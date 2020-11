: Pelivinkit marraskuulle 2020

Uusien Xboxien ja PlayStationien julkaisut veivät suurimmat otsikot marraskuussa. Se ei kuitenkaan tarkoita, etteikö indierintamalla olisi ilmestynyt hienoja teoksia. Otetaanpa vinkkeihin myös yksi lokakuun nimike.

Pois mukavuusalueelta on KonsoliFINin artikkelisarja, jossa keskitytään peleihin AAA-nimikkeiden takana.

Marraskuu 2020

South of the Circle (30.10.)

Kylmän sodan tunnelmiin sijoittuva South of the Circle seuraa ilmastoa tutkivaa professoria, joka tekee pakkolaskun keskelle lumista Antarktikaa. Takaumien kautta kerrottu rakkaus- ja selviytymistarina tarjoaa parituntisen interaktiivisen elokuvan, joka sulattaa kylmästä miljööstä huolimatta sydämiä. South of the Circle on osana Apple Arcaden valikoimaa.

Saatavilla: iOS

Chicken Police (5.11.)

Miltä kuulostaa savuinen noir-tarina, jonka kaikki hahmot ovat eläimiä? Hyvältä, ja sen myös toteaa A-P Kuutila arviossaan. Tarinavetoisessa Chicken Policessa rikokset selvitetään kukon toimesta, ja jossain on myös koira haudattuna.

Saatavilla: Nintendo Switch, PC, PlayStation 4, Xbox One

Bugsnax (12.11.)

BUGSNAX! Söpöjen ötököiden elämien ympärille nivoutuva nimike keräsi jo trailereillaan kulttimaineen. PlayStation 5:n julkaisupelinä toiminut teos – joka oli osana lokakuun PlayStation Plus -valikoimaa – sai paljon rakkautta Emmin arviossa.

Saatavilla: PC, PlayStation 4, PlayStation 5

The Pathless (12.11.)

Nuolilla ja jousella varustautunut Metsästäjä lähtee taistelemaan saarta riivaavaa kirousta vastaan Giant Squid -studion uutuudessa. Nopeatempoinen ja sulava The Pathless kannattaa kokea isolta ruudulta, sillä sen kauneus ei pääse samalla tavalla esiin iOS-laitteilla.

Saatavilla: iOS, PC, PlayStation 4, PlayStation 5

