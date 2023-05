Mistä Nintendon pelistä olisi seuraavaksi elokuvaksi? Tässä seitsemän oivaa vaihtoehtoa (ja yksi turha toive)

Nintendon peleistä ei ole tehty monen montaa elokuvaa. Vielä.

Juuri julkaistu Super Mario Bros. -animaatiofilmi on osoittautunut hitiksi, joten lisää on satavarmasti tulossa. Mutta mistä pelisarjasta?

Muun muassa Super Marion luojana tutuksi tullut Shigeru Miyamoto on kertonut, että Nintendolla on halu tehdä elokuvia myös muista pelisarjoistaan. Hänen mukaansa tulevat filmit käsitellään yksi kerrallaan sen sijasta, että työn alla olisi yhtä aikaa useampia projekteja.

On enemmän kuin todennäköistä, että seuraava filmi on jatko-osa putkimiesveljesten seikkailulle, mutta mitäpä sen jälkeen? Meillä on muutama varsin oiva ehdotus.

Näistä olisi kyllä elokuviksi, mutta tuskin ihan lähiaikoina

Ennen varsinaisen seitsikon listaamista pitää mainita, että on olemassa tukku oivia pelisarjoja, joista olisi myös elokuviksi. Mutta niitä tuskin nähdään ihan lähivuosina, ensin ohjelmassa lienee jotain suuremmalle yleisölle tuttua.

Mutta kun aika on kypsä, niin mikäpä estäisi tekemästä rainoja Splatoonista (värikylläistä alueiden valtaamista), Fire Emblemistä (fantasiamaailmaan sijoittuvaa taktista sotimista), Xenoblade Chroniclesistä (fantasiamaailmoihin sijoittuva roolipelien sarja), Kid Icaruksesta (enkelihahmon tähdittämää tasoloikkatoimintaa) ja Pikministä (tosiaikastrategiaa, jossa komennellaan pieniä Pikmin-olentoja).

Mutta ennen sitä ohjelmassa voisi olla luultavammin joku seuraavista tuotannoista.

7. Animal Crossing

Mikä oli korona-ajan eniten myynyt peli? Kyllä, Animal Crossing: New Horizons. Tulipa tästä leppoisaa saarielämää tarjoavasta nimikkeestä jopa Japanin kaikkien aikojen myydyin peli, kuten uutisoimme (klik) viime marraskuussa. Siinä mielessä ajatus lienee käynyt Nintendo-päättäjän jos toisenkin päässä. Mutta olisiko juonettomasta oman saaren asuttamisesta elokuvaksi asti? Miksipä ei, onhan sitä filmejä tehty lautapeleistä ja leluistakin.

6. Kirby

Vaaleanpunainen ahmattipallero on seikkaillut videopeleissä jo 30 vuoden ajan. Kirbyn erikoisuus on se, että hahmo ahmaisee kitusiinsa vihollisia ja saa näiden erikoiskyvyt itselleen. Itse seikkailut ovat värikkäitä ja helposti lähestyttäviä, minkä lisäksi hahmo on tähdittänyt omaa Kirby: Right Back at Ya! -animaatiosarjaansa. Tästä esimerkkijakso alla.

Itse Kirby ei tosin puhele satunnaisia huudahduksia enempää. Mitenkäs elokuvassa, olisiko pallero edelleen astetta tuppisuisempi? Vai saisiko ahmatti kuuluisamman ääninäyttelijän Super Marion tapaan? Idris Elban vaikkapa? Danny DeVito? Shohreh Aghdashloo?

5. F-Zero

Nintendon futuristinen kilpa-ajopelien sarja on viime vuosina viettänyt kauniisti sanottuna hiljaiseloa. Viimeisin elonmerkki on minipeli vuonna 2012 julkaistussa Wii U -peli Nintendo Landissa. Tuolloin tarjolla oli minipeli, jossa kaahattiin futuristisella menopelillä esteitä väistellen. Hauska viihdyke, ei siinä, mutta olisiko aika tuoda kaahailutuotos takaisin ihan oikean pelin muodossa?

F-Zero ei ehkä ole suurelle yleisölle se tutuin, mutta sillä on vankka fanikuntansa. Ja kyllähän sarjassa olisi aineksia vaikka elokuvaksi, sillä juonikuvioiden keskeinen hahmo, Captain Falcon, on paitsi kilpa-ajaja, niin myös palkkionmetsästäjä. Kyllä tuosta tarinanpoikasta saisi kasaan, eikö?

4. Metroid

Metroid on scifi-seikkailupelien sarja, jonka pääosassa nähdään palkkionmetsästäjä Samus Aran. Sarjan eri osaset ovat saaneet kehuja oikealta ja vasemmalta, viimeksi Switchille julkaistun Metroid Prime Remastered -julkaisun muodossa. Nimikkeet vievät tutkimaan vieraita planeettoja niiden joka kolkkia koluten ja avaruuspiraatteja päihittäen.

Suurin haaste mahdollisen filmin työstämisessä on se, että seikkailut ovat olleet pitkälti Samuksen yksinäistä vihamielisten alueiden tutkimista, ilman dialogia. Elokuvassa pitäisi todennäköisesti puhua pulputtaa jollekin muulle hahmolle. Mutta muuttaisiko se tuotoksen tunnelmaa ja kuinka paljon?

Potentiaalisen filmin pääosaan ovat muuten aiemmin jo ilmaisseet halunsa sekä Brie Larson (Ms. Marvel, Fast X) että vapaaottelija Ronda Rousey.

3. Star Fox

Avaruusräiskintää, laserien sekä ohjusten viuhumista, seikkailua ja tiimi eläinhahmoja. Kuin Tähtien sota, mutta karvaisimmilla sankareilla. Sitä ovat Star Fox -pelit, jotka ovat Euroopassa tulleet tutuksi myös nimellä Starwing ja Lylat Wars.

Millaisen elokuvan sarjasta saisi? Hyvää esimakua voi saada vuonna 2016 julkaistusta Star Fox Zero - The Battle Begins -lyhytfilmistä, joka julkaistiin Star Fox Zero -pelin yhteydessä. Ei näytä hassummalta, mitä?

2. Luigi's Mansion

Super Mario Bros. -elokuva saa varmasti jatkoa. Siitä voisi jopa lyödä vetoa. Mutta mikäli jatkumoa haluaisi ohjata johonkin tiettyyn suuntaan, olisivat Luigi's Mansion -pelit oiva suunta. Nimikkeissä se säikympi putkimiesveljes suuntaa syystä tai toisesta kummitusten kansoittamiin maisemiin, kartanoista hotelleihin.

Luigi's Mansion -animaatioelokuva, julkaisu vaikkapa Halloweenin aikaan? Löytäisi yleisönsä aivan varmasti.

1. The Legend of Zelda

Mario-jatko-osan ohella itsestään selvin vaihtoehto olisi tehdä animaatioelokuva The Legend of Zelda -pelisarjasta, yhdestä Nintendon kruununjalokivestä. Nimikkeissä vihreänuttuinen Link seikkailee miekkansa ja muiden apuvälineidensä kanssa fantasiamaailmassa täynnä vihollisia, taikaa ja mystisiä voimia.

Pelisarjan fanit ovat huudelleet toiveita nähdä tuotoksista Studio Ghibli -tyylinen animaatiotuotos. Sen lisäksi onpa joku vääntänyt myös havainnekuvan siitä, miltä Hämähäkkimiehenä ja Uncharted-elokuvan tähtenä nähty Tom Holland vaikuttaisi Linkin roolissa.

Eihän me tähän lähdetä, eihän?

Tämä ei valitettavasti toteudu koskaan: Eternal Darkness

Eternal Darkness: Sanity's Requiem on Nintendon GameCube-konsolille julkaistu kauhunimike, jossa oli uniikki mielenterveysmittari. Mitä enemmän pelaajan ohjaamat hahmot altistuivat vihollisolennoille ja muille kummallisuuksille, sitä enemmän tämä mittari otti osumaa. Ja kun mielenterveyttä oli tarpeeksi vähän, alkoi hallusinointi.

Erikoiset tapahtumat vaihtelivat edes jollain tapaa loogisista, kuten isoista vihollislaumojen yllätyshyökkäyksistä, aina nokkelampiin, kuten ilmoitukseen ohjaimen irrottamisesta tai television äänenvoimakkuuden laskemisesta.

Pelin oikeudet olivat ainakin jokunen hetki sitten Nintendolla, mutta mikä lie tilanne nyt, sitä on vaikea sanoa. Tuotos on tällä hetkellä jumissa GameCubella, sillä minkään sortin uusioversiota tai muuta digiversiota ei ole koskaan julkaistu. Jatko-osan, henkisen sellaisen, oli määrä saapua joitakin vuosia sitten, mutta sekin jäi toteutumatta.

Elokuvan noista hallusinoinneista ja synkistä Cthulhu-henkisistä kuvioista saisi kyllä. Mutta tätä tuskin nähdään ikinä koskaan, harmi vain.

Lisää tästä pelihelmestä voi lukea männävuosien juttumme kautta: Retromuistelot: Eternal Darkness: Sanity's Requiem.

