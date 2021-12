Testissä Epos H3 Hybrid – laatua ja mukavuutta kohtuuhinnalla

Epos H3 Hybrid -kuulokkeet ovat vastanneet odotuksia erinomaisesti niin tietokone- kuin konsolikäytössäkin.

Sisältö ja ominaisuudet

Pakkaus sisältää seuraavat osat: kuulokeosa, 2 metrin USB-piuha, 1,5 metrin urosliittimillä varustettu piuha pelkkää kuuntelua varten, magneettinen/irrotettava mikrofoniliitäntä ja mikrofoniliitännän päälle laitettava suojatappi. 1,5 metrin piuhan toinen pää on varustettu 90 asteen kulmaan käännetyllä liittimellä. Pakkauksessa on myös neljä pientä kuvaa auttamaan kuulokkeen käyttöönoton kanssa.

Kuulokeosan kaariosa on kuulokeosien reunasta reunaan leveydeltään 21 cm ja pituussuunnassa skaala on 19–22 sentin välillä, kaarituen säädetystä pituudesta riippuen. Kaaritukea on mahdollista säätää 4 cm skaalalla kummaltakin puolelta. Mikrofoniosaa kiinnitettäessä kannattaa suosituksena varoa kuulokeosan todella voimakasta magneettia, sillä onnistuin hieman litistämään etusormeani magneetin kaapatessa mikrofonin hoteisiinsa odottamattoman voimakkaasti. Alkuun hieman ihmettelin mihin mikrofoniosa laitetaan, sillä käytännön ihmisenä en koskaan lue ohjeita.

Alkuun kuuloke painoi hieman päätä, mutta vajaassa viikossa siihen tottui ja mukavampaa rakennetta saa hakea. Kuuloke on painoltaan kevyt, noin 300 grammaa, mutta silti jämäkän oloinen, ja pehmusteet ovat erittäin mukavat niin kaarituessa kuin kuulokeosissakin. 2 metrin mittainen latausjohto tuntuu sopivalta, eikä 55 tuuman televisioruutu vaikuttanut liian isolta kuuloketta ladattaessa samalla etäisyydellä olevasta tietokoneen portista.

Mikrofoniosa on miellyttävän pitkä, jolloin matalaäänisenkin henkilön ääni kuuluu selvästi muiden keskustelijoiden suuntaan. Hieman jäin kaipaamaan erillistä mykistysnappia, sillä sellaista H3 Hybridissä ei ole. Mykistys tapahtuu nostamalla mikrofoniosa pystyasentoon. Näin sen saa kätevästi pois tieltä esimerkiksi syötäessä tai juotaessa. Äänenvoimakkuuden säätö tapahtuu hieman erikoisella tavalla, sillä kuulokkeiden oikeanpuoleisen kupin yhteydessä on myötä- ja vastapäivään kierrettävä äänensäätöpainike. Kyseinen ratkaisu vaikuttaa kuitenkin huomattavan kestävältä.

Kuulokkeiden taajuus vaihtelee 20–20 000 hertsin välillä, kun taas mikrofoni kattaa 100–7 500 hertsin skaalan, joten ne kattavat erinomaisesti pienimpienkin äänien kuulumisen ja niiden paikallistamisen esimerkiksi videopelejä pelatessa. Tosin erityisen korkeiden äänten kohdalla äänenlaatu ei aina pysynyt tasaisena.

Pakkauksen sisältö. Kuulokeosa, irrotettava mikrofoni, kaksi johtoa latausta ja kuuntelua

varten sekä irrotettavan mikrofonin liittimen suojaosa.

Etäkäytön rajoitukset ja hyvät puolet

Kuulokkeita voi käyttää sekä bluetooth-yhteydellä että tietokoneeseen liitettynä. Bluetooth-nappi löytyy helposti oikeanpuoleisen kuulokeosan reunasta, kun taas virtanappi on toisella puolella. Englanninkielinen selkeä ääni kertoo esimerkiksi "pairing"-toiminnon olevan päällä, kun kuulokkeita ollaan liittämässä langattomasti tietokoneeseen. Tämä tapahtuu pitämällä bluetooth-nappia noin kolme sekuntia pohjassa, kunnes kuulokkeista kuuluu kyseinen ääni. Bluetooth-toiminnon aikana kuulokkeet mykistyvät automaattisesti, mutta jos erehdyksessä sattuu painamaan nappia kuulokkeiden väärältä puolelta, niin kuulokkeiden uudelleenkäynnistys korjaa asian.

Vilkkuvaan bluetooth-valoon tottuneille visuaalisia toimintavaloja ei näy, sillä kuulokkeista kuuluva ääni on ainoa apu. Vasemmalla puolella oleva virtanappi toimii samalla periaatteella, kuuloke käynnistyy pitämällä painiketta hetken pohjassa. Tällöin kuuloke ilmoittaa akun varauksen määrän, jota pidän loistavana ominaisuutena. Yksi pieni bugi tuli myös vastaan: Jos virtanappia pitää liian lyhyen ajan pohjassa ja päästää irti, niin käynnistyksen yhteydessä kuului särisevä ääni. Kannattaa siis varmistua kuulokkeesta kuuluvan äänen perusteella, että kuuloke todella käynnistyy – häiriöäänen välttämiseksi.

Kokeilin H3 Hybridiä myös PlayStation 5:llä ja äänenlaatu oli myös siinä erinomainen. Yksi selkeä puutos kuitenkin ilmeni, sillä kuuloketta ei voi käyttää langattomasti pelikonsolilla ja ruudulle tuli ilmoitus "tätä laitetta ei tueta". Sen sijaan DualSense-ohjaimen kanssa etäkäyttö onnistuu, kun mukana tulevan 3,5 mm piuhan kiinnittää peliohjaimen ja kuulokkeen välille. Bluetoothin puuttuminen kuitenkin harmitti, sillä kuulokkeiden bluetooth-kantavuus on kerrassaan loistava. Parhaimmillaan tuli käytyä kaksi kerrosta alempana rapun ulko-ovella luurit päässä ja vasta tällöin rupesi kuulumaan pientä särähtelyä, mutta sai hyvin selvää kaikista äänistä.

Haastavin kokeilu koettiin käytettäessä PlayStationin DualSense-ohjainta PC:llä Microsoftin Game Pass -palvelussa, jossa kolmannen osapuolen softa hoiti DualSensen emuloinnin Xbox-ohjaimena. Säätämiseen meni useampi tunti, että viritelmä suostui toimimaan kontrollien ja äänen osalta, keskustelun tapahtuessa pelikavereiden kanssa Discord-pikaviestisovelluksen äänikanavalla. DualSensen sisäinen kaiutin muodosti tässä isoimman ongelman, sillä se "kaappasi" PC:stä kuuluvat äänet itseensä, jolloin peliäänet tai kanssapelaajien puheet eivät kuuluneet kuulokkeista.

Kuulokkeita saa joko täysin mustana tai kaksivärisenä.

Hintansa väärti kuuloke pitkäaikaiseen käyttöön

Kokonaisuutena H3 Hybrid ansaitsee kiitettävän arvosanan. Kuulokeosat toimivat jouhevasti ja mukavuudesta ei ole tingitty, vaikka alkuun pientä totuttelua tarvitseekin. Jos olet tottunut pitämään kuulokkeita enemmän otsan puolella, niin kuulokeosa ei välttämättä taivu tarpeeksi tähän tarkoitukseen. Tämä on yksilöllistä, sillä pään muoto merkitsee siinä eniten. Silmälasien käyttäjänä sankaosat sopivat mielestäni hyvin kuulokekuppien alle, eivätkä ne paina ihoa.

Myös akun kesto on loistava, varauksen kestäessä 19–37 tuntia – sen mukaan, käyttääkö bluetoothia, 3,5 mm liitintä ja/tai mikrofonia. Hieman tosin jäin kaipaamaan varoitusääniä kuulokkeista, kun virta on loppumassa. Käynnistettäessä luureista kuuluva ääni kertoo varaustason englanniksi, esimerkiksi "more than 60 percent battery left. Device connected", eli enemmän kuin 60 % varausta jäljellä, laite yhdistetty (jos bluetooth on päällä). Virran määrä ilmoitetaan 20 prosentin välein, mutta vain käynnistysvaiheessa. Kuulokkeen ääni osaa myös kertoa, milloin akku on ladattu täyteen. Kuulokkeissa on myös hyödyllinen virransäästöominaisuus, sillä ne sammuvat automaattisesti puolen tunnin hiljaisuuden jälkeen. Akun saa ladattua nopeasti täyteen, sillä täysi virtataso saavutetaan 1,5 tunnissa akun ollessa täysin tyhjä.

Keskimäärin H3 Hybrid -kuulokkeet ovat maksaneet tarjousten vaihdellessa 179,95–199,95 euroa, ja voi helposti sanoa hinnan olevan laadun kanssa linjassa. Hyvää laatua kohtuuhintaan, kahden vuoden takuulla varustettuna.