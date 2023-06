Älypuhelimesta näppäräksi käsikonsoliksi – arvostelussa Backbone One -ohjain

Erilaisten pilvi- ja suoratoistopelipalveluiden yleistyessä niille julkaistaan myös uudenlaisia ohjainratkaisuja. Amerikkalainen Backbone tarjoaa iOS- ja Android-alustoiden kanssa yhteensopivaa kontrolleria, joka kiinnitetään näppärästi puhelimen ympärille. KonsoliFINin arvioon päätyi Backbone Onen iOS-versio, joka toimii lähes kaikilla Applen malleilla.

Sony seuraa perässä

On hieman ironista, että Sonyn työstämä Project Q mainostaa itseään innovatiivisena tuotteena, joka tarjoaa kaikki (pl. VR-pelit) PlayStation 5 -pelit vitamaisessa muodossa. Todellisuudessa pelit kuitenkin pitää olla asennettuina kotikonsolilleen, ja ne striimataan langattoman verkkoyhteyden yli kannettavaan laitteeseen. Konsepti on siis täysin sama kuin mitä Backbone ja muut oheistuotevalmistajat tarjoavat, mutta pelivalikoima rajoittunee vain Sonyn omiin peleihin. Ja toki Project Q:ssa on kiinteä näyttö, kun taas Backbone One hyödyntää olemassa olevaa älypuhelinta.

Kuvakaappauksille ja sovellukselle on omat nappinsa.

Backbone tukee PlayStationin ja Xboxin Remote Playn lisäksi muun muassa Geforce Now- ja Xbox Cloud Gaming -pilvipalveluita sekä puhelimeen asennettavia mobiilipelejä. Esimerkiksi Apple Arcade tarjoaa hulppean määrän vaihtoehtoja kiinteää kuukausimaksua vastaan, jos Fortniten ja Call of Duty Mobilen kaltaiset F2P-tuotteet eivät innosta. Valikoimaa siis riittää.

Lisää tilauspalveluita?

On todennäköisesti Applea kiittäminen, että firmat ovat alkaneet kiinnittämään entistä enemmän huomioita tuotepakettien viimeistelyyn. Backbone One on aseteltu tyylikkääseen laatikkoon siististi, ja kaikki tarvittava on heti käsillä. Käyttöönottoa varten tarvitsee älypuhelimen lisäksi kauppapaikalta ladattavan ilmaissovelluksen. Ensimmäisellä käynnistyskerralla tuote pitää rekisteröidä. Sovellus kerää kaikki tuetut palvelut ja nimikkeet yhden käyttöliittymän alle, mutta pelejä voi käskyttää myös omien sovelluksiensa kautta. Lisäksi Backbone-appilla pystyy esimerkiksi määrittämään kuvakaappauksien laatua tai pistämään kaverien kanssa ryhmäkeskustelun pystyyn.

Sovellus toimii sulavasti ja ehdottaa tarjolla olevia teoksia.

Perusjutut ovat ilmaisia, osa on sen sijaan piilotettu maksullisen Backbone+ -palvelun taakse, mikä kustantaa noin 30 euroa vuodessa. Ensimmäiset 12 kuukautta sai ainakin arviohetkellä ilmaiseksi paketin mukana. Jos on valmis maksamaan tilauksesta, Onea voi käyttää esimerkiksi iPadin tai PC:n ruudulta pelaamiseen. Jäsenyyden edut kannattaa tarkistaa yhtiön verkkosivuilta.

Muotoilu toimii

Musta Backbone One tuntuu kädessä erittäin laadukkaalta ja jämäkältä tuotteelta, toisin kuin useat kilpailevat tarjokkaat. Puhelin loksautetaan tiukasti paikalleen vetämällä ohjaimen kahvoja erilleen toisistaan ja upottamalla luuri pieniin uriin. Oikeassa laidassa on tuttu Lightning-liitin, jonka kautta puhelin kommunikoi laitteen kanssa. Ohjaimessa on kaikki samat napit, liipaisimet ja tatit kuin konsolien kontrollereissa sekä 3,5mm:n ääniliitin ja portti puhelimen latausta varten. Itse Backbonessa ei ole akkua, vaan se toimii niin sanotusti passiivilaitteena. Painamalla etupaneelin oranssia Backbone-nappia pääsee takaisin sovelluksen päävalikkoon.

Xbox Games Pass ja Geforce Now vaatii hyvän internet-yhteyden lisäksi palveluiden tilaamisen.

Tatit on aseteltu kuten Xbox-ohjaimessa. Vasen hieman korkeammalle kuin oikea. Nappeja koristavat myös tutut kirjaimet: A, B, X ja Y sekä L1, L2, R1 ja R2. Liipaisimet ovat kenties ohjaimen heikoin kohta, sillä niiden tuntuma on melko herkkä, eikä painallukselle saa kunnollista vastusta. Huomasin usein painavani A- ja B-painiketta ristiin, koska käyttökokemus muistutti niin paljon Nintendo Switch -käsikonsolia, jossa napit ovat jostain kumman syystä väärin päin.

Tarjolla on myös PlayStation Edition.

Muuten kokemuksessa ei ole nokan koputtamista. Kaikki muu toimi ilman ongelmia testijakson ajan, mutta Twitchin paritus tökkäsi selaimen yhteensopivuusongelmiin. Sovellus tarjoaa useita valikoita ja listauksia, mikä saa ajoittain käyttöliittymän tuntumaan sekavalta ja ruuhkaiselta. Vähempikin riittäisi.

Vahva vaikutelma

Päädyin läpäisemään pitkän tauon jälkeen Playdeadin Limbo-klassikon, räimin kosketuskontrollien epätarkkuuden kanssa painivia naperoita CoD Mobilessa ja nautin kotimaisesta Oceanhorn 2:sta. Painalluksissa ei ole viivettä nimeksikään, ja suoratoistonakin Sea of Thieves näytti erinomaiselta pieneltä ruudulta. Enemmänkin ongelmaksi muodostuu puhelimien huono akunkesto ja verkkoviive kodin wlan-verkon ulkopuolella. Microsoft voisi ylipäätänsä tuoda perhepaketin Game Passiin, jotta peleistä voisi nauttia useammassa eri tilassa samaan aikaan.

Oheistuotteita on nykypäivänä paljon tarjolla. Osa luottaa Backbonen tapaan liittää näyttö käsikahvojen väliin, osa tarjoaa täysiveristä ohjainta, jossa mobiililaite kiinnitetään ohjaimen yläpuolelle erillisellä telineellä. Jaakon juuri arvioimassa PowerA MOGA XP5-X Plussassa ja monessa muussa pidike on hempula muoviteline, jossa älypuhelin liikkuu herkästi.

Noin 120 euroa maksava Backbone One istuu erinomaisesti käteen ja tarjoaa oivallisen lisälaitteen mobiilipelien suurkuluttajalle, matkalle tai ihan vain makkarin pelisessioihin.