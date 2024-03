Pelaajakin tarvitsee rinnalleen nelijalkaisen ystävän – esittelyssä ylläpidon uskolliset kissakaverit ja vähän muutkin

KonsoliFINin ylläpito tuntuisi pääsääntöisesti olevan varsin eläinrakasta porukkaa, ja kynäniekkojen huusholleissa vipeltääkin monenlaista karvakaveria. Väittävät, että kissoillahan niitä klikkejä saadaan, niin otetaanpa siis esittelyyn ylläpidon kissamaiset ystävät ja vähän muutkin.

Jaakko Herranen

Napander-Martilta nimensä saanut Servo on palttiarallaa 17-vuotias kissaneiti Puolangan perukoilta. Pelilaitteet eivät tätä nössykkää suuresti kiinnosta, mutta se paras paikka kölliä on yleensä siellä, missä omistajansakin – joko kotitoimiston työpöydän läheisyydessä tai pelisohvalla mahdollisimman ahtaassa kolossa. Servo on kokenut vuosien varrella muun muassa Rock Band -huuman aikaiset aamuun saakka venyneet kotibileet, ja nälkää on myös nähty allekirjoittaneen tuntien mittaisiksi venyneiden pelimaratonien vuoksi. Puoli elämäänsä pissaongelmista kärsinyt mutta niistä sittemmin yli päässyt Servo on veteraanipäivillään rauhallinen, seesteinen ja enenevissä määrin myös sosiaalinen ja ihmisrakas kaveri.

Servo on tottunut hyödyntämään eri tavoilla kaikkea huushollista löytyvää pelikrääsää

Hemmo ei enää tätä nykyä tässä taloudessa pysyvästi elele, mutta säännöllisiä useamman päivän mittaisiksi venyviä kyläilyjä tämä naapuritalossa asusteleva veteraanikolli edelleen harrastaa. Vierailujensa aikana Hemmo yrittää tehdä aktiivisesti tuttavuutta Servon kanssa, mutta viimeksi mainittu ei valitettavasti lajitovereidensa seurasta järin paljoa perusta – toimeen tämä kaksikko kuitenkin tulee ihan mukavasti. Hemmo on varsin sosiaalinen ja ihmisseuraa rakastava kaveri, mutta kyläilyreissuilla se paras paikka on monesti sängyn alla. Hemmo hallitsee myös upeasti temput, muun muassa ylävitoset ja kuolleen leikkiminen eivät tuota hänelle mitään vaikeuksia!

Santtu Honkanen

Perheeseen kuuluu kaksi rescue-poikaa, 5-vuotias Rekku ja 1,5-vuotias Niilo. Kyseessä on kaksi varsinaista järjenjättiläistä, joilta löytyy yhteenlaskettuna noin kaksi aivosolua. Rekku tuli luokseni asumaan alun perin Sakke-veljensä kanssa 2020, ja he olivatkin aivan erottamattomat. Valitettavasti Sakke lähti paremmille hiirimaille todella yllättäen aggressiivisen leukemian vuoksi ja Rekku jäi ilman kaveria. Oli päivänselvää, että sosiaalinen ja leikkisä poika tarvitsee sopivan kissakaverin seurakseen.

Niilo on asustellut kanssamme vasta kuukauden verran, mutta kotiutuminen on onneksi sujunut varsin helposti. Työnimenä on toiminut esimerkiksi Pönttö-Pantteri (katsokaa nyt yllä olevassa kuvassa tuota tyhjää täynnä olevaa katsetta). Niilo on mahdottoman seurallinen, sosiaalinen ja leikkisä eikä arastele vieraita ollenkaan. Se oli loukutettu ulkoa yksin kuljeksimasta, eikä kukaan sitä löytöeläintalosta käynyt kotiin hakemassa. Minun on vaikea ymmärtää, miten joku voi hylätä näin hauskan ja kiltin, 6-kiloisen mustan rakkauspakkauksen. Niilo on osoittanut varsin addiktoituneeksi YouTuben lintuohjelmiin, ja ruutuaikaa pitääkin rajoittaa ennen kuin televisio on entinen mustan pantterin hyökkäysten jäljiltä.

Rekku on varsin toimelias ja utelias kisuherra, joka on vuosien varrella keksinyt kaikenlaista kodinpuuhaa. Keittiön kaappeihin piti asentaa lapsilukot, kun joku kävi jatkuvasti itsenäisesti tarkastamassa roskis- ja murokaappien tilanteen. Myös lattiakaivon avaus, huonekasvien multienvaihto ja verhojen alasotto onnistuu tältä monitoimimieheltä. Kotihoitopaikastaan Hattulassa hän keräsi myös kokemusta pää edellä vessanpönttöön sukeltamisesta ja takan tuhkien tyhjentämisestä. On siis varsin selvää, että näiden kahden kollin kanssa ei kyllä aika pitkäksi käy. Onneksi Rekku osaa ottaa myös lungisti ja huolehtia tarvittavista työtauoista runsain mitoin.

Tarja Porkka-Kontturi

Kesällä 9 vuotta täyttävä Mahti eli Max eli Sileä Mies eli Mister Max eli Master Mix eli Puustinen on kilpparikuvioinen tabbykissa. Hän tuli asustelemaan meille jo aikamiehenä, kun toisten kissakaverusten kanssa oli hieman kahinaa edellisessä kodissa. Mahti viihtyy kainalossa, kun pelataan PC:llä, ja joko niin ikään kainalossa tai sitten mukavasti lämpenevän konsolin syleilyssä PS5:llä pelatessa. Xboxin suhteen hän on vallan välinpitämätön, paitsi erikoisohjaimen johto on täyttä taikaa.

7,5-vuotias Sipilä sai nimensä aivan lämminhenkisen kiistan seurauksena. Perheen isäntämiäs ei halunnut sillä erää uutta kissanpentua taloon, joten hölmöyksissään laittoi ehdoksi Sipilä-nimen antamisen. Ihan kuin tämä olisi ketään estänyt. Joten meillä elelee pieni ujohko, mutta tutustuessaan hyvin seurallinen tyttökissa nimeltä Sipilä. Sipuksi kutsuttu, etenkin vieraiden edessä. Hyvin murmelimainen, kuin karvainen peruna, joka viihtyy sylissä vain seisoen tai niskaan kiiveten. Lähietäisyydelle päästessään puskee kuin Liebherr.

Tommi Viitanen

Ei ole kissaa, ei ole koiraa, ei ole mitään. Mutta eräs kylmä tiistaiyö näin unta, jossa siliteltiin Herrasen Jaakon kanssa kissoja! Jaakolla oli sylissään tuo oma Servo-kisunsa, minulla taas semmoinen huonosti piirretty kissa. Huonosti piirretty kissa näytti aika lailla tältä. Illustraatio on itse tehty!

Petri Leskinen

Meillä asuu Vantaan presidentti. Tai ainakin sen kaksoisolento. Hiljattain Vantaan kirjastoissa pystyi äänestämään pehmopresidenttiä, ja voiton vei aavikkokettu.

Kuva Vantaan kaupungin sivuilta

Samannäköinen karvakorva asustaa myös meillä. Kulkee joka paikassa mukana – ja onpa hän edustanut myös eskari- ja koulukuvassa. Kovasti on myös mukana pelitouhuissa, kun Minecraft tai Roblox pyörii ruudulla. Hiljainen kaveri, mutta luotettava. Ei lähde karvaa, eikä allergisoi.

Xbox on aavikkoketun todellinen suosikki, vaikka DualSense istuu myös tassuun.