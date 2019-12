: Luukku 18: PlayStation 25 vuotta -kisa – Voita valikoima huippupelejä PlayStation 4:lle

Joulukuu on joulun lisäksi myös PlayStationin syntymäpäiväkuukausi. Tänä vuonna täyteen tuli komeat 25 vuotta, jonka kunniaksi pistetään hulppea paketti PlayStation 4 -pelejä yhdelle onnelliselle.

Kilpailuun voi osallistua KonsoliFINin Facebook-sivuilla, ja palkinnosta kiitos PlayStation Suomelle. Kilpailuun osallistujien pitää olla 18 vuotta täyttäneitä.

Palkintopotti koostuu seuraavista arvostelumenestyksistä. Ohessa myös lainauksia KonsoliFINin arvosteluista.

The Last of Us Remastered - 5/5

"Uskottava tarina tarvitsee avukseen osuvat ääninäyttelijät, ja The Last of Usin roolitus on onneksi osunut nappiin."

God of War - 4/5

"God of War näyttää jumalaisen hyvältä."

Uncharted 4: A Thief's End - 4/5

"Uncharted 4 on pitkälti sitä, mitä fanit ovat jo vuosia odottaneet: kuvankaunis seikkailu."

Bloodborne - 5/5

"Hidetaka Miyazakin ohjaus on aidosti pelottava klassikko. Se on vakuuttava taidonnäyte."

Horizon Zero Dawn - 5/5

"Nykyaikana tulee harvoin vastaan jo julkaisunsa aikaan näin hiottuja pelikokemuksia."

Onnea kilpailuun!

Loput joulukalenteriluukut löytyvät täältä.