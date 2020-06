Näin hiljennät kilpailevat pussikaljaringit – testissä JBL Boombox 2

Puistokajareiden parhaimmistoa tehtaileva JBL on tuonut kauppoihin uuden monsteritason jytkyttimen. JBL Boombox 2:ta valtavasta laatikosta kaivettaessa huomio kiinnittyy tietysti ensimmäisenä masiinan suureen kokoon. Mielenpäälle nousee siis välittömästi vanha, klassinen ja hieman kulunutkin pohdiskelu: Onko sillä koolla merkitystä vai ei?

Simppeli ja toimiva

JBL Boombox 2 jatkaa hyvin vahvasti edeltäjänsä jalanjäljissä niin suunnittelun kuin tekniikankin osalta. Ruhtinaallisen kuuden kilon painoista jytkyä ei kuljetella aivan miten sattuu, joten pienemmistä malleista tuttu kantoremmi on vaihtunut tukevaan ja hyvin pitävään kahvamalliseen ratkaisuun. Tämä on pätevä keino kanniskella ghettoblasteria mukana, mutta pakkohan se on myöntää että moinen käy hyvin jo käsitreenistä. Päälypuolen napit ja takaosan kumiläpän taakse piilotetut liitännät ovat pysyneet aikalailla tutuilla paikoillaan niin aiemmasta kuin pienemmistäkin malleista. Kokonaisuutena massiivisen kaiuttimen suunnittelu on mukavan minimalistista, eikä mitään turhaa härpäkettä ole ympätty mukaan vain näön vuoksi.

Kajarilla bilepuiston kuninkaaksi

Ääni kulkee tuttuun tyyliin kätevimmin useammankin toistolaitteen kelpuuttavan Bluetooth 5.1 -yhteyden kautta, joskin retroilijat voivat käyttää nostalgisemmin myös perusmallin AUX-piuhaa. Se tärkein, eli äänenlaatu on Boombox 2:ssa enemmän kuin kohdillaan, joskin ylimielisen tymäkät bassot jättävät usein kaiken muun jopa hieman tylysti alleen. Sisätiloissa bassonjytke saattaa olla niin naapureita kuin samassa taloudessa olijoitakin ajatellen jopa turhan voimakas. Toisaalta sitten Boombox 2:lla varustautunut pussikaljarinki jyrää välittömästi täysin ilman sääliä muiden perusmallin vempeleillä varustautuneiden porukoiden ylitse. Mikäli Boomboxin jaksaa rahdata kesäiseen puistoon, siirtyvät ne parhaat bileet taatusti välittömästi sen lähiympäristöön – ainakin niin pitkään, kun laitteella kuunnellaan hyvää musiikkia.

JBL:n rummuttama PartyBoost-teknologia mahdollistaa useammankin Bluetooth-kajarin yhdistämisen Boomboxiin, mutta tämä jäi kokeilematta akuutista laitepulasta johtuen. IPX7-luokituksen saanut vedenpitävyys taas takaa sen, että Suomen kesää niin usein virkistävät sadekuurotkaan eivät hiljennä puistobileitä.

Illaksi, jos toiseksikin

Musiikkia voi luukuttaa speksien mukaan yhdellä latauksella peräti 24 tuntia. Hurjalta kuulostava väite ei kuitenkaan jää kauas totuudesta, sillä omien testieni aikana olen ehtinyt pistää kaiuttimen virtapiuhan päähän ainoastaan pariin otteeseen, eikä tällöinkään akku ollut ehtinyt aivan tyhjäksi saakka. Sisäkäytössä Boomboxin voi luonnollisesti pistää verkkovirtaan, kuin minkä tahansa kodin elektroniikkalaitteen. Mikäli Spotify tai Youtube hyydyttää puhelimen akun ennen JBL:n laitetta, onnistuu lataaminen kätevästi kaiuttimen USB-liitännän kautta.

Viitisensataa euroa on kieltämättä aluksi suolaiselta vaikuttava hinta Bluetooth-kaiuttimelle, varsinkin jos käyttötarkoitus rajoittuu vaikkapa lähinnä sisätiloihin. Sen sijaan mikäli bileitä haluaa kanniskella muassaan minne meneekin ja habaa riittää, on JBL Boombox 2 tähän enemmän kuin pätevä vaihtoehto.

Loppuun vielä vinkki, sikäli mikäli joskus päädytte kirjoittelemaan mietteitä kaiuttimesta, tai itseasiassa ylipäätään kuuntelemaan mitään musiikkia: Daft Punk – Giorgio by Moroder.