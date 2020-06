Upeita maisemia, piilotettuja yksityiskohtia ja fiilistelyä – kuvakaappauksia The Last of Us Part II:n kampanjasta

Tänään julkaistavan The Last of Us Part II:n arvostelussa ei ollut lupaa käyttää kampanjan aikana napattuja kuvakaappauksia – joita otin kymmeniä ja kymmeniä – vaan arviossa piti hyödyntää vain Naughty Dogin valitsemia ruutuja. Nyt kun peli on kaikkien saatavilla, ja embargo on rauennut, niin halusin jakaa fiiliksiä yhdestä konsolisukupolven komeimmista peleistä.

Kuvat eivät sisällä suoria juonipaljastuksia, mutta esittelevät tarinan aikana nähtäviä paikkoja, hassuja yksityiskohtia ja tunnelmia. Jos haluat kokea kampanjan tuorein silmin ilman ennakkotietoa, suosittelen palaamaan artikkelin pariin vasta pelattuasi tarinan läpi.

Osallistu KonsoliFINin The Last of Us Part II -kilpailuun tästä. Lue myös nimikkeen arvostelu täältä.

Tästä eteenpäin luet ja katselet omalla vastuulla. Huomaathan myös, että kuvia saa suuremmaksi klikkaamalla niitä.

Geneerinen, vaikkakin vakuuttava näkymä niille, jotka edelleen lukevat varoituksista huolimatta.

Toinen fiilistely vielä. Missä on kirahvit?

Joelin ja Ellien ääninäyttelijät ovat muuten myös mainioita laulajia.

Muraalit ovat trendikkäitä myös sieni-infektion valtaamassa tulevaisuudessa.

Naughty Dogin pelimoottori pistää parastaan.

Joelia ei varmaan haittaa, jos lainaan pari VHS:ää miehen kokoelmasta. Kovia filmejä!

Vuosi 2013 ei ollut kovin hyvää aikaa julkaista uutta musiikkia. Tyhjiä lupauksia, Pearl Jam, tyhjiä lupauksia.

Pandemian keskellä voi aina nauttia Unchartedin ja Jak & Daxterin maisemista. Eskapismia parhaimmillaan.

Vartiovuorot herättävät sisäiset taiteilijat meissä kaikissa.

Vuoden 2038 (?) grunge-levy, Liars.

Tätäkään Naughty Dog ei halunnut paljastaa. The Last of Us Part II sijoittuu avaruuteen!

Trailerillakin näkyvässä Vita-kohtauksessa pelattava teos on mitä ilmeisimmin Hotline Miami. Asian paljastaa loistava ääniraita ja M|O|O|N:n kappale Hydrogen.

Sic Parvis Magna. Kuka veijari tämmöisen vanhan sormuksen on halunnut laittaa tallelokeroon?