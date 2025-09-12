Arvostelussa Indiana Jones and the Great Circlen viihdyttävä lisäsisältöpaketti, The Order of Giants

Viime vuoden lopussa julkaistu Indiana Jones and the Great Circle oli yksi viime vuoden parhaista peleistä. Ensimmäinen lisäsisältöpaketti tarjoaa lisää samaa viihdyttävän hurmaavaa seikkailua.

Ihana paluu

Kadonneen aarteen metsästäjien ja Tuomion temppelin välimaastoon sijoittuva The Great Circle vei rakastettua, lierihattupäistä arkeologia ympäri maailmaa suuren kehän jalanjäljissä. Samaa mystistä aarretta metsästivät myös natsit, elokuvien perinteitä kunnioittaen. The Order of Giants -lisäsisältöpaketti tuo pääkampanjaan yhden noin neljätuntisen sivutehtäväkokonaisuuden, jossa liataan kädet Vatikaanin ja Rooman alla mutkittelevissa luolastoissa.

Isoja ritareita. Parempi kuin hämähäkkejä.

Vastassa ovat niin hakaristiä palvovat sotilasvoimat kuin kultamaskein identiteettiään varjelevat kultistit. Melko suoraviivainen tehtävärakenne ei uudista pääpeliä tai tuo oikeastaan mitään uutta tohtori Jonesin repertuaariin, mutta samaan aikaan se viihdyttää ja nostaa useamman kerran hymyn huulille, kiitos onnistuneen tunnelman ja uskottavan Indy-imitaation. Tuttu ruoska, hattu ja oikeaan aikaan tunnelmoiva tunnusmusiikki tarjoavat varsinkin faneille taattua laatua.

Ei Rooman kellareita rakennettu päivässä

Seikkailun lähtöpisteenä toimii Vatikaani. Jotta DLC-sisällön pystyy aktivoimaan, on pääpeliä pitänyt pelata alun The Stolen Cat Mummy -tehtävään asti. Tarkalleen ottaen kohtaan “Bring the Parchment to Antonio”. Tämän jälkeen erään suihkulähteen lähellä voi keskustella Ricci-nimisen nuoren papin kanssa jättiläisten veljeskunnasta ja heidän salaisuuksistaan. Indiana päätyy tutkimaan ikivanhoja tunneleitakin synkempiä mysteereitä ja taistelemaan hengestään niitä suojelevia kultisteja vastaan. Teemat sopivat peliin kuin nyrkki fasistin silmään, sillä tarjolla on ratkaistavaksi vuosisatoja vanhoja legendoja, arvoituksia ja ristiretkien jälkipuinteja. Oikeastaan ainoa valituksen aihe on yllättävästi saapuva loppuratkaisu, joka päättää sivutarinan koruttomasti ja pyytämättä.

Täältä kaikki lähtee liikkeelle. Valokuva muistoksi.

Suurin osa ajasta keskitytään tutkimiseen ja pulmien ratkaisuun, vaikka vastaan tuleekin paljon myös hiippailua ja nyrkkihippaa. Parasta MachineGamesin Indyssä on kuitenkin elokuvien fiiliksen mallikkaasti saavuttava tunnelmointi. Pulmat ovat juuri tarpeeksi massiivisia ja kryptisiä, mutta silti pienellä vaivalla ratkaistavia ja loogisia. Välivideoissa leffoista tuttu kepeä, usein fyysinen, huumori naurattaa. Paketin kruunaa Troy Bakerin roolisuoritus hieman kömpelönä mutta aina kyvykkäänä tohtorina. Paljoa lähemmäksi alkuperäistunnelmaa ei enää päästä.

Toivottavasti ei viimeinen lisäys

The Order of Giants ei rönsyile, vaan keskittyy suoraviivaiseen etenemiseen. Pölyiset tunnelit rajaavat kulkumahdollisuuksia, vaikka välillä palataankin takaisin viemäreiden kautta tärkeisiin risteyskohtiin. Ehkä juuri tästä syystä juoni soljuu nautittavasti eteenpäin, ja tarinan yllättävä päättyminen tuntuu antikliimaksilta: tässäkö tämä nyt oli? Tällä kertaa itse matka toimii parempana palkintona kuin päämäärä.

Ympäristöt ovat pääasiassa pölyisiä ja pimeitä tunneleita.

Koska The Order of Giants ei sisälly pelin Game Pass -versioon, se pitää ostaa erikseen. Noin parikymmentä euroa maksava päivitys tuntuu kaikista kehuista huolimatta hieman tyyriiltä lisätehtävän pituuteen nähden, mutta toisaalta laadusta pitää joskus maksaa. Varsinkin jos pääpeliä ei ole vielä kokenut, niin Premium-version osto on ehdottomasti suositeltavaa: näin autenttista Indy-seikkailua ei videopelimuodossa pääse muuten kokemaan. Julkaisun aikaan peli kärsi muutamista bugeista, mutta niistäkin on päästy pääasiassa eroon, ja tarjolla on myös helpotuksia vaikeustasoon.

Indiana Jones and the Great Circle on saatavilla PlayStation 5:llä, Xbox Series X|S:llä ja PC:llä. Nintendo Switch 2 -versio julkaistaan vuoden 2026 aikana.