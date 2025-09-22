Poikkeuksellisen ihanasti naksuvaa totaalikontrollia – testissä Nacon Revolution X Unlimited -ohjain

Eliittipelaajien kukkaroilla käy kuhina, kun eri valmistajat kehittelevät toinen toistaan päheämpiä (ja hintavampia) erikoislaitteita juuri tätä pientä mutta harrastuksensa ilmeisen vakavissaan ottavaa asiakassegmenttiä kohtaan. Tälle reviirille pyrkii myös Nacon jokunen kuukausi sitten ilmestyneellä Revolution X Unlimited -ohjaimellaan.

Tämähän ei sitten ole se Aerosmith-peli

PC:n ja Xbox Series X|S:n kanssa jutteleva Revolution X Unlimited huokuu tiettyä arvokkuutta heti sitä paketista kaivellessa. Näin toki parinsadan euron hintaluokkaan loksahtavan kamppeen täytyykin tehdä. Varsin jämäkästä materiaalista valmistettu kantokoppa painaa kaikkine tilpehööreineen reilut 600 grammaa – jotain aavistuksen spesiaalia täytyy siis olla tarjolla, tuumailee pelijournalistin vanha ja yksinkertainen maalaisjärki.

Niin vain koppaan perehtyessä vastaan tuleekin varsin tyylikkään ohjaimen lisäksi kolmen metrin USB-C-kaapeli, lataustelakka, dongle-henkinen vastaanotin, alati paskaisten silmälasien pyyhinnästä tuttu mikrokuituliina sekä ihmeellinen mysteeriloota. Uteliaisuus johdattaa jopa ennen itse ohjaimen käpälöintiä tämän boksin äärelle, koska jotain tärkeäähän siellä täytyy olla! Ja toden totta, hankalan avausprosessin jälkeen sieltä ponnahtaa esiin ties millaisia erikoisvimpaimia: tatteja, ristiohjaimia, metallirinkuloita ja lilliputtien kokoluokkaa olevia käsipainoja grammamerkintöineen – tämäkö se sitten on sitä eliittipelaamista?

Se on out, se on in, se on fixu vekotin!

Montako Revolution X -ohjainta nousee penkistä?

Hetken asiaa sulateltuani on aika selvittää, kuinka osasia itse kapulaan vaihdellaan. Elite 2 -ohjaimen ihanasti magneetilla toisiinsa loksahtaviin osasiin verrattuna Naconin hieman epämääräisesti klonksahteleva ja räksähtelevä systeemi ei suoranaisesti vakuuta ainakaan heti kättelyssä: tatteja tai ristiohjainta irrotellessa pelottaa, että koko kampe hajoaa käsiin. Hieman sama ongelma vaivaa kapulaosien takapuolelle piilotettuja salaluukkuja, minne saa tuupattua joko 10, 14 tai 16 gramman lisäpainot. Mutta sitten toisaalta niin vain hommaan rohkeasti ryhdyttyä ja siihen hiljalleen totutellessa ei ongelmiakaan ole tullut toistaiseksi vastaan. Ainiin, ja ne eri paksuiset metallirinkulat, nehän sitten pujotetaan tattien runkoon peukalo-osan alle, sikäli mikäli vain eliittipelaamisen lomassa tällaiseen tulee tarvetta – allekirjoittaneelle ei ole toistaiseksi tullut.

Ekstrapainoista päädyin asettamaan paikoilleen ne painavimmat jöötit, koska kevyet ohjaimet vaikuttavat omiin kätösiin turhan lelumaisilta. Ristiohjaimeksi valikoitui alkuun kahdesta vaihtoehdosta laakeampi levymäinen versio (ei siis perinteinen risti), tateiksi puolestaan kuperat ohjauspinnat, erittäin miellyttävällä ja pitävällä pinnoitteella muuten. Osasia on tullut vaihdeltua kohtalaisen ahkeraan testisessioiden aikana, mutta tämä alussa valikoitunut setti on ollut edelleen käytössä eniten. Ei siis hätää, ihan varmaa on, että setistä jokainen löytää omiin käsiinsä sen parhaan kombon muodostavan kokonaisuuden.

Jokaiselle jotakin ja vähän päälle

Revolution-X Unlimitedin takapuolelle on jemmattu jo nykyään erikoisohjaimissa standardeiksi muodostuneita ominaisuuksia neljästä lisänapista profiilivalintaan ja liipaisinten liikerataa rajoittaviin kytkimiin. Perusliipaisinten kyljestä muuten löytyy myös ohjelmoitavat S1- ja S2-napit – yhteensä paineltavaa riittää niin paljon, että en aivan niin pitkälle osaa Oulun Lyseon Lukion lyhyellä matematiikalla laskea. Takapaneelissa on myös yhdistämisvaihtoehdon valintaa kuvaava kytkin. Tarjolla on joko dongle, bluetooth tai vanha kunnon piuha. Kaikilla yhdistäminen sujuu vaivatta niin Xboxille kuin PC:llekin – alustojen välillä puolestaan voi vaihdella yläreunan asetusnappia kolmisen sekuntia pohjassa pitämällä. Eikä tässä vielä kaikki! Unlimitedin alaosassa on vanha kunnon 3,5 millimetrin kuulokeliitäntä DualSensestä tutun mykistysnapin kera, ehdottomasti mainio lisä muuten. Share- ja Xbox-näppäimetkin etupaneelista löytyvät vielä kaiken muun hienon sälän lisäksi.

Erityisen riemastunut olin, kun bongasin menujen syövereistä jopa mahdollisuuden asettaa oikean tatin toiminnallisuus käänteiseksi, kuten jokaisen itseään kunnioittavan pelaajan täytyisi tietty tehdä!

Etupaneelissa huomion kuitenkin vie heti kättelyssä kirkas LCD-näyttö (muistatteko vielä sen mainitsemani mikrokuituliinan?), jonka monipuolisia mutta ihailtavan simppeleitä valikoita pääsee somain huonoja ihmisiä, niin se kuulkaatten on. Myös muiden nappien asetuksia ja mappauksia pääsee säätämään helposti suoraan ohjaimen näytöltä.

Poikkeuksellisen tyydyttävää naksuttelua

Tässä vaiheessahan en ole päässyt ohjaimella vielä edes pelaamaan, kun kaikkien ominaisuuksien ja tilpehöörien tutkiminen vie jo pelkästään, jos ei tunteja, niin ainakin useampia vartteja. Kun näitä kaikkia ihmeellisiä nappeja alkaa sitten lopulta painelemaan, niin sehän se vasta ihmetyttääkin. Niin oikean peukalon perusnapit kuin ristiohjainkin kliksahtelevat niin ihanan miellyttävästi hieman hiirennappien tapaan. Erityisesti ABXY-näppäimissä tämä alkuun hämmentää mutta lopulta palaaminen vanhaan tuntuu jopa aavistuksen omituiselta. Itse en ole ennen ohjaimissa tällaiseen ratkaisuun törmännyt, mutta samalla tämä on ehkä suurin syy, miksi Unlimited on reilun kuukauden jälkeen ehdottomasti se ykkösvaihtoehtoni Xboxilla.

Ajatelkaas, nämä sitten kliksahtelevat kuin hiirennapit!

Kädessä Revolution X tuntuu alkuun melkoisen muhkulta verrattuna vaikkapa Eliteen saati sitten ihan perusmallin Xbox-ohjaimeen. Pienikätisille tämä saattaa muodostua ongelmaksi, mutta tällaiselle salad fingersille tuntuma on juuri kohdillaan. Ristiohjaimen ja liipaisinten kaltaisia kriittisiä kosketuspintoja on karhennettu maltillisesti mutta varsin miellyttävästi. Kapuloiden etu- ja takapuolta puolestaan peittää nahkaisempi pinnoite, joka ei aiheuta ikävää hiostumista pitkienkään sessioiden aikana. Kokonaisuutena hieman perinteistä muhkeamman ohjausvälineen muotokieli on pidetty onneksi mukavan perinteisenä, koska eihän toimivaa tarvitse keksiä kautta linjan uusiksi, eihän?

Varsin toimiva lisä on erittäin toimivan ohjaimen lisäksi myös se, että mukaan on heitetty vielä kaiken lisäksi lataustelakka, jonka saa mukavan pitkällä piuhalla kiinni Xboxiin. Siksipä myöskään virrankäytön suhteen ei ole tullut yllättäviä tilanteita pidempienkään pelisessioiden aikana. Ihan pikkuisen napisen silti siitä, miten hankalasti ja rahtusen epämääräisesti ohjain asettuu tähän telakkaan. Pari kertaa huomasin Unlimitedin olleen latauksessa hieman vinksallaan, minkä vuoksi Call of Duty: Black Ops 6 -sessioiden aloitusajankohtaa piti lykätä jonkin verran ihan vain sen vuoksi, että langattomuutta suosivana en jaksanut kaivaa passelia piuhaa naftaliinista. Nacon itse kertoo akunkestoksi minimissään kymmenisen tuntia, mutta monipuolisten virransäästöasetusten ansiosta tätäkin voi pitkittää huomattavasti.

Lataustelakkakin on mukana

Enemmän säädettävää kuin Boeingin ohjaamossa

Noniin ja sittenhän niille hienonsäätäjille, niillehän on tarjolla periaatteessa loputtomasti nippeliä ja nappelia eri ominaisuuksien virittämiseen. Revolution X Unlimited -sovelluksen voi asentaa PC:lle tai Xboxille suoraan konsolin kauppapaikalta ja ohjaimen päivittämisen jälkeen voikin syventyä kaikkiin eliittipelaajille tuikitärkeisiin asetuksiin. Profiileja voi luoda eri peligenreihin sopiviksi, asettaa nappien toiminnallisuudet miksi ikinä haluaakaan, säätää tattien ja liipaisinten herkkyyksiä, muokata kuulokkeiden taajuuksia ja mikä tärkeintä, pistää oikean tatin alta hohtavat valoefektit kohdilleen. Itse olen kohtuullisen nyyppä kaikkien paitsi valoefektien suhteen, joten päädyin tekemään sovelluksella loppujen lopuksi varsin vähän, käytettävyydeltään se vaikutti kuitenkin oikein mukavalta jopa ammattitestaajan silmään. Niin tai näin, hienonsäätämismahdollisuuksia on taatusti kylliksi ammattilaispelaajankin tarpeisiin.

Nacon Revolution X Unlimited on pro-ohjain sanan varsinaisessa merkityksessä. Aavistuksen suolaisempi hinta näkyy ja tuntuu kerrankin myös käytännössä, eikä ainakaan allekirjoittaneella ole tällä haavaa tarvetta palata vanhaan – Elite Series 2, nyt saat levätä!

Lisätietoja ja tarkempia yksityiskohtia Naconin tuotesivulta, täältä.