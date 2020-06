Pelasimme The Last of Usin jatko-osaa – nämä kuusi asiaa ovat muuttuneet

Naughty Dogin The Last of Us Part II julkaistaan vihdoin kesäkuun 19. päivä pitkän odotuksen jälkeen. Vahvasti juonivetoinen eepos palaa Joelin ja Ellien tarinan pariin hypäten ajassa neljä vuotta eteenpäin mestarillisen avausosan traagisista tapahtumista.

Saimme arviokoodin hyvissä ajoin, ja nyt meillä on lupa keskustella State of Play -videollakin nähdystä parituntisesta tehtäväkokonaisuudesta. Koska emme halua paljastaa tapahtumista liikaa, niin nostamme perinteisen ennakkon sijaan muutaman muuttuneen asian esiin.

Ellie osaa uida

Kyllä, neljässä vuodessa Ellie on oppinut uimisen elintärkeän taidon. Sukeltaminen kuuluu myös repertuaariin.

Suojaa kasvustosta

Piilotellu korkeassa heinikossa säästää ammuksia ja mahdollistaa yllätysiskut lähietäisyydeltä. Matalammassa kasvustossa voi nyt myös ryömiä pelkän kyykistelyn sijaan. Makuuasennosta ampuminen on aina validi vaihtoehto.

Pelimoottorin parannukset

Naughty Dogin oma pelimoottori on aina taikonut komeita maisemia ja uskottavia animaatioita, mutta The Last of Us Part II:n hahmot ovat saaneet vielä inhimillisempiä piirteitä. Varsinkin silmät ovat kehittyneet realistisempaan suuntaan, jolloin tunnetilat välittyvät entistä paremmin ruudun toiselle puolelle. Yksityiskohtien taso on ihailtavaa ympäri maailman.

Uusia varusteita

Matkan varrella Ellie kerää uusia varusteita, ja ne näkyvät aina hänen päällään – oli sitten kyseessä pelitila taikka animaatio. Avausosassa jousipyssy oli ainoa tapa iskeä kaukaa äänettömästi. Part II esittelee uusia varustemahdollisuuksia, jolloin myös pistooliin pystyy liittämään muovipullosta tehdyn äänenvaimentimen.

Avoimempi maailma

Maailma on huomattavasti laajempi ja avoimempi. Kentissä on lisäksi korkeuseroja, joten on loogista, että Ellie osaa myös hypätä ja kiivetä aiempaa ketterämmin.

Koira on ihmisen paras ystävä

Avausosan kuolinanimaatiot olivat brutaaleja. Samaa voi sanoa jatko-osan vastaavista, vartiokoiran hyökätessä kaulaan kiiinni. Koirat eivät anna hengenrauhaa, jos ne saavat Elliestä vainun, joten pelaajan on pakko liikkua paikasta toiseen. Hämäykset pulloilla ja tiiliskivillä antavat lisäaikaa.

Koko kampanja on tekstitetty suomeksi. KonsoliFINin The Last of Us Part II -arvio julkaistaan kesäkuun 12. päivä kello 10:01.