: Grid Fight – Mask of the Goddess ylistää naisia ja diversiteettiä elämissämme

Pelinkehityksen maailmanmestaruuskisat 2020 -artikkelisarja esittelee GDWC:n kilpailijoita ja tarinoita tiimien sekä pelien takana.

Grid Fight – Mask of the Goddess

Playtra Gamesin Dan Bernardo on alun perin antropologi Brasiliasta. Hän rakensi uran luovana johtajana, kunnes päätti kaksi vuotta sitten perustaa indiepelistudion Lontooseen. Playtrasta on kasvanut noin yhdeksän henkilön pelistudio, joka työstää parhaillaan ensimmäistä PC- ja konsolinimikettään Grid Fightia.

"Kehitämme jatkuvasti uutta pelimekaniikkaa peleihimme. Eräänä päivänä olimme luomassa tätä pientä verkkomekaniikkaa yhdelle ehdokasnimikkeistämme, ja se oli niin hauskaa ja täynnä mahdollisuuksia, että päätimme tehdä siitä pelimme tärkeimmän mekaniikan", Dan kertoo.

Playtran nimike on käsin piirretty strategiaroolipeli, jossa pelaaja taistelee yli sadan naissoturin voimin parantaakseen sairauden, joka tappaa maailman jumalattaria.

Grid Fight – Mask of the Goddess on universumi, jossa on kaikentyyppisiä, -muotoisia ja -kokoisia naishahmoja. Playtralla haluttiin varmistaa, että tarina on aito ja edustaa todellista naisnäkökulmaa, joten suurin osa kirjoittamisesta ja taiteesta on toteutettu naisjohtoisesti.

"Me kaikki tunnemme paljon kiitollisuutta naisia kohtaan elämässämme. Äiti, siskot, opettajat, johtajat, ystävät. He ovat sankarittariamme, ja halusimme tehdä jotain erityistä kunnioittaaksemme heitä", Dan toteaa.

Playtralla on yhteinen unelma tuoda lisää aliedustettujen ryhmien tarinoita eloon.

"Haluamme, että kaikilla on peleissämme joku, jonka kanssa he voivat samaistua ja elää uskomattoman seikkailun. Toivomme voivamme nähdä kukoistavan ja monipuolisen teollisuuden, ei vain tehdyissä peleissä, vaan myös niiden tekijöissä", Dan kertoo.

Grid Fight – Mask of the Goddess julkaistaan vuoden 2021 alkupuolella ja sen demo on nyt pelattavissa Steamin kautta.

