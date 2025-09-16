Nacon Revolution 5 Pro vakuuttaa: tattidriftaus historiaan ja käyttömukavuus kattoon

Nacon Revolution 5 Pro tuo PlayStation 5:lle ja 4:lle (sekä PC:lle) oivan vaihtoehdon niille, jotka etsivät kestävää, monipuolista ja mukautuvaa ohjainta. Sen käyttö tuntuu sitä paremmalta mitä enemmän siihen tottuu.

Nacon Revolution 5 Pro on jatkoa suositulle Revolution Unlimited -ohjaimelle, ja on myönnettävä, että se lunastaa paikkansa yhtenä parhaista virallisesti lisensoiduista pro-ohjaimista. Jo ensituntuma vakuuttaa: kumipintainen runko istuu käteen viileästi ja jämäkästi, ja mukana tulevat säätöpainot, vaihtopäät ja erilaiset D-padit mahdollistavat ohjaimen muokkaamisen tosi mukavasti juuri omiin tarpeisiin. Säätöpainot ovat omassa käytössä ehkä hieman overkill, mutta fiilistellessä huomaa, miten niilläkin saa lisää miellyttävyyttä käyttökokemukseen noin niin kuin kokonaisuutena.

Aluksi hieman erikoiselta vaikuttava näppäin- ja tattiasettelu muuttuu yllättävän nopeasti intuitiiviseksi, ja pidemmän käytön jälkeen sen huomaa istuvan käsiin oikein hyvin. Tuntumaltaan Revolution 5 Pro muistuttaakin Xbox Series X -ohjainta (erityisesti Razerin malleja), joten jos se sopii omaan käteen, on tämä todennäköisesti vähintään yhtä mukava. Epäsymmetriset Hall Sensor -tatit tekevät ohjaimesta kohtalaisen immuunin driftausongelmille, mikä yksinään on jo iso plussa sen pitkäikäisyyttä ajatellen. Omaksi suosikiksi kuitenkin jää se perinteisempi symmetrinen PlayStation 5 Dual Sense -ohjaimen asetteluratkaisu.

Teknisesti Nacon Revolution 5 Pro tarjoaa kaiken, mitä kilpailulliseen ja monipuoliseen pelaamiseen tarvitsee. Ohjaimessa on neljä taustapainiketta, profiilit jokaiselle alustalle, sekä langattomat ja langalliset yhteydet. Akunkesto yltää ihanaan reiluun kymmeneen tuntiin, ja mukana tulevalla ohjelmistolla voi hienosäätää asetuksia tarkasti aina ääniprofiileihin asti. Lisäksi ohjain tukee monipisteliitettävyyttä, mikä helpottaa laitehallintaa.

Jos jotain valitettavaa pitää löytää, mainittakoon taustapainikkeiden hienoinen epäergonomisuus, joka ainakin omassa käytössä häiritsee silloin tällöin. Myös tattien vastus on löysähkö, mutta se saattanee olla tottumiskysymys. Revolution 5 Pron suurehko koko ja paino tekevät siitä tukevan, erityisesti isompikätisille pelaajille. Omat pikkuräpylät kaipaavat aavistuksen pienempää mallia, mutta mukavan otteen saaminen on silti helppoa.

Mukana tuleva kova säilytyskotelo ansaitsee erikoismaininnan: en tiennyt tarvitsevani sellaista, mutta nyt se tuntuu varsin oleelliselta jokaisen ohjaimen kylkeen. Se pitää laitteen ja lisävarusteet suojassa ja järjestyksessä, ja lisää tuotteen premium-tuntua.

Nacon Revolution 5 Pro on järkevin valinta niille, jotka pelaavat sekä PC:llä että PS5:llä, sillä ohjain ei tue haptista palautetta PS5:llä. Ohjaimen mukana tuleva ohjelmisto tarjoaa runsaasti säätömahdollisuuksia ja kustomointia, mikä tekee käyttökokemuksesta monipuolisemman.

Myyntipakkauksesta löytyy varusteita joka lähtöön:

Revolution 5 Pro -ohjain

Säilytyskotelo

Lisävarustepakkaus

3 m USB-C-kaapeli

2 D-pad-ristiohjainta

6 painoa

Ulkoinen mikrofoniliitin

6 Joystick-päätä

USB-liitin

Ohjeet ja puhdistusliina

Nacon Revolution 5 Pro -ohjaimen hinta on 180 euron luokkaa.

Lisätietoja: https://www.nacongaming.com/en/revolution-5-pro