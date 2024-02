Tähtiin kurkottelevat napit kompuroivat perusasioiden äärellä – Testissä Pulse Explore -kuulokkeet

Sonyn tykitys PlayStation 5:n lisälaitepuolella ei näytä hiipumisen merkkejä. Reippaan vuoden varrella on nähty pääsääntöisesti laadukkaita ja samalla suhteellisen hintavia höysteitä pelaamisen tueksi muun muassa DualSense Edgen PSVR2:n ja PlayStation Portalin voimin. Tällä kertaa tarjolla on dramaattisesta nimestään huolimatta hyvin perinteistä pelaajan tykötarvetta, kun arvioitavaksi saapuivat langattomat Pulse Explore -nappikuulokkeet.

Hypessä säästämättä

Mikäli Sonyn markkinointiosastolta kysytään, lupaa Pulse Exploren käyttö avata peliäänten uuden aikakauden sekä kotona että tien päällä. Yli 200 euron ohjevähittäishinta antaa niin ikään odottaa jollain tavoin tajuntaa mullistavaa kokemusta. Kieltämättä pienten nappien sisälleen kätkemä äänimaailma kuulostaa korvaonteloiden läpi parhaimmillaan elävämmältä ja dynaamisemmalta kuin mistä muutama vuosi sitten olisi kehdannut edes haaveilla. Silti mukaan mahtuu myös kiusallisia ongelmia, joita ei tämän hintaluokan laitteissa voi hyvällä tahdollakaan katsoa sormien läpi.

Kuulokkeet hyödyntävät sekä perinteistä bluetooth-teknologiaa että Sonyn kehittelemää PlayStation Link -yhteyttä. Mikäli pelailu tapahtuu PlayStation Portalin kautta, yhdistyvät luurit automaattisesti Linkin kautta striimauslaitteeseen. Pääasiallinen käyttötarve monella lienee kuitenkin pöytäkonsolin kaverina. Tällöin yhteys muodostetaan ylimääräisen USB-lähettimen avulla. Tuoreen teknologian eduiksi hehkutetaan etenkin entistä pienempää viivettä sekä häviötöntä tiedonsiirtoa. Kovat lupaukset lunastetaan vain osittain.

Kompastelua perusasioissa

Erillisen USB-palikan suorituskyky muodostaa setin suurimman kompastuskiven. Esteettisesti fiksuin tyyli liittää tikku konsoliin olisi luonnollisesti hyödyntää takana sijaitsevia portteja. Tätä ei ainakaan arviokappale sulattanut millään, ja yhteys pätki sietämättömän tiheään, jopa useamman kerran minuutin aikana. Etupaneelin USB A -liittimen kautta tilanne paranee huomattavasti, mutta yhteyttä ei voi silti kuvailla millään tavoin pomminvarmaksi, kun raivostuttavan tutuksi käyvä ilmoitus parituksen katkeamisesta kiusaa vähintään jokusen kerran parin tunnin pelisession aikana.

Sekä lähetintikku että napit ovat saaneet arviointiaikana päivityksiä, ja vakautta on saatu hieman paremmalle tolalle, mutta ainakaan vajaan kuukauden jälkeen pätkimisongelmaa ei ole saatu täysin eliminoitua. Ottaen huomioon, että kyseessä on kuitenkin Sonyn oma ja vahvasti PlayStation 5:n kaverina markkinoitava premium-hintaluokan lisälaite, pitäisi täysin häiriötön yhteys normaalioloissa olla minimivaatimus. Mielessä kävi myös ajatus, että kenties omalle kohdalle sattui maanantaikappale, mutta nopean googlettelun perusteella kohtalotovereita löytyy jo kosolti maailmalta.

PlayStation Portalin kaverina Link-yhteys sen sijaan toimii erinomaisesti. Kyseinen ominaisuus on sisäänrakennettu uudenkarheaan striimauslaitteeseen, joten ei ole vaikea päätellä ulkoisen USB-tikun roolia pätkimismurheiden syypäänä. Toki etäisyys on tällöin moninverroin pienempi lähettäjän ja vastaanottajan välillä, mutta joka tapauksessa kontrasti on selkeä. Portal haistelee avatun telakan välittömästi, joten yhteyslaadun lisäksi yleisestä saumattomuudesta ja käytön helppoudesta voi antaa täydet pisteet.

Parempi PlayStation 5:n ulkopuolella

Kolmansien osapuolten laitteiden kanssa perinteinen bluetooth-yhteys toimii niin ikään hienosti. Esimerkiksi puhelimen kaverina Pulse Exploret eivät jätä teknisesti toivomisen varaa. Ensimmäisen parituksen jälkeen yhteys muodostuu automaattisesti ilman säätöä, kunhan kuulokkeet asetellaan korviin. Spotify-käytössä äänenlaatu on niin hyvää kuin vain kyseisen palvelun kanssa voi mobiiilikäytössä toivoa. Sama pätee puheluihin: sisäänrakennettu mikrofoni on ilmeisen laadukas, sillä vastapuolelle ei tarvitse huudella tai toistella sanomisiaan edes kesken tuulisen lenkin.

Vahvasti PlayStation 5:n mustavalkoista värimaailmaa mukailevat napit edustavat ulkoisesti peruslaadukasta viimeistelyä. Lataustelakkana toimiva kotelo on napakan tuntuinen, ja napit napsahtavat koloihinsa vaivatta. Mukana tulee riittävästi erikokoisia adaptereita, jotta korvakäytävän kokoluokasta riippumatta kuulokkeita olisi mukava käyttää. Napit ovat myös riittävän kevyet pidempiä sessioita ajatellen. Omintakeinen muotoilu toimii muuten mainiosti, mutta Suomen loputtomassa talvessa ja pipo päässä suoraan eteenpäin ulkonevat muoviosat alkavat helposti painamaan. Toki varsinaisiksi lenkkiluureiksi näitä ei ole tarkoitettukaan.

Akunkeston suhteen ei ole nuristavaa. Sonyn lupaamat 5 tuntia pelkille napeille ja 10 tuntia latauskotelon kera vaikuttaisivat pitävän varsin hyvin paikkansa.

Suositeltavissa vain harvoille ja valituille

Kuten alussa todettua, toimiessaan Pulse Exploren elävän dynaaminen äänimaailma todellakin vakuuttaa. Kokemusta voisi parhaiten kuvata sanoilla kirkas ja napakka. Tilan tuntu on hienosti aistittavissa, ja etenkin tunnelmapainotteisiin peleihin tulee tyystin uutta eloa verrattuna olohuoneen perustason kotiteatteriin – television omista pahvikaiuttimista puhumattakaan. Toki samat viisaudet pätevät kaikkiin laadukkaisiin luureihin, joten yhteysongelmat huomioiden uutukaisten korkeaa hintaa on vaikea järjellä perustella etenkään pelkän PlayStation 5:n aisapariksi.

Äänenlaatu on jo kohdallaan

Mikäli PlayStation Portal on aktiivisessa käytössä, eikä sen kanssa halua käyttää langallisia kuulokkeita perinteisen 3,5 mm liitännän kautta, on Pulse Explorea parempaa kaveria striimauslaitteelle vaikea keksiä. Toki kyseisen parivaljakon todellinen käyttäjäkunta lienee melko rajattu. Vaatimuslistalla kun on häiriöttömän nopean verkon ja kompaktin ruudun fanittamisen lisäksi suhteellisen paksu lompakko. Tälle kaksikolle nimittäin pitää kaivaa kuvetta käytännössä toisen kotikonsolin verran.

Vaan toivottavasti Sony saa vielä hiottua kiusalliset yhteysongelmat pois, silloin arvion perussävy muuttuu kertaluokkaa positiviisemmaksi. Äänenlaatu on joka tapauksessa jo kohdallaan.