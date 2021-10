Perusvarma Logitech - arvostelussa G435-kuulokkeet

Häpeilemättä myönnän, että olen Logitech-fanipoika. Olen ollut siitä lähtien, kun ostin ekoilla kesätyörahoillani oman tietokoneen. Syy miksi fanitus on kantanut näin pitkälle on Logitechin tapa tuottaa varmaa elektroniikkaa. Jos pakkauksessa on modernisoitu iso G-kirjain, tietää mitä saa.

Kuten kaikki muutkin elektroniikkavalmistajat, tarjoaa myös Logitech erilaisia kuuloke-mikrofoni-lisälaitteita. Postimies toimitti hikisessä kainalossaan uuden G435-mallin, jonka paketti saatiin revittyä auki alta aikayksikön – kuten KonsoliFINin someseuraajat ehkä muistavatkin.

Pelkkää ilmaa vain

Hetken hypistelyn jälkeen päällimmäinen fiilis on kepeys. Kuulokkeet painavat vain 165 grammaa ja tuntuvat päässä mukavilta. Normaalisti silmälasien sangat alkavat painaa kuppikuulokkeissa pidemmän session jälkeen, mutta nyt siitä ei tarvitse kantaa huolta.

Sen sijaan kannattaa huolestua G435:n halvasta fiiliksestä, vaikka ne tuntuvatkin päässä loistavilta. Nappulat ovat muoviset, ja tuntuma heikohko. Lisäksi esimerkiksi äänenvoimakkuutta ei voi säätää PlayStationilla tarpeeksi lujalle. Tämä johtuu ilmeisesti Logitechin teknologiasta, jonka tarkoitus on estää kuulovaurioiden syntyminen pitkien sessioiden aikana. Toisaalta hieno juttu, että terveysasioista on huolehdittu etukäteen.

Kuulen kyllä

Kuulokkeiden äänenlaatu on varsinkin pelatessa hyvä, mutta musiikin kuuntelun jättäisin suosiolla toisaalle. Kasarifunk ei maistu kasarille G435:n kanssa, sillä sulosoinnut jäävät kovin latteiksi. Samaa voi sanoa kuulokkeiden äänentallennuksestakin. Vaikka mallissa mainostetaan olevan kaksi mikrofonia, eivät kuppeihin upotetut mikit yllä sankamikrofonien tasolle. Lisäksi ne tuntuvat olevan kovin herkät. Esimerkiksi toisessa huoneessa huudatettu Salkkarit kuului hyvin läpi vastaanottajalle. Valitettava tilanne, sillä en tahallani tekisi kiusaa Salattujen elämien juonenkäänteillä.

Logitech G435 yhdistyy jokaiseen laitteeseen vaivatta Bluetoothin avulla. Kuulokkeet voi kytkeä PC- tai Mac-ympäristöön sekä konsoleihin mukana toimitettavan Lightspeed-vastaanottimen avulla. Lightspeed takaa 10 metrin etäisyyden, se pidentää käyttöaikaa 18 tuntiin ja lyhentää vasteaikaa. Maallikko ei ainakaan huomaa merkittävää eroa, mutta lisätuki ei ole pahitteeksi. Bluetoothin vakaudesta kertovia tarinoita voisi nimittäin kertoa yhden jos toisenkin.

Värisuora

Kuulokkeita on saatavilla kolmella eri väriyhdistelmällä: sini-valkoinen, musta-keltainen ja sini-violetti. Kolme vaihtoehtoa miellyttänee useimpien silmiä, ja kuulokkeita pitää ihan mielellään peliluolan ulkopuolellakin. Vastamelua etsiville kuulokkeista ei kuitenkaan ole iloa, sillä ne hädin tuskin eristävät mitään kärpäsen surinaa isompaa.

Logitechin varmuus näkyy myös G435-kuulokkeissa. Alle satasen laitteiksi niiden äänenlaatu on riittävän hyvä ja ne ovat todella mukavat päässä. Harva kalliimpikaan tuote onnistuu löytämään sopivan balanssin käyttömukavuuden ja äänenlaadun välillä. Huippua on myös 18 tunnin akunkesto, eikä ikävät johdot ole koko ajan suussa tai silmillä. Lisäksi valmistaja on mennyt valinnoissaan ympäristö edellä, sillä kuulokkeet on valmistettu kierrätetystä muovista: yhtiö osallistuu jokaisesta ostetusta tuotteesta päästökompensaatiokauppaan.

G435 on oiva vaihtoehto edullisille langattomille kuulokkeille. Niin, ja ne näyttävät näteiltä.