Katsaus viime vuoden odotuksiin – ja myös tulevaan

Viime vuonna odotimme näitä asioita . Täyttyivätkö odotukset, ja mitä vuodelta 2024 toivomme?

Risto Karinkanta

Vuoden 2023 odotuksista Hogwarts Legacy täytti odotukset täysimääräisesti. Hauska avoimen maailman toimintaroolipeli onnistuu ensimmäisen kerran tavoittamaan Tylypahkan tunnelman todella oivallisella tasolla. Potter-pelit ovat keskimäärin ihan kivan kelvollisia, mutta vihdoinkin eteen tuli erinomaisesti toteutettu versio. Syystäkin Tylypahka-seikkailu on vuoden myydyin peli.

Kaikki muut julkaisut löytyvätkin sitten pettymyslistalta. Redfall, Forspoken ja Starfield ovat kaikki tavalla tai toisella vähintäänkin epäonnistuneet vastaamaan odotuksiin. Redfall oli fiasko, Forspoken parhaimmillaan keskinkertainen ja Starfield sentään mainio kokonaisuus, vaikka hype antoikin odottaa parempaa.

Ensi vuonna odotettavissa on vähemmän jymypelejä, mutta ainakin jatko-osat Outer Worlds 2 ja Death Stranding 2 ovat varmastikin monen muun odotuslistalla. Ja Hideo Kojimasta ei tietenkään koskaan tiedä, tuleeko julkaisu ensi vuonna vai kolmen vuoden päästä.

A-P Kuutila

Viime vuonna odotin kesän reissua Saksaan ja Bruce Springsteenin keikkaa. Ilokseni voin todeta, että odotukset ylittyivät reilusti. Kiitos herra Springsteenille ja loistavalle bändille! Eikä se Saksakaan ihan paska maa ollut. Menkää katsomaan, jos saatte mahdollisuuden. Kumpaakin.

Petri Leskinen

Eipä tullut Playdeadilta uutta peliä, joten odottelen sitä edelleen. Odottavan aika alkaa käydä pitkäksi.

Niko Lähteenmäki

Tekken 8 on ensi vuoden paras tappelupeli, sanokaa minun sanoneen. Viime vuonna en näemmä kertonut odottavani mitään, joten tämä puheenvuoro jäi lyhyeksi. Hups.

Toni Turunen

Alone in the Dark -pelin remake-versio saapuu näillä näkymin maaliskuussa. Nuoruudessa koettua kauhua ja puzzleilua nykypäivän standardeilla, kyllä kiitos! Myös toimiva tarina olisi oikein jepa.

Crimson Desert, tätä on tullut odotettua kauan. Jokohan se ilmestyisi tulevana vuotena? Tällainen avoimen maailman seikkailupeli keskiajan teemalla ja näyttävällä toiminnalla on maukasta kauraa allekirjoittaneelle. The Witcher 3:n ja Elden Ringin tyyppiset pelit kaipaavat lisää seuraa kovaan joukkoonsa.

Chrono Odyssey. Nyt hilataan rimaa vielä hieman edellisiä korkeammalle. Kylmiä väreitä virtasi, kun katsoin traileria. Kiillottakaa sitä. Hauduttakaa se hitaasti kypsäksi. Tehkää siitä täydellinen. Maltan odottaa. Kutisuttaa silti niin vietävästi jo nyt.

Helldivers 2. Harvassa ovat hyvät coop-pelit olleet, tai ainakin sellaiset, joista tutut pelikaverit jaksaisivat innostua pitemmälläkin tähtäimellä kuin vain muutaman viikon tai kuukauden ajan. Tässä on potentiaalia pitempiaikaiseksi toimintapeliksi, ja nimenomaan ryhmässä pelattuna. Toivottavasti pelintekijät onnistuvat tekemään tästä yhtä koukuttavan kuin edeltäjä oli.

Santtu Honkanen

Vuodelta 2023 odotin kaikista eniten Hogwarts Legacya. Alkuun pelaamista ei malttanut lopettaa ollenkaan, kunnes loppua kohden pelitunnit vähenivät pikkuhiljaa, ja tarina odottaa vieläkin päätöstään. Aikomus on kyllä palata luudan selkään ja tahkota seikkailu loppuun. Missään nimessä kyseessä ei ole huono tuotos, mutta pienoinen pettymys kuitenkin.

Ensi vuoden odotetuimpiin peleihin kuuluu Jurassic Park: Survival. En ollut edes osannut toivoa mitään tämänkaltaista tuotosta, mutta jo ensimmäisen trailerin jälkeen olin myyty. Toinen selviytymisseikkailu, jonka saapumista odotan hartaasti, on Sons of the Forest. Oma läppäri ei moista pyörittäne kovinkaan sujuvasti, joten toive on, että teos saapuisi edeltäjänsä tavoin myös konsolipelaajien saataville.

DON’T NOD -studion hiljattain julkistettu Lost Records: Bloom & Rage herätti myös mielenkiintoni. Traileri tihkuu nostalgiaa kaltaiselleni milleniaalille, ja studion aiemmat tuotokset ovat olleet vallan mainioita tarinavetoisia seikkailuja.

Muutoin voisin ensi vuonna panostaa sellaisten pikkujulkaisujen, kuten Elden Ringin ja Cyberpunk 2077:n läpäisemiseen. Siinähän se vuosi jo vierähtääkin mukavasti.

Petri Kataja

Normaalisti tässä kohti ilakoisin ensi vuoden tulevasta Like a Dragon -sarjan (ent. Yakuza) pelistä, mutta tammikuussa pelaajien ulottuvalle Like a Dragon: Infinite Wealthille on luvattu niin paljon kestoa, että se tuntuu kuulemma jo pahalta. Juu, ei pysty, liian hapokasta. Superpitkät eepokset eivät juuri nyt toimi itselleni, mistä niihin löytää aikaa?

Muuten ei odotuksia sen suurempia ole. Kai sitä mielenkiinnolla odottelee tietoa siitä, mitä Nintendolla on tarjottavanaan. Ja aiemmin tänä vuonna trailerin muodossa esitelty Thank Goodness You're Here sai mielenkiinnon heräämään siinä mielessä, että mieluusti näen, miten tätäkin tuotosta sitten lopulta pelataan. Kyseinen teos saapuu lupailujen mukaan vuoden 2024 aikana.

Ja siinäpä se sitten taitaa olla.