Keskinkertaisuuden kukkanen – arviossa Mad Catz F.R.E.Q. 4 -pelikuulokkeet

Oletko penniä venyttelevä PC-pelaaja? Menivätkö korvaluurit rikki, palkkapäivään on vielä aikaa, Kela panttaa toimeentulotukia tai kaikki massi hukkui omakotitalosi sisäilmaremonttiin? Nämä häkkyrät voivat olla vastaus ongelmaasi!

Periaatteessahan Mad Catz F.R.E.Q. 4 -läppiä voi käyttää myös konsolipelaamiseen. Käytännössä tilanne on vähän hankalampi. Kuulokkeisiin nimittäin tulee kaupan päälle piuha, joka ei lähde luureista irti vehkeitä rikkomatta. Eikä tässä suinkaan kaikki! Langan liitin on nimittäin mallia USB, eli ohjaimeen kiinni sujauttaminen jää kaihoisaksi haaveeksi. Pituutta johdolle on kuitenkin siunattu antoisat pari metriä, eli jos olet ihminen, joka tykkää pelata konsolilla lattialla TV:n edessä istuen, on päiväsi toki pelastettu! Äänenvoimakkuuden säädinkin piuhasta löytyy.

Kuin puron solina korvillasi – mutta väärällä tavalla

Päässä häkkyrät tuntuvat suhteellisen kevyiltä. Korvatuntuma on vähän alta mukiin menevä. Korvat kun eivät mene mukiin, vaan saat tuntea ihanan tekonahan painalluksen korvalehtiesi päällä koko pelisessiosi ajan. Tunnin pelikokemuksen jälkeen korvanipukkojasi hellii Madagaskarin vehreiden viidakkojen kosteat helteet. Kuppien päällä väriään vaihtelevat pii paa -valot taas luovat jouluista tunnelmaa. Ristiriitainen tunnelma sopii hyvin kuulokkeiden ominaisuuksiin.

Kuulokkeissa on toki mukana myös ympäristösi ääniä torjuva mikrofoni. Tätäkään ei lärpäkkeistä irti saa, mutta sen voi kätevästi painaa kuulokkeisiin sisälle ja vetää takaisin ulos, sitten kun sitä eniten tarvitsee. Kuvittele tilanne, että olet lähdössä parhaan ystäväsi kanssa happihyppelylle vaikkapa Fortniten maailmaan: Voit virittäytyä tunnelmaan vetämällä mikrofonin luureistasi pihalle, ja Judge Dreddin elkein karjaista kaverisi korvaan ”I AM THE LAW!” kuin Stallone konsanaan! Äänikin kuuluu perille suhteellisen mallikkaasti.

Yhteen tarkoitukseen kelpaava kapine

Tykkäätkö pelaamisen lisäksi kuunnella musiikkia? No kukapa ei. Siihen tarkoitukseen nämä vempaimet eivät kyllä sovellu. Tai voivat toki soveltua, riippuu miten asiaa katsoo! Näiden kanssa nimittäin ei tunnu siltä kuin iskelmäkaivoksen kruununjalokivi Kaija Koo olisi keikalla suoraan korvasi juuressa, vaan nyt hän lauleskelee sinulle sopivan turvavälin päästä vessastasi, ovi kohteliaasti kiinni.

Mutta pelaamiseenhan nämä on tarkoitettu ja täytyy myöntää että pelimaailmassa äänet kuulostavat ihan mukavilta. Ainakin tuohon noin kuudenkymmenen euron hintaan nähden. Ääni kuuluu stereona, enkä pääse tästä osiosta erinäisten pelikokemuksieni jälkeen sen kummempaa vitsiä vääntämään. Eli jos tahdot halvat kuulokkeet PC-pelaamiseen, ja nimenomaan vain siihen pelaamiseen, ovat nämä luurit aivan keskinkertaiset välineet.