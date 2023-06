Monipuolista kontrollia pilvipelaamiseen ja vähän muuhunkin – testissä PowerA MOGA XP5-X Plus -ohjain

Erilaisia kolmanten osapuolten ohjainkapuloita tipahtelee markkinoille tasaiseen tahtiin varsinkin näin Xbox Cloud Gamingin kaltaisten pilvipelipalveluiden yleistyessä. Tähän markkinarakoon sujahtaa Xboxin virallisesti lisensoima nimihirviö PowerA MOGA XP5-X Plus, vieläpä varsin onnistuneesti.

Sen parhaan jalanjäljissä

MOGA XP5-X noudattelee muotokieleltään hyvin vahvasti mainioksi todettua Xboxin virallista ohjainmallia, mikä laskee suuresti kyseistä kapulaa suosivan heittäytymiskynnystä. Mukana on jopa Elite-version mieleen tuova alapuolen tarttumapinta, minkä lisäksi kumpainenkin analoginen tatti on saanut yllensä mainion tuntuman tarjoavan karhean pinnoitteen. Kaikki tärkeimmät napit on aseteltu turvallisesti tutuille paikoilleen ja ne myös tuntuvat hyvin pitkälti esikuviltaan.

Kevyttä Elite-fiilistä tuovat ohjaimen alapuolelle sijoitetut ohjelmoitavat ekstranapit, joiden hyödyntäminen tosin on perusnappeihin rutinoituneelle turhan haastavaa. Itse en moisiin lisäyksiin totu sitten millään, mutta pro-pelaajat varmasti löytävät näillekin hienouksille pätevät käyttötarkoituksensa. Kokonaisuutena ohjain tuntuu kädessä miellyttävältä ja mukavan tutulta, ei mitään ongelmia tällä saralla. Ominaisuuksista lisää alla olevassa kuvassa.

Power to teh piipöl!

Hieman yllättävänä ekstraominaisuutena MOGA XP5-X toimii myös virtapankkina, kunhan integroidun ominaisuuden vain klikkaa vivusta päälle. Tällöinhän luonnollisesti piuhalla ohjaimeen kytketty mobiililaite latautuu mukavasti pelaamisen lomassa. Akkunsa puolesta MOGA on muutoinkin priimaluokkaa, sillä jopa virtapankkia käyttäessä laite taipuu yllättävänkin pitkiin pelisuorituksiin – itse asiassa latasin masiinan koko kuukauden testisession aikana vain pari kertaa. Jäljellä olevan virran määrä on nähtävissä selkeästi neljän valon muodostaman indikaattorin avulla. Hieman hämmentävästi lataukseen käytettävänä liittimenä toimii Micro-USB, ei modernimpi USB-C, minkä lisäksi portti on upotettu typerästi ohjaimen sisään tehden satunnaisten piuhojen käytöstä hankalaa tai pahimmassa tapauksessa mahdotonta.

MOGA XP5-X Plus rummuttaa mainospuheissaan rupattelevansa parhaiten Android-mobiililaitteiden kanssa ja suositus tuntuu ohjaavan käyttäjänsä suosiolla pilvipelaamisen äärelle. Pakkaus kätkee sisäänsä erilaiset USB-liittimet tarjoavan kaapelivalikoiman, jolla MOGAn saa näppärästi kytkettyä vaikkapa sitten luuriin tai tablettiin – langattomuutta suosivana näin toki vaivattomampana liittää kapulan pelilaitteeseen Bluetoothia hyödyntäen. Yhteyden muodostamisessa en kohdannut vastoinkäymisiä, kunhan ohjaimen etupaneelissa olevan namiskan hoksasi asettaa oikeaan asentoon joko langatonta tai langallista yhteyttä ajatellen.

Muuten, vaikka paketista ja manuaaleista lähtien kaikkialla kerrotaan MOGAn olevan Android-yhteensopiva eikä omppulaitteita mainita edes sivulauseissa, sain yhteyden luotua vaivatta myös iPhone 13 -luuriini – Applen Lighting-kaapelia ei silti mukana ole. Xbox Cloud Gaming rullaa tätä nykyä mainiosti iPhonella, joten allekirjoittaneella tämä vaihtoehto oli loppupeleissä pilvipelaamisen suhteen se käytetyin.

Yhdistelyruljanssi jatkui liittämällä MOGA Windows 11 -työpöytäkoneeseeni, tai oikeastaan yrittämällä liittää. Tovin tuusauksen jälkeen sain ohjaimen paritettua langattomasti PC:n kanssa, mutta Steamin tai Xboxin pelien kanssa en saanut kapulaa yhteistyöhön. Langallisen yhteyden sain muodostettua kaiveltuani Googlesta tiedon vaihtaa yhteystyyppiä painamalla ohjaimen kahta keskinappia pohjassa viiden sekunin ajan. Tämän jälkeen homma alkoi kuin alkoikin rullaamaan USB-piuhan kanssa mukavasti, mutta hämmentävää, miksi manuaalissakaan ei mainittu mitään tällaisesta yhdistämisprosessista. Vastaavia ongelmia tuntui olevan monilla muillakin, joten tällä saralla puhtaita papereita ei valitettavasti tule.

Ilahduttavin paritusylläri tapahtui kuitenkin Steam Deckin kanssa. En ollut ennen edes ajatellut ohjaimen yhdistämistä Valven masiinaan, mutta niinpä vain XP5-X lähti rupattelemaan Deckin kanssa aivan suorilta. Tästä innostuneena päädyin lisäksi ostamaan Steam-pelilaitteelle telakan ja nykyään moinen onkin saanut kunniapaikan olohuoneen television vieressä, XP5-X oletusohjaimenaan. Series X:ään MOGA puolestaan ei hieman ironiseen tyyliin suostu yhdistämään millään keinoin.

Mobiilipelaaminen on edelleen IN

Jotta pelaamisen saa siirrettyä mahdollisimman vaivatta myös tien päälle, voi oman mobiilimasiinan liittää MOGA-ohjaimeen mukana tulevan telineen avulla. Aavistuksen lelumainen ja heppoisen oloinen teline pysyi kasassa testisessioiden ajan, vaikka kapean mallinen Xperia-luuri ei sen kanssa ruvennutkaan yhteistyöhön. Monenlaisiin asentoihin väännettävän klipsin puristusvoima voisi olla astetta kovempi, sillä erityisesti hektisten pelisessioiden aikana kukaan tuskin haluaa oman mobiililaitteensa tipahtavan lattialle tai kolahtavan pöydän reunaan. Leveämpi iPhone 13 loksahti telineeseen huomattavasti Android-testilaitetta paremmin, kunhan sen asetteli kohdilleen siten, etteivät äänentaso- tai virtanapit saaneet vahinko-osumia.

Sitten vain pelaamaan. Tiedossahan on, että Xbox Cloud Gaming toimii timanttisesti lähestulkoon laitteella kuin laitteella. Olohuoneen 65-tuumaisen ollessa muussa käytössä ehdin tahkota eri mobiililaitteilla useampaakin nimikettä ilman mitään ongelmia. Yhteys ei pätkinyt langattomana, saati langallisena tuntuman osoittautuessa kiitettäväksi useitakin toveja kestävien pelisessioiden yhteydessä. Windowsin kanssa puolestaan vastoinkäymiset jatkuivat loppuun saakka, mikä on luonnollisesti todella iso miinus. Lisävärkkäämisellä homma varmasti lähtee ajan kanssa rullaamaan, mutta eihän sen nyt näin vaikeaa pitäisi olla, eihän? No, onneksi Valven Steam Deck sai MOGA XP5-X:stä uuden parhaan ystävän.

Hyvähkö mutta hintavahko

PowerA MOGA XP5-X Plus on ulkoisilta avuiltaan ja enimmäkseen toiminnallisuudeltaankin oikein pätevä vaihtoehtokapula, varsinkin jatkuvasti yleistyvää pilvipelaamista suosiville. Vajaan sadan euron hintalappu on ehkäpä silti aavistuksen turhan suolainen siihen nähden, että PC-käyttö on näillä eväillä aavistuksen vajavaista.