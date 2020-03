: Pelivinkit maaliskuulle 2020

Ollaan jo maaliskuussa. Julkaisukalenteri näyttää jo hieman kiireisemmältä, ja kelit ainakin vihjaavat olemaan sisällä.

Pois mukavuusalueelta on KonsoliFINin artikkelisarja, jossa keskitytään peleihin AAA-nimikkeiden takana.

Maaliskuu 2020

The Longing (5.3.)

Saksalaisen kansantarun pohjalle rakentuva The Longing esittelee valtavirrasta poikkeavan konseptin. Nukkuvan kuninkaan palvelija vaeltaa pimeässä luolastossa 400 päivää, kunnes valtias on aika herättää. Arvostelu kertoo uniikista kokonaisuudesta lisää.

Saatavilla: PC

Ori and the Will of the Wisps (11.3.)

Microsoftin yksinoikeustitteli Ori and the Blind Forest lumosi julkaisunsa aikaan koskettavan alun ja taidokkaan toteutuksensa ansiosta. Peli nähtiin loppujen lopuksi yllättäen myös Nintendo Switchillä. Jatko-osa jatkaa tarinaa laajentaen tarjontaa entisestään. Kaunis tasoloikka on ensitietojen perusteella mestariteos.

Saatavilla: PC, Xbox One

Hidden Through Time (12.3.)

Kukkuu! Hidden Through Time pistää pelaajan etsimään asioita ja hahmoja yksityiskohtaisista maailmoista. Paketin kylkeen heitetään vielä kenttäeditori, niin tekeminen ei lopu. Petri Kataja kirjoitti artikkelisarjassaan nimikkeestä tarkemmin.

Saatavilla: Android, iOS, Nintendo Switch, PC, PlayStation 4, Xbox One

The Room VR: A Dark Matter (26.3.)

Alkuperäisesti iOS-laitteille julkaistut The Room -mysteerit olivat aikaansa edellä pulmanratkontapelien genressä. Taidokkaasti rakennetut puzzlet siirtyvät nyt myös virtuaaliympäristöön, kun sarjan seuraava osa, The Room VR: A Dark Matter, julkaistaan oikeastaan kaikille VR-alustoille.

Saatavilla: Oculus, PlayStation VR, Steam VR

