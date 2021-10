Mielenkiintoinen vaihtoehto perinteisille pelikuulokkeille – testissä Hori 3D Surround Neckset

Hori 3D Surround Gaming Neckset on mielenkiintoinen kompromissi kuulokkeiden ja perinteisten kaiuttimien väliltä. Laite tarjoaa oivan vaihtoehdon niille, jotka eivät täysin halua sulkea korviaan muulta maailmalta.

Erikoinen tuttavuus

Minun vapaa- ja peliaikani alkaa, kun perheen jälkikasvu luovuttaa taistelun Nukkumattia vastaan. Usein sen jälkeen kaivan kuulokkeet kaapista, sillä hiljaisuuden aikaan subwooferia on turha tärisyttää Astro’s Playroomin tai Ghost of Tsushiman tahtiin – ellei kerjää itselleen vaikeuksia. Perinteiset pelikuulokkeet tarjoavat puhdasta ääntä äänenvoimakkuudesta tinkimättä, mutta samaan aikaan ne peittävät kaikki muut äänet esimerkiksi yläkerran lastenhuoneesta. Horin hieman formuloista tutulta HANS-niskatuelta näyttävä 3D Surround Gaming Neckset astuu tässä vaiheessa apuun.

Kaiuttimet ovat molemmilla puolilla päätä luomassa tilaääniefektiä.

Yllättävän kevyt, vain 235 grammaa painava, niskan ympärille laskettava kaiutin tuottaa 3D-ääntä, ja koska äänilähde on tarpeeksi lähellä korvia ei volyymin tarvitse olla kaakossa. Kuulen kätevästi samaan aikaan peliäänet sekä mitä muualla talossa tapahtuu. Bumerangin muotoinen malli joustaa jonkin verran niskan takaa, jotta sen saa asetettua helposti hartioiden päälle lepäämään. Alkuun ergonomia ei tuntunut optimaaliselta, koska sohvaan tai tuolin niskatukeen nojatessa kaiutin painaa niskaa, mutta muutaman päivän käytön jälkeen laitteeseen tottui yllättävän hyvin. Kunhan muistaa pitää ryhdikkään asennon ja rentouttaa hartiat.

Nappia ja kaapelia

Laite kytketään ohjaimen tai tietokoneen 3,5 millimetrin liitinpaikkaan. Valkoisen version alustat ovat paketin mukaan PlayStation 4, PlayStation 5 ja PC, joskin oletettavasti kaikki 3,5 mm:n plugilla varustetut laitteet ovat yhteensopivia. Saatavilla on myös Xbox-brändätty musta malli. Langattomuus olisi ollut plussaa, mutta lyhyt välipiuha ohjaimen ja Gaming Necksetin välillä ei loppujen lopuksi häiritse. Virtansa kaiutin saa akulta, joka ladataan USB-C-piuhalla. Akunkestoksi luvataan kymmenen tuntia, mikä pitää testijakson perusteella hyvin paikkansa.

Puettava kaiutin liitetään ohjaimeen lyhyellä välikaapelilla.

Ulkonevan äänenvoimakkuusnapin lisäksi puettavassa niskasetissä on virtapainike sekä Mode-nappi, joka tarjoaa kaksi eri äänitilaa: bassoa korostavan ja varsinkin räiskintäpeleissä kätevän askelääniä tehostavan moodin. Äänitilojen välillä on selkeä ero, sillä jälkimmäinen keskittyy huomattavasti diskanttisempaan ääneen jättäen äänimaailman astetta kylmemmäksi. 3D-äänet tarjoavat selkeän suunnan äänelle, jolloin viholliset eivät pääse yllättämään yhtä helposti esimerkiksi Call of Dutyssa tai Returnalissa. Tilaääni lisää immersiota simuloiden kolmiulotteista äänimaailmaa pelaajan ympärille. Kaiuttimet ovat niin lähellä, että eri taajuudet ja äänenpainot erottuvat puhtaasti, jolloin teosten äänisuunnittelua arvostaa samalla tavalla kuin kuulokkeita käytettäessä. Mitään mullistavaa 3D-lupaukselta ei kuitenkaan kannata odottaa. Netflixiä katsoessa ääniraidan hiljaiset hetket kuulostivat oudoilta, aivan kuin kaiutin menisi kokonaan pois päältä kadottaen jopa taustakohinan.

Virta-, Mode- ja Mute-nappi on sijoitettu vasempaan laitaan mikkivalon alle.

Laitteessa on myös mikrofoni verkkopelejä ajatellen. Pieni punainen led-valo indikoi onko mikki päällä vai ei. Runkoon upotettu Mute-nappi löytyy laitteen vasemmasta laidasta ollen ainoa painikkeista, jonka aktivointi käsikopelolla aiheuttaa hankaluuksia. Itse mikrofoni ajaa asiansa kaverien kanssa keskustellessa, mutta äänenlaatu ei vastaa laadukkaiden pelikuulokkeiden tasoa. Horin teknisten ratkaisuiden avulla ääni ei lähde kiertämään.

Ensisijaisesti yksinpelaajille tai -asujille

Siinä missä niskakaiutin soveltuu perheellisen iltapelaamiseen yksinpelien puolella, niin moninpelit ovat asia erikseen. Yksityisyyttä on turha toivoa, kun kaikki värikkäät chat-keskustelut kaikuvat puolison kuultavaksi. Äänenvoimakkuudesta riippuen äänet kantavat parista metristä aina naapurihuoneeseen asti.

Kaiutin asettuu lepäämään hartioiden päälle.

Hori 3D Surround Necksetissä on sekä hyviä että huonoja puolia riippuen käyttötarkoituksesta. Tuotteena se on kuitenkin laadukas ja tarjoaa hinta-laatusuhteeltaan hyvän vaihtoehdon perinteisille kuulokkeille. Silmälaseja käyttäville Neckset mahdollistaa myös kivuttomat pelisessiot, sillä sangat eivät paina enää ohimoita, kuten osalla kuulokkeista.

Itselleni tuote on vihdoinkin tapa kuulla selkeästi ruudun tapahtumat herättämättä koko perhettä ja silti pysyä kartalla oikean maailman tapahtumista ympärilläni. Arvostan suuresti.