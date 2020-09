KFIN-liigan toinen kausi tarjosi rehtiä taistoa, uusia voittajia ja uuden mestarin

KonsoliFINin F1-liiga on pyörinyt jo vuosien ajan säännöllisesti ja kasvattanut kuljettajamäärää ja mainettakin siinä sivussa. Viimeiset pari vuotta torstai-iltojen kisoja on myös selostettu KonsoliFINin Twitch-kanavalle . Kisoista tai kausista ei kuitenkaan juuri dokumentteja tai tuloksia ole näkösällä, joten olkoon tämä artikkeli ensimmäinen askel kohti aktiivisempaa tiedotusta sarjan tilanteesta ja menosta.

Nyt päättynyt kausi oli virallisesti luvultaan toinen F1 2020 -pelin parissa. Kausihan sarjassa käsittää viisi osakilpailua, ja radat kierretään oikean elämän kalenterin mukaisessa järjestyksessä. Toki koronan vuoksi vahvasti muuttunut kalenteri ei pelin puolelle ole taipunut, mutta se ei menoa ole onneksi haitannut. Ensimmäinen kausi starttasi Australiasta ja päättyi Alankomaahan. Sarjaa kierrettiin kahden divisioonan voimin, kiitos runsaan osallistujajoukon. Kauden aikana ensimmäisessä divisioonassa, eli niin sanotussa pääsarjassa, nähtiin kolme eri kisavoittajaa, kun Simo911, velmu05 sekä Arttu1202 onnistuivat kaikki osakilpailun voittamisessa. Mestariksi avauskaudella kruunattiin lopulta KFIN-sarjan menestynein kuljettaja, Simo911, 109 pisteellä. Toiseksi kiristi velmu05, jääden mestaruudesta 25 pistettä. Mestaruus on Simolle jo 18. nykyisen tilastoinnin aikana, joten aikamoisesta dominoinnista on voitu vuosien aikana puhua.

Toisen divisioonan mestariksi ajoi toista kertaa putkeen minä, joskin selostajan tehtävien vuoksi nousu ensimmäiseen divariin jäänee ikuiseksi haaveeksi. Joka tapauksessa formaatti on ollut toimiva ja mukautuva: sarjan pääjehuna toimiva Thuto onkin kiitettävästi kuunnellut kuljettajien mietteitä ja palautteita sarjan edetessä. Suurin muutos sääntöihin nähtiin toisen kauden koittaessa, kun sarja muutettiin no assists -sarjaksi, eli kaikki ajoavut kiellettiin kauden ajaksi. Tämä hieman jakoi kuljettajia ja mietteitä kahtia, mikä näkyi selvästi myös osallistujamäärässä. Toiselle kaudelle lähtiessä 2. divari jäi kokonaan pois, minkä lisäksi pääsarjan kisoissakin on ollut välillä väljyyttä. Tästä huolimatta osakilpailut ovat olleet viihdyttäviä ja erityisesti rehtiä kilvanajoa.

Toinen kausi, uusi mestari

Kakkoskausi sujui siis hieman erilaisissa merkeissä kuin ensimmäinen. Useampi liigan kärkinimistä oli poissa useamman osakilpailun, ja näin ollen tämä avasi myöskin mestaruustaistoon mahdollisuuden aivan uusille nimille. Viidessä osakilpailussa nähtiinkin peräti neljä eri voittajaa. Tämä voi kuulostaa oudolta, mutta jos katsotaan sarjan tilastoja, niin KFIN-sarjaan on aikojen saatossa osallistunut peräti 134 eri kuljettajaa, mutta näistä osakilpailun on pystynyt voittamaan vain 19 kuljettajaa. Sarjan kärki on siis dominoinut menoa vuosia ja ajanut liki virheettä kisasta toiseen. Uskallankin väittää, että sarjan taso on timanttisen kova.

Kauden edetessä, kovimpien nimien jäädessä pois, asettui mestaruustaisto pitkälti kahden kuljettajan välille. Tulokkaana sarjaan saapunut SHZ_Namechanger ja pidempään mukana jo ollut janetzki75 taistelivatkin kirkkaimmasta kruunusta ihan viimeiseen osakilpailuun saakka. Tällä kaudella uransa ensimmäisen voiton napannut janetzki75 oli pistejohdossa ennen viimeistä kilpailua Ranskassa ja SHZ_NameChanger hätyytteli 5 pisteen päässä takana. Käytännössä siis voitto riitti kummalle vain mestaruuteen. Lopulta voiton ja mestaruuden veikin SHZ_NameChanger. Näin sarja sai uuden mestarin.

Kaiken kaikkiaan kausi oli äärimmäisen siisti ja puhdas. Tästä on pakko jakaa erityistä kiitosta osallistujille. Kuljettajien kehityksen on voinut havaita vuosien aikana, sillä osumat ja törkeydet loistavat liki poissaolollaan, ja tuomariston harvakseltaan tarvitsee enää puuttua epäkohtiin. Meno sarjassa on osallistavaa ja sosiaalista. Yhteisö on tiivis ja mukava ja porukan kesken onkin ilo paiskia hommia. Pyysin tätä artikkelia varten kuljettajilta mietteitä kaudesta ja tulevasta. Vaikka vastaukset ovatkin huonoja, niin kertoo se myös porukasta ja väestä jotain. Zicryh totesi muun muassa näin kysyttäessä fiilistä toisesta kaudesta: "osaispa ajaa" ja Nuutti93 jaksoi puolestaan vähän pidemmin analysoida menestystään: "Kausi alkoi ihan ok tuloksella kuningasrata Espanjasta. Sitten rämpimistä ja vielä lisää rämpimistä, sit tuurilla pari pistettä ja SBINNALA."

Kohti kolmatta

Tästä jatketaankin suoraan sitten kohti kolmatta kautta. Tällä hetkellä kuljettajien keskuudessa on äänestys tulevasta formaatista ja ajoapujen sallimisesta. Jäämme odottamaan miten äänestyksessä käy, mutta sen voin luvata, että sarja tulee jatkumaan ja torstai-iltaisin voi edelleen virittäytyä KonsoliFINin striimeissä F1-tunnelmaan. Toiveitaan kolmoskaudesta jakoikin ennakkoon akilasseantti_3: "Palaan sarjaan kun ajoavut palautetaan", joten jäämme odottamaan toteutuuko akilassen toive.

Sarjaan mahtuu myös uusia kuljettajia jatkossakin, joten ajamisesta ja kehittymisestä kiinnostuneet ottakaahan yhteyttä joko minuun tai Thutoon. KonsoliFINin foorumilla avataan kolmannen kauden ketju missä oleellinen info sarjaan liittymiseen on tarjolla. Linkit myös kuljettajien kanaville ja esimerkiksi sarjan discordiin löytyvät kaikki keskustelupalstalta.

KFIN-sarjaa ajetaan torstaisin klo 20.10 alkaen, alustana PlayStation 4.