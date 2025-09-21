Testissä Hue Bridge Pro -silta – Philipsin älyvalojen uudistunut keskusyksikkö

Philips Hue on älyvalomarkkinoiden tunnetuimpia pelureita. Firma julkisti syyskuisella IFA-messuilla (Innovation For All) uusia tuotteita ja ominaisuuksia, joista yksi oli kymmenen vuotta vanhan Hue Bridge -sillan Pro-versio. Mitä valojärjestelmän sydämen uusi sukupolvi tarjoaa?

Mikä ihmeen silta?

Hue-silta toimii valojen älykeskuksena. Valot, sensorit ja turvatuotteet rekisteröityvät järjestelmään ja saavat versiopäivityksensä sekä komentonsa sillalta. Oma kotiympäristöni rakentuu useiden sisä- ja ulkovalojen lisäksi turvakamerasta, parista liikesensorista ja ovitunnisteista. Kaikki laitteet ovat tietoisia toisistaan ja ne saadaan reagoimaan tilanteisiin yhdessä. Hue on melko kallis mutta erittäin toimiva kokonaisuus, ja kaikkea ohjataan kätevästi yhden Hue-mobiilisovelluksen näkymästä. Tuotteita voi kattavasti säätää, automatisoida ja monitoroida.

Uudistunut silta muistuttaa Apple TV -yksikköä.

Kymmenessä vuodessa moni asia on kuitenkin mennyt eteenpäin, ja vanhan keskusyksikön kapasiteetti on alkanut jäämään pieneksi. Päivitetyn mallin laitemäärätukea on nostettu, salausalgometrejä paranneltu ja lisäksi se tukee uutta MotionAware-tekniikkaa, joka muuttaa valot liikesensoreiksi. Pro-versio tuo lisäksi kauan kaivatun ominaisuuden liittää laite lähiverkkoon wlanin kautta.

Käyttöönotto

Hue Bridge Pro -sillan käyttöönotto on tehty todella helpoksi. Kun yksikkö on virroissa, niin laitteen pohjassa oleva QR-koodi skannataan puhelinsovelluksella. Tämän jälkeen silta rekisteröityy järjestelmään, lataa tuoreimman softan ja sovellus ohjeistaa asennuksen loppuun askel askeleelta.

Operaation aikana päätetään yhdistetäänkö silta langattomaan vai langalliseen verkkoon. Jos Pro-versio korvaa olemassa olevan sillan, siirtyy kaikki asetukset automaattisesti vanhasta uuteen. Siirto ottaa noin 20 minuuttia aikaa.

Uudet ominaisuudet

Suurin osa uusista ominaisuuksista liittyy kapasiteettiin. Musta Pro-malli takaa lisää nopeutta ja laitemäärien nostoja. Wifi-tuki on myös selkeä ja tervetullut uudistus: ei enää tarvetta Ethernet-piuhalle. Tämän lisäksi “paranneltu AES-128-bittinen koko järjestelmän salaus Zigbee Trust Centerin avulla” tarjoaa nykypäivänä tärkeää päivitystä tietoturvaan, joskaan loppukäyttäjän on vaikea muutosta todentaa.

Kuvakaappaus Huen kotisivuilta

Selkein uudistus on MotionAware-ominaisuus, joka lupaa muuttaa älyvalot liikesensoreiksi ja laittaa valaistusta päälle havaintojen perusteella. Sensoritoiminnot toimivat tosin vain, jos huoneessa on vähintään kolme valoa: Harmittavasti useimmissa tiloissa valaistus rajoittuu yksittäiseen kattovaloon, jolloin uudistuksen määreet eivät täyty. MotionAware-tekniikka nojaa valojen välisiin signaalinvoimakkuustasoihin ja niissä tapahtuviin vaihteluihin. Jos valot huomaavat signaaleissa heittelyä, niin valot syttyvät automaattisesti päälle.

Eri kellonajoille voi säätää eri kirkkauksia ja asetuksia, joten yöllä ei tarvitse sokaistua automaattisesti syttyvistä valoista. Toiminnon herkkyyttä voi myös säätää, jottei kotieläimet aiheuta turhia välähdyksiä. Tunnistus toimii yllättävän hyvin, vaikka välillä valot sammuvatkin itsestään, jos istuu liian kauan aloillaan.

Huomaamattomasti parempi

Suurin osa Pro-mallin uudistuksista on tapahtunut keskusyksikön konepellin alla. Ehkä paras kehu onkin, että laitteen vaihto ei aiheuttanut mitään muutosta järjestelmän käyttöön. Kaikki toimii kuten ennenkin, eli erinomaisesti. Nyt yksikön sai piiloon tv-tason sisään, kiitos wifi-yhteensopivuuden. MotionAware-ominaisuus soveltuu pääasiassa olohuoneen tapaiseen huoneeseen, jossa valoja saattaa olla enemmän – tai isoihin älyvaloilla varustettuihin (juhla)tiloihin – mutta useamman valon vaatimus rajaa käyttäjäkuntaa.

Käytännössä peruskäyttäjällä ei ole ainakaan vielä mitään tarvetta päivittää siltaa, ellei 50 laitteen raja ole tulossa vastaan, mutta vaihtoehto on ainakin hyvä olla tarjolla sitä kaipaaville.

Philips Hue Bridge Pron suositushinta on 89,99 €.

