: Luukku 19: Toimituksen odotukset vuodelle 2020 - Muuntohiiltä, hyviä pelejä ja uutta rautaa, niistä on toiveet tehty

Vuosi 2019 on melkein päätepisteessään. On siis aika suunnata katseet tulevaan sekä listata muutamia asioita, joita toimituksemme jäsenet halajavat ensi vuodelta.

Sen suuremmitta introitta, käydään asiaan.

A-P Kuutila:

Yhdeksän kirjainta ja neljä numeroa: Cyberpunk 2077.

Jyri Jokinen:

Onko tylsää sanoa että odotan kaikkein eniten tarkempia tietoja PlayStation 5:stä (julkaisupelit, ominaisuudet, hinta) ja tietysti sen myyntiin tuloa? Vai onko vielä tylsempää sanoa, että odotan jotain uusia, yllättäviä ja maailmoja mullistavia VR-pelipaljastuksia? Joka tapauksessa mikään julkaisukalenterilla lymyävä peli ei juuri nyt väräytä viisaria vähääkään.

Jaa niin, erityisesti odotan Netflix-sarjalle Altered Carbon toista tuotantokautta!

Petri Leskinen:

Odotan hyviä elokuvia, loistavia tv-sarjoja ja mielenkiintoisia indiepelejä. Samoja asioita siis kuin joka vuosi. Toki myös tulevien konsolien lähenevä julkaisu kiinnostaa, sillä uusi rauta on aina uutta rautaa. Microsoftin ja Sonyn sapelien kalkuttelu piristää loppuvuoden näkymiä kummasti.

Odotan myös KonsoliFINin 20-vuotisjuhlavuotta!

Petri Kataja:

Pelipuolella mielenkiintoa on kahteen eri nimikkeeseen. Ensimmäisenä kiinnostuksen kohteena on tuleva Zelda, joka joko saapuu tai ei saavu ensi vuoden aikana. Nintendon Switch-konsolille kehiteltävä tapaus on jatkoa yhdelle viime vuosien parhaista julkaisuista, The Legend of Zelda: Breath of Wildille, joten innostus on perusteltua.

Toisena listalla on astetta pienemmän tiimin kehittelemä jatko-osa, Hollow Knight: Silksong. Kolmihenkisen Team Cherryn peli on jatkoa toiselle viime vuosien parhaista peleistä, Hollow Knightille. Enemmän syitä innostukseen voi lukea tämän jutun (klik) kautta.

Elokuvapuolella jonkinmoista kiinnostusta on tulevaan James Bond -rainaan, tiedä sitten miksi. Daniel Craigin viimeinen 007-rymistely No Time to Die saapuu teattereihin huhtikuussa, ja ehkä se mielenkiintoisin asia on nähdä, josko kyseessä on parempi kokonaisuus kuin edellinen raina.

Jos täysin utopistista toivetta saa esittää, niin jokin yhtä kiehtova sarja, kuin mitä (Uuden) Sherlockin ensimmäiset jaksot olivat, olisi enemmän kuin paikallaan. Hyväksyisin myös tiedon kyseisen sarjan uudesta tuotantokaudesta.

Senja Littman:

Toivon vuoden 2020 olevan videopelien suhteen huikean paljon parempi kuin vuosi 2019 oli. Tulevista teoksista kaksi on reippaasti yli muiden: Animal Crossing: New Horizons ja Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2. Kyseiset pelit ovat keskenään erilaisia kuin yö ja päivä, mutta odotan molempia ihan yhtä into pinkeänä. Muita himoitsemiani nimikkeitä ovat ruotsalaisen Might and Delightin TMORPG (Tiny Multiplayer Online) Book of Travels, farmaussimulaatio Story of Seasons: Friends of Mineral Town sekä Pokémonin pahin kilpailija Yo-Kai watch 4.

Sarjoista taas kauhua rakastavaa mieltäni kutkuttavat eniten The Haunting of Hill Housen toinen kausi nimeltään The Haunting of Bly Manor, vuoden 1938 Los Angelesiin sijoittuva Penny Dreadful: City of Angels, BBC:n Dracula sekä sarjakuviin perustuvat October Faction ja The Sandman.

Jaakko Herranen:

Taas tuntuu, että toistan itseäni. No, mennään silti. Shenmue III saatiin pihalle, mutta se next best thing on ehdottomasti uusi konsolirauta. Ostoslistalla on tietty sekä PS5 että Xbox XX (tai mikälie), mutta tietoa nyt ei vielä järin paljoa ole! Haluan tietää kaiken, välittömästi vuoden alussa! Miltä laitteet näyttävät, mitä niiden sisällä on, millaiset ohjaimet ja käyttöliittymä on, hinta, julkaisuaika ja -pelit, KAIKKI! Itsestäänselvyyshän toki on, että kaikki tämä selviää sitten viimeistään E3-messuilla (osa selvisi kirjoittamisen jälkeen myös Game Awardseilla, toim. huom.). Tämän lisäksi Microsoftin panostus Game Passin mahtavuuteen jännittää – voiko siitä tulla vieläkin parempi? Ai niin, ja tietysti Ori and the Will of the Wisps, helmikuussa – sitä nyt ei voi liikaa rummuttaa. Halokin tulee pitkästä aikaa takaisin jaThe Last of Us ja ja mitä näitä kaikkia nyt on. Entäs sitten uusi Assassin's Creed?! Voi veljet ja herranjestas, tästähän on tulossa sittenkin oikein mainio pelivuosi!

Television puolella Better Call Saulin viides tuotantokausi ainakin on kovasti tapetilla, kunhan moinen saadaan pihalle helmikuun lopussa. Elokuvarintamalla ei tule pahemmin mitään mieleen, Marvelin seuraavaa rynnistystä lukuun ottamatta.

Tero Lepistö:

Odotan innostuvani fanipoikamaisten kiljahdusten saattelemana Xbox Series X:n mahdollisuuksista, kun Amerikan serkun hypekoneisto laittaa kevään mittaan toivottavasti ison vaihteen silmään – onneksi naurettavan halvalla lunastettu Game Pass on jo maksussa aina vuoteen 2021 saakka.

Pelirintamalla suurimmat odotukset kohdistuvat Halo Infiniteen. Viimeaikainen paluu Master Chief Collectionin ja tarkemmin sanottuna Halo: Reachin maisemiin palautti jälleen mieleen, miksi kyseinen sarja on edelleen yksi kaikkien aikojen suosikeistani. Aniharvassa nykyräiskinnässäkään varsinainen toiminta on edes lähimain yhtä viihdyttävää kuin kyseisessä vuoden 2010 teoksessa.

Ja pitäähän se PlayStation 5 ostaa myös heti julkaisussa, ihan yleissivistyksen vuoksi.

----

