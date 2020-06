Kokoa auto, lentokone tai taisteluhämähäkki

Rakenna lähes mitä vain, ja suorita niillä tehtäviä.

Bad Yolk Games on ruotsalainen studio, joka on ilmoittanut missiokseen todistaa, että hyviä pelejä on mahdollista kehittää luopumatta kehittäjien työhyvinvoinnista. Main Assembly on studion ensimmäisen teos, ja sen julkaisijaksi saatiin erityisesti Worms-peleistä tunnettu Team17. Lopputulos on loistava, ja vaikuttaa siltä, että diskuteeraaminen ja pehmeä henkilöstöpolitiikka ovat toimineet. Main Assembly on nyt julkisessa Early Accessissa Steamissa.

Lintu vai lentokone?

Main Assembly koostuu olennaisesti kahdesta pelivaiheesta: ajoneuvon suunnittelusta, sekä sillä kruisailusta erilaisissa kentissä. Tavoitteena on kerätä tähtiä, joiden avulla käyttöön avautuu uusia, yhä monipuolisempia rakennuskomponentteja. Osa tähdistä on kerättävissä yksinkertaisesti löytämällä ne kentältä ja nappaamalla mukaan, mutta useimmiten tähden saamiseen vaaditaan jonkinlaisen tehtävän suorittamista. Näitä voivat olla esimerkiksi kentällä olevien törmäysukkojen töniminen tai tietyn radan kulkeminen riittävän nopeasti. Iso osa kentistä on lyhyempiä skenaarioita, joista on saavutettavissa kolme tähteä, mutta mukana on myös isompia avoimen maailman kenttiä, jotka sisältävät kymmeniä tähtiä.

Rakentaminen on monipuolista, mutta myös suoraan sanottuna vaikeampaa kuin vastaavissa Besiegen kaltaisissa nimikkeissä. Aluksen rungon rakenteita voi venytellä ja pyöritellä hyvin monipuolisesti, joten käytännössä lähes millainen tahansa alus on mahdollista rakentaa. Vaikeus on tässä tapauksessa positiivista – rakentamisen käytettävyys on erittäin hyvä, muotoilun ymmärtäminen vain vaatii hieman pidempää pohdiskelua. Kootun rungon päälle asennetaan kaikki halutut komponentit: ajoneuvossa on minimissään oltava moottori, renkaat ja ohjaamo. Valikoima on hyvin laaja kattaen mitä mielikuvituksellisimpia sensoreita ja muita hilavitkuttimia. Allekirjoittaneen kaltaiselle yksinkertaisemmalle ihmiselle tarjolla on onneksi myös valmiita runkopohjia, joihin moottorien ja renkaiden kaltaisia komponentteja voi vain lätkiä kylkeen.

Kun ajoneuvon rauta on saatu kasaan, on seuraavaksi vuorossa softan virittely. Yksinkertaisimmillaan pelaajan on määriteltävä näppäinten painamisen vaikutus komponentteihin, kuten moottoriin. Peli tarjoaa ystävällisesti yleensä toimivat oletusasetukset – esimerkiksi etupyörät kääntyvät, takapyörät tarjoavat väännön – mutta itse säädettynä kaikesta on saatavissa paljon enemmän irti. Graafisessa ohjelmointimoodissa on tarjolla hyvin monipuolinen paletti työkaluja loogisista porteista matemaattisiin funktioihin. Siinä vaiheessa, kun pelaaja alkaa optimoida vääntömomenttia logististen funktioiden avulla, on syytä harkita seuraavaa uravaihetta esimerkiksi saksalaisen autotehtaan suunnitteluosastolla.

Fysiikkamoottori vaikutti toimivan oikein uskottavasti, esimerkiksi ajoneuvon massalla on selvää vaikutusta ajo-ominaisuuksiin. Itse päädyin käyttämään monissa ajotehtävissä melko raskasta ja vääntökykyistä kulkupeliä, joka ei lähde ottamaan turhan helposti voltteja hyppyreistä. Yhdellä ajoneuvolla ei voi kuitenkaan kerätä kaikkia tähtiä, sillä ajoittain vaatimukset vaativat erilaista ajoneuvotyyppiä, vaikkapa pidempään hyppyyn pystyviä kevyitä koslia. Joskus myös itse tehtävä vaatii esteradan läpäisyä vaikkapa määrätyn kokoisella autolla. Pelkästään autoihin ei tarvitse tyytyä, sillä pian käyttöön avautuu myös lentoalusten komponentteja, jotka avaavat täysin uuden ulottuvuuden käyttöön. Tehtävätilan lisäksi mukana on tietysti hiekkalaatikkomoodi, jossa luovuuden voi päästää totaalisesti valloilleen.

Vähemmän pelottava Portal

Taustatarina on erittäin lempeä ja humaani. Pelaajan ohjaama päähenkilö on tekoälypallo, jota ollaan kouluttamassa simulaatioiden avulla palvelemaan ihmiskuntaa ja tekemään maailmasta paremman paikan. Kenttiä voi tutkia myös leijailevan pallon avulla, vaikka tähtiä voikin kerätä ainoastaan alusten kyydissä. Grafiikka ja tunnelma on jotenkin hyvin lähellä Portal-pelejä. Tällä kertaa tekoälyt eivät kuitenkaan vaikuta aivan yhtä kahjoilta, vaan pikemminkin peli on kovin tekoälymyönteinen. Päähenkilön kuulutusten kautta puhuva kouluttaja kuvailee usein kenttien alussa, miten tässäkin kentässä opittavat taidot ovat arvokkaita ihmisten palvelemisessa.

Oikeastaan ainoat pahvilta maistuvat osat pelissä ovat kuljetustehtäviä, joissa pitää rakentaa erilaisia trukkeja ja muita kuljetusvälineitä. Suoraan sanoen tykkien kilpa-alusten rakentaminen on paljon hauskempaa kuin laatikoiden kuljettelu. Tämä on kuitenkin hyvin vähäinen ongelma suhteessa siihen, miten hienon debyyttiteoksen Bad Yolk Games on saanut aikaan. Peliä voi pelata joko tavoitehakuisesti, jolloin ajoneuvoista voi pyrkiä rakentamaan yksinkertaisen, mutta hyvin suorituskykyisen. Toisaalta osa pelaajista voi keskittyä rakentamaan maailman upeimman monsteriauton, hyppykepin tai vaikka AT-ST:n, jos vain taidot riittävät. Alukset voi jakaa Steam Workshopin kautta, ja sinne onkin kertynyt jo tässä vaiheessa melkoinen kasa erilaisia taideteoksia. Kokonaisuutena arvioiden Main Assembly on äärimmäisen hyvällä maulla ja osaamisella toteutettu rakentelupeli, jota voi suositella lämpimästi koko perheelle.