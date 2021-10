Lomalle lompsis ja täysi lipas luoteja kainaloon – Apex Legends suuntaa rannalle

Apex Legendsin uusi kausi on ihan kulman takana. KonsoliFIN pääsi näkemään millaista on elämä paratiisisaaren uumenissa, ja minkälaisia päivityksiä legendojen seuraava kausi tuo tullessaan.

Kultaista hiekkaa, punaista verta

Yksi tämän hetken suosituimpia (ja parhaimpia) battle royale -räiskintöjä päivittyy jälleen. Apex Legends: Escape on jättimenestyksen yhdestoista kausi ja sisällöltään se tuo suuria muutoksia tuttuun legendojen väliseen kahakkaan.

Näistä suurin paljastus on uusi kartta, Storm Point, joka vie nahisijat kultaisten rantojen ja korkeiden vuorten keskelle. Muutos ei kuitenkaan ole pelkästään kosmeettinen. Storm Point poistaa pelistä tutut hyppytornit kokonaan ja korvaa ne uusilla tavoilla lentää pitkiä matkoja. Painovoimaa uhmaavat hyppyrimäet sinkoavat pelaajat ilmojen halki yhteen valittuun suuntaan, joka muuttaa tapaa matkustaa pisteeltä toiselle.

– Uuden kartan julkaisu on meille aina iso juttu ja haluamme aina antaa pelaajille mahdollisimman paljon aikaa tutustua uusiin paikkoihin, kertoo Steve Ferreira, Apex Legendsin tiiminvetäjä.

– Storm Point ei ole poikkeus. Seuraava kierros tulee antamaan jokaiselle paljon mahdollisuuksia tutustua sen moniin huomiopisteisiin.

Uusi kartta on kuitenkin iso askel kohti muutosta. Siinä missä aiemmat taistelukentät olivat staattisia kohteita, Storm Point on suunniteltu päivittymään vuosien mittaan. Kenttäsuunnittelija Rodney Reece paljastaa.

– Storm Point on suurin karttamme tähän mennessä, noin viisitoista prosenttia suurempi kuin World's Edge. Se on myös vertikaalisempi, nyt pelaajat pääsevät moniin paikkoihin, jotka ovat korkeammalla kuin aiempien karttojen katot.

Uusia uhkia

Uudella tantereella on myös muitakin uhkia kuin vain muut legendat. Paikallinen fauna on suorastaan verenhimoista, mikä tulee pitämään taistelijat varpaillaan.

Prowlerit ovat linnoittautuneet uuden paratiisin rannoille ja viidakoihin, joissa ne vartioivat pesiään viimeiseen saakka. Pelaajat voivat käydä tiukkaa taistelua otusten kanssa, jolloin selviytyjät palkitaan erilaisilla päivityksillä ja apuvälineillä. Taistelut eivät kuitenkaan ole helppoja, ja riski päätyä toisen tiimin väijytettäväksi on suuri.

Villieläinten lisäksi Storm Point on koti valtaville hämähäkeille, jotka pesivät kallioita vasten. Niiden unten häiritseminen on samalla vaarallista, mutta potentiaalisesti palkitsevaa puuhaa.

Paljon tutkittavaa

Storm Point sisältää seitsemäntoista nimettyä lokaatiota, joista jokainen lupaa uutta tutkittavaa ja uusia tapoja voittaa. Mutta nämä eivät kuitenkaan ole ainoita huomionarvoisia pisteitä. Piilotettuna suurten rakennusten varjoon on pienehköjä kyliä, jotka sisältävät omia yllätyksiään.

– Varauduimme siihen, että isot pisteet keräävät suuret määrät pelaajia aina matsin alkaessa, Reece kertoo.

– Tämä vuoksi jopa pienemmät sijainnit sisältävät nyt potentiaalisesti erinomaisia välineitä.

Storm Pointin sydämessä sijaitseva tutkimuslaitos on varmasti yksi näistä paikoista. Barometrin nimellä kulkeva installaatio on järven keskelle rakennettu kolossi, jota ympäröivät vuoret ja hyppyrit tekevät siitä varsinaisen kahakkojen pääkeskuksen. Kaiken keskellä siintää pyörivä rakennelma, joka on tulvillaan harvinaisia aseita ja haarniskoja.

– Vuorten huipulle siirtyminen on huikeaa puuhaa, Reece hehkuttaa.

– Yksi Storm Pointin lokaatioista on bunkkeri, joka rakennettiin vuoren sisään, joten teimme sille kaksi lähestymistapaa. Yksi on suora pudotus tiukkaa kuilua pitkin sen sydämeen, ja toinen on pisin köysirata, jollaista ei ole vielä Apex Legendsissä nähty.

Tuhkista uuteen nousuun

Escape tarjoaa peliin myös uuden hahmon, joka on varmasti Titanfall-sarjan faneille tuttu. Tohtori Ashleigh Reidinä syntynyt legenda on kovan elämän kokenut soturi, joka aikanaan kuoli taistelutantereella Olympus kaupungin tutkimuslaitoksissa. Tai ainakin niin luultiin. Vuosia myöhemmin hänen aivonsa saatiin pelastettua ja istutettua mekaaniseen kehoon. Soturiin, joka personoi kaikki Reidin pahimmat puolet kylmäksi murhaajaksi. Mutta sattumanvarainen kohtaaminen Horizonin kanssa on johtanut johonkin, mitä kukaan ei osannut odottaa. Jossain syvällä Ashin uumenissa piilee hitunen Ashleighn persoonasta. On alkanut kamppailu siitä, kumpi näistä dominoivista tietoisuuksista lopulta jää henkiin.

Pelin kirjoittaja Ashley Reed oli innoissaan päästessään laajentamaan Ashin tarinaa.

– Tämä oli haaste, sillä hän oli kuitenkin jo osa aiempaa tarinaa. Halusin nähdä, miten pystyisimme sovittamaan hänet muiden legendojen kanssa yhteen. Odotan innolla, kun pelaajat pääsevät oppimaan miten Ash suhtautuu muihin legendoihin – ja mitä salaisuuksia heidän välillä on.

Legendasuunnittelija Devin Weise komppaa Reediä.

– Titanfall on iso osa Apex Legendsin DNA:ta. Kaikki mitä teemme on jollain tavalla velkaa sille. Jopa ne asiat, jotka eivät ole suoraan Titanfallista ottavat jollain tavalla vaikutteita sen maailmasta. Ash on ollut mukana jo pitkään ja halusimme viimein tuoda hänet fyysisesti taistelukentälle.

Ashin taidot ovat erikoinen sekoitus uutta ja vanhaa. Hänen normaali erikoisuutensa pystyy jäljittämään death boxin jälkien perusteella, kuka on tappanut toisen legendan ja missä tämä liikkuu saarella. Tämän ohella Ash voi heittää voimakkaan heittotähden, joka sitoo ensimmäisen siihen koskevan lähestulkoon paikalleen.

Hänen voimakkain taitonsa taittaa aika- ja avaruusjatkumoa siten, että Ash tiimeineen pystyy loikkaamaan paikasta toiseen silmänräpäyksessä – mutta vain yhteen suuntaan.

– Miettiessämme seuraavaa legendaa peliin, käymme aina saman keskustelun heidän sopivuudesta taistelukentälle, Weise kertoo.

– Ei riitä, että pidämme hänen tarinasta tai tyylistä. Hahmon pitää myös toimia yhteistyössä muiden taitojen kanssa. Tämän vuoksi kävimme pitkiä keskusteluja siitä, miten esimerkiksi Ash eroaa Revenantista tai Wraithista, joiden kanssa hän jakaa monia samanlaisuuksia. Apexin taistelut ovat niin erilaisia verrattuna Titanfalliin, että jo se vaatii täydellistä muutosta hahmojen osalta.

– Ash on mielenkiintoinen hahmo siitä, että hänen orgaaninen aivonsa on vielä tallella, Reed lisää.

– Se erottaa hänet Revenantista, jonka tietoisuus siirretään eri kehoihin tarvittaessa. Mikäli Ashin aivoille kävisi jotain, peli olisi pelattu lopullisesti.

Valtava mytologia jatkuu entisestään

– Apexin tarina kasvaa jatkuvasti ja sitä ei vielä ole luettavissa yhdestä paikasta, Reed huokaa huvittuneesti.

– Youtube on aina hyvä paikka aloittaa, mutta jaamme myös pieniä sarjakuvia Twitterin välityksellä. Olemme kuitenkin kuunnelleet palautetta tästä hajanaisuudesta, joten suunnittelemme jotain parempaa tulevaisuuden varalta.

Pelin tasapainotusta johtava suunnittelija John Larson naureskelee sille määrälle, miten Apex Legends on paisunut vuosien varrella.

– Nyt lisäämme peliin Titanfallista tutun C.A.R.-aseen. Tämä kyllä vaatii jatkuvaa miettimistä, miten aseet saadaan pysymään tasapainossa!

Reece yhtyy ajatukseen.

– Käytimme Storm Pointin suunnitteluun ja toteutukseen melkein kolme vuotta. Pelkästään kymmenen kuukautta meni eri huomiopisteiden hienosäätöön. Jokainen pienikin muutos aiheutti karttaan isoja jälkivaikutuksia.

– Yhteen asiaan emme kuitenkaan koske, Larson jatkaa.

– Nimittäin L-Star-konekivääri. Se on oikeastaan vähän turhan hidas. Halusimme antaa sille vähän paremmat mahdollisuudet taistelukentällä, joten ensi kaudella pelaajat voivat lisätä siihen turbolataimen, joka antaa sille entistä paremmat mahdollisuudet tyhjentää panoksia vihollisiin.

Pitkän, kauhistuneen hiljaisuuden jälkeen hän hörähtää nauruun.

- Vitsi, vitsi. Siihen tulee nerffejä rutkasti.

Apex Legends: Escape käynnistyy marraskuun 2. päivä.