaupankäynti on vilkasta ja niin esoteeristä, että sivustakatsojan on vaikea ymmärtää, mistä puhutaan.

Syyskuussa avatun FIFA 20 -pelin ympärillä pyörivän vastaavan ketjun viestimäärä on vasta neljäsosa edeltäjästään, mutta jos vanhat merkit paikkansa pitävät, niin kyllähän se ensi vuoden aikana lunastaa paikkansa tässä rankingissa.

Moninpelit heräävät eloon, kun niillä on tarpeeksi pelaajia. Ei ole lainkaan tavatonta, että varovaisemmat harrastajat odottavat raportteja muiden ensikokemuksista ennen hyppäämistä mukaan. Battlefieldien kohdalla tällainen varovaisuus on perusteltua, mutta ilmeisesti viime vuoden inkarnaatio on onnistunut vakuuttamaan riittävän monet siitä, että seuraa ja mielekästä tekemistä riittää. Keväällä julkaistu Battle Royale -moodi oli kiva piristysruiske, mutta uusien karttojen vähäinen määrä aiheutti närkästystä. Toisaalta kartoista ei tarvitse maksaa erikseen. Kaikkea ei voi saada.

Kumpi on parempi: CoD vai BF? Numerot eivät valehtele, joten Activisionin sarja voittaa. Tänä vuonna Calladoodylla oli vielä sekin etu, että se ratsasti sen parhaan osan nimellä. Modern Warfare oli palaamassa! Tähän kun yhdistetään entistä enemmän tapetille nostettu alustojen välinen verkkopeli, niin kyllähän juteltavaa löytyi.

Loppukesän alfat ja beetat nostivat odotuksia, mutta niiden jälkeen alettiin huhuilla todella suppeasta kartta- ja pelimuotovalikoimasta, minkä seurauksena hätäisimmät olivat jo perumassa ennakkotilauksiaan. Noh, ainakin kampanjaa kehuttiin kovasti vaikka moninpeli kärsikin käynnistysvaikeuksista. Uusien karttojen ja paikkausten myötä mieliala alkoi nousta ja nyt ketjussa keskitytään olennaiseen. Eli Shipment-kartan paskuudesta valittamiseen.

Ovatko suomalaiset rallikansaa? Voiko jotain päätellä siitä, että kymmenen eniten luetun ketjun joukossa on kaksi eri ketjua pelkästään tästä yhdestä pelistä? Tietysti räiskintäfaneille tarjontaa on vaikka kuinka ja paljon, kun taas ralliäijien suosiosta kilpailee paljon rajatumpi pelijoukko. Ja tilastojen perusteella Dirt Rally 2.0 on parhautta.

Ketjussa väännetään autojen paremmuudesta ja grafiikan laadusta ja ajotuntumakeskustelussa mainitaan jopa kypärään oksentaminen. (Tämä aasinsilta ei ole lainkaan niin kummallinen, kuin mitä voisi äkkiä kuvitella, lue vaikka itse.) Ja aivan kuten kisaraporttiketjussa, myös täällä tarinaa isketään kuin Ladojen kokoontumisajoissa.

